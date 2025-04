Costas ejecuta los derribos de las casetas de la Casería, en San Fernando

Durante la mañana del lunes 14 de febrero, la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico ha comenzado a ejecutar los derribos de las casetas de la playa de la Casería , en San Fernando.

Se cumplen quince meses desde que, el 26 de octubre de 2020, Costas acordó el inicio del procedimiento de recuperación posesoria del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) del «núcleo de casetas y otras construcciones existentes» en la playa de La Casería (San Fernando). El precedente se remonta a 2002, cuando comenzó a notificar la apertura de expediente a los propietarios de estas construcciones consideradas ilegales .

Costas dictó –primero el 11 de diciembre y finalmente el 15 de enero– un total de 64 resoluciones que acuerdan la recuperación posesoria y afectan a todas las instalaciones de la playa de la Casería a excepción de La Cantina del Titi-El Bartolo , establecimiento que cuenta con una concesión concedida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía hasta 2023, y La Corchuela-Casa Muriel, con medidas cautelares, por lo que podrán continuar con su actividad hostelera hasta finalizar ambos procesos y no se verán afectados por los derribos.

Desde la semana pasada, a partir del 8 de febrero, la administración notificó la posibilidad del comienzo de los derribos y advirtió a los propietarios de que debían trasladar sus pertenencias antes del viernes 11 . Finalmente, este lunes ha llegado el día más temido por pescadores y caseteros; el fin de sus construcciones.

Resignación entre los caseteros

Un fuerte dispositivo policial custodió los accesos a la playa de la Casería con el objetivo de limitar los movimientos alrededor del perímetro que los trabajadores de la empresa Grupo Tragsa, adjudicataria de la actuación con un importe que supera los 330.000 euros, comenzaron a dibujar una vez pasadas las 07:00 horas.

Desde ese momento, los operarios instaron a los caseteros, puerta por puerta, a desalojar su propiedad con la mayor premura posible permitiendo que éstos pudieran retirar sus últimas pertenencias. No obstante, dado el previo anuncio de Costas notificado a los afectados, la mayoría ya se encontraban desalojados y con las casetas vacías casi en su totalidad.

Uno de los episodios más duros fue el que concierne a las pocas familias que admitieron residir en casas edificadas en el campamento de la playa y que se veía resignadas a abandonar su hogar instantes antes de ser derribado.

Los trabajos se han alargado debido a la complicación de la actuación. Muchos de los techos de las construcciones están aislados con placas onduladas de fibrocemento (uralita), por lo que se ha trabajado con sumo cuidado por peligro de intoxicación por amianto.

Módulos provisionales

En el caso de los doce pescadores y sendos marineros que se ganan la vida faenando en la Casería, desde esta semana han comenzado a trabajar en su nueva localización momentánea.

La semana pasada, el Consistorio finalizó de los nuevos módulos provisionales para facilitar el trabajo de los pescadores afectados. La idea inicial pasaba por la construcción de casetas destinadas a la pesca retranqueados fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre. Los pescadores aceptaron la propuesta de trasladarse lejos de los dominios de Costas y emplazarse 58 metros en dirección opuesta en unos cuartos de aperos. No obstante, el trámite no ha podido efectuarse ya que la zona de servidumbre pertenece a la Junta de Andalucía y aún no se ha completado correctamente el procedimiento para que se autorice el retranqueo.

El Ayuntamiento de San Fernando, en vista del retraso administrativo, ha efectuado un trabajo de urgencia para brindar una solución provisional a los pescadores. Durante la jornada del martes, la Delegación de Desarrollo Sostenible comenzó a ejecutar las obras de instalación de los módulos, esta vez, fuera de la zona protegida.

El Gobierno local ha habilitado una zona, cerca de las pistas deportivas de la Casería, dentro de su planteamiento urbanístico en la que se ha desbrozado y alisado para que se pueda montar un pequeño campamento provisional para dar servicio a los pescadores. Esta tarea ha finalizado el miércoles, una vez que el Consistorio puso a disposición un punto de luz. En total se han instalado 8 módulos grandes, por ahora, que son los que caben sin entrar en zona protegida. La Junta ha confirmado al Ayuntamiento que sigue tramitando la autorización para poder trasladar estas casetas hacia la zona de servidumbre. Llegado ese momento, se podrán ampliar hasta 13 estructuras.

Proyecto regenerador

Las demoliciones se remontan al 27 de mayo de 2021, cuando la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico presentó el borrador inicial de este proyecto regenerador en La Casería. Según este documento, los chiringuitos y las casetas tendrían que ser retranqueados 58 metros, coincidiendo con el fin del límite en el cual Costas ejerce potestad.

En su lugar, Costas propuso la creación de una zona verde, un paseo marítimo sostenible que partiría desde el nacimiento de la propia playa hasta el Cementerio de los Ingleses, la demolición del antiguo embarcadero de la zona de Santa Bárbara, habilitar aparcamientos fuera de la zona ambiental y un área de esparcimiento y uso público en las zonas restantes colindantes al entorno.

Las actuaciones también se centrarían rellenar con arena el litoral que separa al mirador de La Casería del comienzo de la plataforma del Club Náutico. Una superficie total de más de 11.000 metros cuadrados que deberán ser cubiertos. El inicio de los trabajos se retrasaría hasta el cierre de los contenciosos abiertos con los chiringuitos y el coste de estos se esperan que no superen el millón de euros.

Más temas:

San Fernando