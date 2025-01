Villamartín y Bornos flexibilizan sus restricciones y el resto de la provincia permanece con las mismas limitaciones

La hostelería comienza a ver la luz. El sector que más ha sufrido la pandemia del coronavirus encara una semana prometedora. La relajación de las restricciones impuestas por parte del Gobierno andaluz tras decretarse el fin del estado de alarma se hará realidad a partir de las 23:59 de este miércoles 12 de mayo.

Será un antes y un después para unos empresarios que llevan un año y medio sufriendo las consecuencias de la pandemia en sus negocios. Cierres, reducción de horarios, de aforos y las medidas de higiene han mermado de forma sustancial los ingresos de centenares de establecimientos, algunos de los cuales se han visto obligados a echar la baraja de forma definitiva.

Por eso, este 13 de mayo se vivirá con gran ilusión y esperanza en la hostelería. Según recoge el BOJA del pasado viernes 7 de mayo, los bares, restaurantes y cafeterías dispondrán de nuevas medidas de aforo a partir de la medianoche del 12 de mayo, ampliándose así los parámetros que se habían impuesto entre el 7 y 12 de mayo.

A pesar de que los ciudadanos cada día tienen menos restricciones, lo cierto es que aún no se pueden realizar todas las actividades como antes de que apareciera la pandemia del coronavirus y Cádiz todavía habrá que cumplir con una serie de aforos en prácticamente todos los sectores. Desde la hostelería a la cultura, pasando por comercios, transportes, piscinas, velatorios, entierros, competiciones deportivas, etc. El Comité Territorial de Alertas de Salud de Alto Impacto, que se ha reunido en la tarde de este miércoles, ha optado por la prudencia y la provincia de Cádiz no variará sus niveles de alerta y ningún distrito sanitario pasará a Nivel 1. Así que las medidas seguirán como hasta ahora salvo en Bornos y Villamartín que bajan de Nivel de Alerta 4 (grado 2) a Nivel de Alerta 3 como toda la Sierra de Cádiz.

Estos dos municipios serranos son los que más percibirán la flexibilización de las medidas porque desciende un grado en el nivel de alerta. Así los establecimientos de hostelería de Villamartín y Bornos que no podían superar el 30% de aforo máximo para consumo en el interior del local pasarán a tener una aforo máximo del 50%. Las terrazas al aire libre ya pueden ocupar la totalidad de las mesas y, aunque el número de personas que se puede reunir en las mesas no se amplía (4 en interiory 6 personas en exterior) si que se permite el consumo en barra y el servicio de buffet. Eso si, ambos municipios deberán mantener el cierre perimetral hasta el domingo.

Niveles de Alerta en la provincia de Cádiz

Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda: Nivel de Alerta 2

Distrito Sanitario Campo de Gibraltar Oeste: Nivel de Alerta 2

Distrito Sanitario Jerez Costa Noroeste: Nivel de Alerta 2

Distrito Sanitario Sierra de Cádiz: Nivel de Alerta 3

Según el BOJA del 7 de mayo, las restricciones serán de aplicación general a partir de la medianoche del miércoles 12 de mayo que el consumo fuera o dentro del local se hará sentado en una mesa, o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad entre mesas o grupos de mesas para que, entre clientes de diferentes grupos, haya como mínimo 1,5 metros o, en su caso, entre clientes situados en la barra, si el consumo en barra se permitiera.

El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las 24:00 horas. Esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería sin música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del el Decreto 155/2018, de 31 de julio.

A continuación, detallamos las nuevas medidas para establecimientos de hostelería, de ocio y esparcimiento, recreativos:

Alerta sanitaria 1 (a partir del 13 de mayo de 2021). Ningún municipio en Cádiz

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo para consumo en el interior del local.

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso que la licencia sea concedida por primera vez.

c) Las mesas tendrán un límite de 8 personas en interior y de 10 personas en exterior.

d) Se permite el servicio y consumo en barra, con el distanciamiento establecido.

e) Se permite el servicio de buffet, siempre que se adopten medidas para mantener la distancia de seguridad interpersonal entre personas, señalética de flujos de tránsito por el buffet, disposición de geles hidroalcohólicos en su entrada y supervisión del cumplimiento de estas medidas.

Alerta sanitaria 2 (a partir del 13 de mayo de 2021)

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo para consumo en el interior del local.

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso que la licencia sea concedida por primera vez.

c) Las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 8 personas en exterior.

d) Se permite el servicio y consumo en barra con el distanciamiento establecido.

e) Se permite el servicio de buffet, siempre que se adopten medidas para mantener la distancia de seguridad interpersonal entre personas, señalética de flujos de tránsito por el buffet, disposición de geles hidroalcohólicos en su entrada y supervisión del cumplimiento de estas medidas.

Alerta sanitaria 3 (a partir del 13 de mayo de 2021)

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 50% de aforo máximo para consumo en el interior del local.

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso que la licencia sea concedida por primera vez.

c) Las mesas tendrán un límite de 4 personas en interior y de 6 personas en exterior.

d) Se permite el servicio y consumo en barra con el distanciamiento establecido.

e) Se permite el servicio de buffet, siempre que se adopten medidas para mantener la distancia de seguridad interpersonal entre personas, señalética de flujos de tránsito por el buffet, disposición de geles hidroalcohólicos en su entrada y supervisión del cumplimiento de estas medidas.

Alerta sanitaria 4 (a partir del 13 de mayo de 2021). Ningún municipio en Cádiz

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 30% de aforo máximo para consumo en el interior del local.

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar el 75% de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso que la licencia sea concedida por primera vez.

c) Las mesas tendrán un límite de 4 personas en interior y de 6 personas en exterior.

d) Se prohíbe el consumo en barra.

e) Se prohíbe el servicio de buffet.

