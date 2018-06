EMPLEO FUERZAS ARMADAS Lo que tienes que saber si quieres ser soldado o marinero Defensa ha convocado 3.000 plazas para tropa y marinería en el proceso de selección que acaba de abrir

El Boletín Oficial del Estado de este lunes 11 de junio publica la resolución por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. En total, 3.000 plazas de este ciclo único de selección.

En la provincia de Cádiz se ofertan 10 plazas para el Regimiento de Artillería de Costa nº4 del Ejército de Tierra, en San Fernando; 173 plazas para la brigada de Infantería de Marina del Tercio de Armada, también en La Isla; 99 plazas para buques y unidades de la Zona Sur, (Rota, San Fernando, Cádiz, Málaga, Ayamonte y Ceuta), de ellas, 39 son de la especialidad de Maniobra y Navegación y 60 para la de Operaciones y Sistemas y, finalmente, el Ejército del Aire ofrece una plaza para el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 11, situado en Alcalá de los Gazules.

Las condiciones con las que deben contar quienes quieran optar a las plazas ofertadas son: poseer la nacionalidad española o la de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guina Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; tener entre 18 y 29 años; no tener tatuajes «que contengan expresiones o imágenes contrarias a los carecer de antecedentes penales valores constitucionales, autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso», o que se vean vistiendo el uniforme; no estar privado de los derechos civiles; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas; poseer la aptitud psicofísica necesaria, estar en posesión, como mínimo; del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes; no ser militar de tropa y marinería ni haber causado baja por insuficiencia de facultades profesionales ni imposición de sanción disciplinaria.

Cita previa y fases

Si cumples todas estas características, lo primero es solicitar cita previa personalmente o por correo certificado en las Secretarías Generales de las Delegaciones de Defensa o en las Áreas de Reclutamiento u Órganos de Apoyo de las Subdelegaciones de Defensa o en las Oficinas Delegadas u Oficinas o puntos de información dependientes de las Subdelegaciones de Defensa. Tienes hasta el día 25 de junio. En el caso de Cádiz, debes solicitarla en la subdelegación de Defensa (situada en el Paseo Carlos III, 3 bajo; teléfono: 956 210 421).

El día de la cita previa tendrás que presentar original y fotocopia del DNI o del pasaporte, de los estudios y de los méritos que se posean y rellenar los documentos que te darán en la Subdelegación de Defensa o el centro correspondiente donde te hayan citado, entre ellos, aquel en el que tendrás que poner el orden de preferencia de a donde quieres ir destinado en el caso de obtener plaza.

Hecho todo esto, pasarás a la primera fase del proceso de selección, compuesta por concurso y oposición. El concurso consiste en la valoración de los méritos generales, académicos y militares y la oposición en la realización de una prueba de aptitudes.

Y, tras ello, a la fase segunda, que se iniciará en septiembre, en la que te enfrentarás a la prueba de personalidad, el reconocimiento médico y las pruebas de aptitud física, compuestas por salto de longitud sin carrera, abdominales, flexiones y carrera de ida y vuelta. Por cierto, no te olvides de llevar en las dos fases bolígrafo azul o negro.

Superado el reconocimiento médico y las pruebas de aptitud física la Comisión Permanente de Selección asignará las plazas el 26 de octubre, teniendo en cuenta la puntuación y el orden de preferencia de los aspirantes a soldados o marineros.

Si consigues obtener una de las 3.000 plazas, el 5 de noviembre comenzará tu nueva vida vestido de uniforme. Es el día en el que los nuevos aspirantes a soldados o marineros ingresarán en los centros de formación correspondientes.