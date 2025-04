«El protagonista de la primera vuelta al mundo fue un genial marino español, Juan Sebastián de Elcano»

Cuenta atrás para surcar de nuevo los mares. El buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián de Elcano, levará anclas el sábado 12 de febrero para poner rumbo a Atenas, el primer puerto de su 94º crucero de instrucción , que durará algo más de cinco meses y lo llevará a 12 ciudades en ocho países. Al mando del ‘embajador y navegante’, el capitán de navío Manuel García Ruiz , que se estrena en el puente de mando del Elcano. Afronta el viaje con «mucha ilusión y consciente de la gran responsabilidad que supone estar al frente de este buque. A las demandantes pero, a la vez, estimulantes misiones del buque, la de formación de los guardiamarinas y la de embajada flotante, se une otra, la de difusión de la hazaña de Elcano en la primera circunnavegación hace 500 años. Todo ello supone una gran exigencia a la vez que acicate para tratar de estar a la altura».

¿De qué forma se ha preparado el buque para estos meses de navegación?

Ha sido una labor en la que hemos tenido que combinar la necesaria instrucción y adiestramiento del personal de nuevo embarque (para lo cual ha sido muy útil la experiencia de los más veteranos), con las importantes y numerosas acciones de mantenimiento que se han acometido. El barco ha realizado una varada, con trabajos de gran entidad, encaminados a la renovación de acero de la parte de proa para garantizar su seguridad . De hecho, se han reformado compartimentos por completo y se ha revisado la obra viva (la que va por debajo de la línea de flotación), tareas que sólo se pueden acometer con el buque en dique seco. Además, se ha llevado a cabo una ambiciosa renovación de espacios de lavandería y habitabilidad . Otro de los trabajos clave de este periodo ha consistido en la sensorización para monitorización y control del motor principal, de los diesel generadores y de todos los elementos auxiliares asociados a éstos.

En estos últimos días, ¿qué les queda por hacer?

El buque se encuentra inmerso en el periodo de alistamiento previo a la navegación. En el mismo, se lleva a cabo el aprovisionamiento final de repuestos, pertrechos, víveres y todo lo necesario para sostener al buque durante lo que dura el crucero de instrucción. Asimismo, se están rematando las últimas reparaciones y puesta a punto de todos los equipos y sistemas que fueron probados en las recientes pruebas de mar efectuadas en la Bahía de Cádiz.

Éste será un crucero de instrucción muy significativo, el último de la conmemoración del V Centenario, homenaje a los marinos que realizaron esa gesta.

Efectivamente, visitaremos puertos de países que aportaron marinos a la expedición original, como Grecia, Italia y Francia . Además, iremos a Cabo Verde, última escala de Elcano antes de regresar a España y estaremos también en varios puertos españoles, en los que aspiramos a poder difundir la hazaña protagonizada por Elcano hace 500 años. En ellos, esperamos poder llevar a cabo homenajes, actos conmemorativos y conferencias para perpetuar el recuerdo de la primera circunnavegación.

Uno de mis objetivos, no sólo en estos puertos, sino a lo largo de todo el crucero, es poder transmitir el mensaje de que el protagonista de la primera vuelta al mundo fue un genial marino español, Juan Sebastián de Elcano, que gracias a su arrojo y a sus conocimientos, fue capaz de culminar una gesta a la que sólo se le puede comparar la llegada del hombre a la luna . Él fue el principal protagonista de la primera globalización, una expresión tan en boga actualmente. En este sentido, me gustaría aportar nuestro grano de arena para subsanar un error histórico y muy frecuente: considerar que fue Magallanes el que dio la vuelta al mundo . Sin quitarle ningún mérito al portugués, éste no pretendía circunnavegar el planeta, sino llegar a las islas Molucas y regresar por el mismo camino. Pero murió antes siquiera de alcanzar su destino y fue, posteriormente, Elcano quien sí lo hizo y siguió navegando hacia el oeste, afrontando peligros y penalidades para alcanzar España. Me gustaría, además, que fuésemos conscientes de que nuestra Armada es de las pocas que ha protagonizado hechos como éste, cuya trascendencia no se limita a la historia de nuestro país, sino que han influido en el devenir de la humanidad.

«En cada viaje llevamos a bordo un trocito de Cádiz que nos da aliento para cumplir la misión»

Además el buque regresará a Barcelona casi 20 años después de la última vez. ¿Será una escala especial?

Siempre es especial recalar en un puerto español, porque uno no es que se sienta como en casa, sino que está en casa. Barcelona y la Armada han estado siempre muy unidas . Llevamos décadas acudiendo al Salón Náutico y el Elcano ha sido siempre recibido con mucho cariño por los barceloneses. Me consta, porque estamos en contacto permanente, que en Barcelona se están volcando con la visita del barco y estoy convencido de que será todo un éxito. Particularmente, es una ciudad que conozco desde hace muchos años y que he visitado en incontables ocasiones porque me fascina.

Encaran este viaje ya con la vacuna contra el covid, ¿les permitirá esto bajar en los puertos a los que lleguen y recibir visitas a bordo?

