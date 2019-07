PROVINCIA Los taxistas viven con “incertidumbre” la llegada de Uber a la provincia El sector pide "igualdad de condiciones" a la hora de trabajar y dudan de la adaptación que pueda el modelo VTC en Jerez y la Bahía

Uber ha comenzado a trabajar este jueves en la provincia de Cádiz. Los conductores registrados en esta plataforma ya ofrecen sus servicios en Cádiz capital, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando.

El sector del taxi gaditano aguarda con incertidumbre y recelo la llegada de este tipo de transporte privado ya implantado desde hace algún tiempo en las grandes ciudades del país y en otras cinco provincias andaluzas.

Estos vehículos con licencia VTC funcionan a través de una aplicación para el teléfono móvil y trabaja con precios cerrados una vez registrado el punto de destino y el de recogida.

Carlos Ortega tiene una de las 224 licencias de taxis que existen en Cádiz capital. Este taxista duda del éxito que pueda tener la implantación de Uber en la ciudad: “Yo creo que en Cádiz va a ser difícil que ser termine de implantar porque el público mayoritario con el que solemos trabajar es un público mayor que no está adaptado a las nuevas tecnologías”.

Ortega ha explicado a este medio que “no entendemos que esto esté pasando” y ha reclamado igualdad de condiciones entre taxistas y vehículos VTC a la hora de trabajar: “Nosotros no es que no queramos competencia, que es lo que mucha gente piensa. Nosotros lo que pedimos es que la competencia sea con los mismos requisitos y condiciones para todos”.

Este taxista gaditano asegura que su sector ya tiene perdida hace tiempo la batalla de los viajes interurbanos, por lo que no esperan grandes novedades con la llegada de esta multinacional estadounidense a la ciudad: “Aquí el tema de los hoteles y los viajes que podamos hacer hasta los aeropuertos, a nosotros hace ya bastante tiempo que empezó a afectarnos porque los propios establecimientos hoteleros llevan tiempo trabajando con este tipo de transporte privado. Yo por ejemplo, para hacer un servicio de Cádiz al aeropuerto de Jerez, alomejor pasan dos meses”.

El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, ha emitido una nota esta mañana respaldando al sector del taxi frente al modelo Uber que considera que fomenta “la precariedad y la evasión fiscal”. El consistorio gaditano ha anunciado además que está trabajando “en la nueva ordenanza orientada a la protección de estos trabajadores y con el objetivo claro de limitar los VTC".

En Jerez de la Frontera la impresión del sector del taxi ante la llegada de Uber también es de “incertidumbre” ante la aceptación que puede tener en la ciudad. R.G y R. V. esperan posibles clientes a las puertas del hospital de Jerez. Estos dos taxistas han explicado a La Voz que los VTC afectarán fundamentalmente a los servicios interurbanos y principalmente a los viajes hacía el Aeropuerto el circuito o cuando haya algún gran evento en la ciudad.

“Por el casco urbano seguramente no afecte demasiado. Estos vehículos no se van a prestar a llevar a una persona que salga del hospital o que venga del mercado de comprar pescado”, concluye R.V.

R.G., por su parte, ha mostrado su malestar por este servicio de transporte privado que ya opera en Jerez: “Al final es dividir el pastel en 80 trozos más. Aquí estaremos para ir a la guerra si hace falta. El sustento para casa hay que llevarlo como sea. Si la asociación no se pone las pilas y el Ayuntamiento de Jerez no lo regula, tendremos que ir a nuestro aire, captando clientes en las paradas de autobús o donde sea”.

M.G. espera clientes en la parada de la Plaza del Caballo. Es propietaria de una de las 177 licencias de taxi que existen en Jerez. Esta taxista se muestra prudente ante la llegada de los VTC: “Estamos expectantes, con incentidumbre y un poco de miedo a lo que pueda pasar. Jerez es una ciudad que no tiene costa y no tiene tanta afluencia de clientes, por lo tanto no sabemos como puede ser su adaptación”.

"En una reunión el Ayuntamieno de Jerez nos dijo que iba a apoyar a los taxistas, aunque hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta”, concluyó.