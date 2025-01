El teletrabajo se impone en Cádiz en los sectores de seguros, finanzas y función pública

«El teletrabajo ha llegado para quedarse». Esta fue una de las afirmaciones más contundentes que repitió el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas , el pasado abril durante un debate celebrado de forma telemática bajo el título ‘El día después’. Los empresarios gaditanos analizaron los efectos laborales de la pandemia días antes de iniciar la desescalada. El teletrabajo se había impuesto en la provincia durante los dos meses de confinamiento . Al margen, de las dificultades en el sector de la hostelería y del turismo, amén del cierre de sociedades debido a la imposibilidad de mantener a flote los negocios, los empresarios reconocían sin tapujos que había llegado una nueva forma de trabajar a distancia.

El teletrabajo era una asignatura pendiente en las empresas hasta la irrupción de la pandemia. De hecho, el número de empresas que ofrecen esta opción se ha multiplicado por 8 en solo 10 meses . A principios de año apenas un 5% de las compañías ofrecía la opción a sus empleados de trabajar desde casa, sin embargo, ahora cerca del 40% de las empresas sí lo hace, según cifras extraídas de un análisis llevado a cabo por Sesame Time, la aplicación de control horario más completa del mercado.

La provincia de Cádiz no es una excepción. La responsable de Acción Sindical de CC OO en Cádiz, Inmaculada Ortega , señala que el teletrabajo en la provincia se localiza, sobre todo, en las grandes empresas de gestión , en compañías de seguros, en el sector financiero, en ventas y en la propia administración pública. En su opinión, los autónomos ha sido el colectivo que más utiliza el trabajo a distancia. Esta nueva modalidad de desarrollo laboral, por el contrario, no se da en la industria, en el comercio ni tampoco en el sector servicios. No existe un dato fiable del número de empresas en teletrabajo en Cádiz ni tampoco de trabajadores en remoto. No obstante, la Cámara de Comercio de Cádiz reconoce que se trata de una situación que va a más.

Un informe desvela que las empresas que ofrecen esta posibilidad se han multiplicado por 8 desde el pasado marzo

Así, el director del área de Innovación de la Cámara de Comercio de Cádiz, José Manuel Cossi , señala que el trabajo a distancia conlleva un ahorro de costes para la empresa y «la irrupción del coronavirus ha acelerado, en cierto modo, la transformación digital de los negocios». La Cámara tiene abierta una línea de ayudas a través de fondos Feder para este cambio. L a institución cameral gaditana recibió en los dos meses de confinamiento 2.825 consultas de trabajadores interesados en el teletrabajo.

Conscientes de este panorama y coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley del Teletrabajo , los gestores de la aplicación Sesame Time han llevado a cabo un análisis entre los más de 80.000 empleados de toda España que utilizan su herramienta para conocer con mayor detalle cómo ha sido esta evolución. De este análisis se desprende que marzo y abril fueron los meses con los mayores picos de adopción del teletrabajo, coincidiendo con los primeros meses del estado de alarma. Tras esos dos meses, el crecimiento ha continuado, pero ya en menor medida. De hecho, entre el primer y segundo trimestre del año multiplicó por 5 el número de empresas que ofertan el teletrabajo a través de su app como opción para sus empleados.

En cuanto a las ciudades con mayor adopción al teletrabajo durante los últimos meses, coincide en gran medida con las más expuestas a la crisis sanitaria: Madrid, seguida por Barcelona y en tercer lugar Logroño, Pamplona y Vitoria-Gastei. En el extremo opuesto se encuentran: Mérida y Toledo.

Curiosamente, desde que la aprobación de la nueva ley fue publicada en el BOE, el pasado 23 de septiembre, ha crecido un 2% el número de empresas que lo ofrecen a sus empleados.

Aunque no todo ha aumentado durante la pandemia. Así, el porcentaje de empresas que utilizan dispositivos comunitarios como tablets para fichar ha descendido un 20% desde principios de marzo. No en vano, por temas de sanidad e higiene, muchas empresas se han visto obligadas a que los usuarios adopten el control horario desde su propio smartphone, a través de herramientas como Sesame Time.

Adaptación en tiempo récord

Las compañías han debido adaptarse en tiempo récord a las nuevas exigencias de un mercado abrumado por la pandemia y el teletrabajo podría convertirse en un legado permanente de la crisis sanitaria actual. De hecho, en España, el 43% de los trabajadores cree que la crisis del coronavirus ha marcado el fin del trabajo 100% presencial y que se va a evolucionar hacia un modelo híbrido.

En cuanto a lo que nos traerán los próximos meses, Albert Soriano, fundador de Sesame Time, afirma que «la tendencia parece que irá en aumento. Podríamos estar hablando de un 15% más de aquí a diciembre derivado sobre todo de aquellas empresas que están ahora probando una dinámica mixta y acaben inclinándose por un teletrabajo total».

La nueva regulación del teletrabajo, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y acordada con patronal y sindicatos, entró en vigor a primeros de octubre.

El objetivo, según se recoge en la exposición de motivos, es proporcionar «una regulación suficiente , transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo con un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible o el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales».

El desarrollo del trabajo a distancia, según el decreto, deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados a la actividad laboral.