La tercera dosis se ha administrado a todo el personal de la dotación que cumplía condiciones para ello , y a los que no, se le administrará a bordo cuando, según los criterios sanitarios en vigor, así lo permitan. Esta es una diferencia muy importante entre este crucero y la pasada vuelta al mundo, que tuvieron que afrontar sin que ni siquiera existiese la vacuna. Ahora, tenemos más conocimiento y vacunas. Aunque la incidencia del covid es muy alta en estos momentos, afrontamos el viaje con la esperanza de que se confirme la tendencia a la baja a nivel mundial que se comienza a observar; y que permita que, respetando siempre ciertas medidas de protección, el XCIV crucero sea lo más parecido posible a los que todos recordamos. No obstante, siempre tomaremos las decisiones más adecuadas, con rigor y sentido común, en beneficio de la seguridad de la dotación.

A días de comenzar el 94º crucero de instrucción, el comandante del Elcano. A.V.

¿Qué medidas respecto a la pandemia tomarán antes y durante el viaje?

Además de la inoculación de la dosis de refuerzo, durante las dos semanas previas a la salida a la mar realizamos tres PCR, así como un confinamiento flexible , que podemos calificar de responsable, en el que el personal necesario va a trabajar y se adoptan precauciones adicionales, como sólo salir de casa para realizar actividades esenciales. Ya en Cádiz, adoptaremos un régimen de burbuja, sin entradas ni salidas del barco . Durante el crucero, debido a la cambiante situación de la pandemia, adoptaremos las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias del país de origen, españolas y por las propias autoridades de la Armada, siempre en función de la evolución de la pandemia.

Si la incidencia del covid lo permite el crucero será «lo más parecido posible a los que todos recordamos»

¿Cómo se imagina que despedirá Cádiz a su ‘embajador y navegante’?

Teníamos muchas ganas de poder hacernos a la mar desde el muelle de Cádiz, como es tradicional, para poder así sentir el cariño de la gente, tras no haber podido despedirnos de nuestra querida ciudad en la salida del último crucero debido a la pandemia . No queríamos dejar pasar otro año sin recibir, aun con determinadas restricciones, el afecto que tanto echamos de menos en la última despedida. Por muchas veces que salgamos o lleguemos a Cádiz, cada ocasión se vuelve especial porque los gaditanos se vuelcan con su buque. En cada viaje, nos llevamos a bordo un cachito de Cádiz, que está presente en los puertos en los que recalamos, y que nos da aliento para cumplir nuestra misión. Espero, porque así me lo han transmitido muchas personas, incluso desconocidas, una gran despedida, a la altura que Cádiz nos tiene acostumbrados .

Cinco años para el centenario. ¿Elcano ya mira a su 100º cumpleaños?

En la Armada estamos muy ilusionados por el próximo centenario del buque. Por ello, existe una clara voluntad de que éste llegue de la mejor manera posible a ese cumpleaños tan especial . Tal es así que existe un propio plan de mantenimiento específico para lograrlo y que ya se ha puesto en marcha en la pasada varada. A lo largo de los próximos años se irán acometiendo acciones de mantenimiento para garantizar su seguridad, actualizar equipos y sistemas y mejorar las condiciones de habitabilidad de la dotación .

Se ha puesto en marcha un plan de mantenimiento específico para que el Elcano cumpla 100 años

Para terminar, le voy a pedir tres mensajes antes de comenzar este viaje de algo más de cinco meses: uno para su dotación, otro para los guardiamarinas y otro para sus familias que se quedan aquí.

Para la dotación y los guardiamarinas tengo muchos mensajes comunes, ya que uno de mis objetivos es que todos los que naveguen en el Elcano, dotación, comisionados o guardiamarinas, se integren y se sientan parte del buque, cada uno con sus funciones y trabajos, pero no como grupos separados. A todos ellos, les quiero transmitir que mi primera prioridad será siempre su seguridad y su bienestar . Sé que se van a dejar la piel en su trabajo diario, por lo que también les pido que disfruten de la vida en la mar, ya que navegar en el Elcano es una experiencia única.

En particular, a la dotación le animo a continuar el trabajo que he podido observar desde que tomé el mando , esfuerzo que he de reconocer y agradecer a todos ellos, que se vuelcan para llevar a cabo de la mejor forma posible las misiones de formación y de embajada flotante que tiene asignadas permanentemente el buque.

A los guardiamarinas les explicaré que son la razón de ser del barco . Los esfuerzos de la dotación por contribuir a su formación integral han de tener reflejo en su implicación en el trabajo diario y estimularles a vencer las exigencias académicas y las inherentes a la propia vida en la mar que se van a encontrar durante el crucero. Han de sentirse uno más de la dotación y aprender de ellos con humildad.

Y a las familias, quiero reconocerles y agradecerles el ánimo y apoyo que prestan a todos los que nos vamos . Apoyo que nos permite afrontar con convicción el viaje y contribuir a realizar la demandante tarea que tenemos por delante. Dejamos a nuestras familias más cercanas y seres queridos en tierra, pero supliremos esa lejanía con la camaradería de la otra familia que componemos los miembros del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.