'Caso de la Encina' «Seré torpe e ingenuo pero no defraudador. Yo no quería cobrar por estar en casa» El alcalde de El Puerto, David de la Encina, asegura que no dimitirá y asume que el pacto con Izquierda Unida está roto

El alcalde de El Puerto, David de la Encina, ha hablado al fin de manera pública para manifestarse con respecto a la polémica por el correo que envió a Andalucía Emprende, en el que exponía que iba a presentarse de alcalde para El Puerto en 2015, lo que iba a aumentar sus compromisos aunque no podía renunciar al sueldo.

Según el regidor, el mensaje se ha descontextualizado y aunque afirma que puede ser «torpe» o «ingenuo» asegura que «no soy un defraudador» y que lo único que había pedido era flexibilidad horaria. «Lo que exponía era una petición de flexibilidad a la hora de picar de ocho a tres y de cinco a siete, pero sin dejar de cumplir mis responsabilidades y desde luego no pedir cobrar por estar en casa o en la cama o por ser socialista».

«Solo pedía más flexibilidad»

De hecho, manifiesta que desconocía que se pudiera burlar el sistema para picar y hacerlo desde casa y que durante estos días ha recopilado información y documentación para atestiguar su versión. «Quizás fui eso, ingenuo, torpe, pero no quería más que flexibilidad para compatibilizar el reto de presentarme a la alcaldía de El Puerto y poder realizar mis funciones como hecho. No que me regalen nada porque todo lo que tengo lo he ganado yo como hago desde los 24 años».

Por otro lado asegura que se siente con fuerzas para asumir de nuevo la responsabilidad de presentarse a la reelección y que entiende que «el pacto está roto» ya que él desde luego no va a presentar su dimisión al asegurar que no ha cometido «ninguna ilegalidad». Precisamente ha revelado que este jueves había Junta Local de Gobierno y los concejales de Izquierda Unida no se han presentado.

Esta tarde la agrupación decidirá qué ocurre con el pacto y lo hará con la certificación de que De La Encina no va a dimitir. De hecho, el alcalde apunta que los socialistas están preparados para seguir gestionando la ciudad a pesar de que a partir de ahora se tenga que hacer con seis concejales, «pero seguiremos demostrando que la ciudad precisa de un cambio».

«Me siento respaldado»

Por último, ha dicho sentir el respaldo tanto de la agrupación local como a nivel provincial. Ya ha expuesto y dado las explicaciones a sus compañeros de lo ocurrido y ha querido agradecer tanto al presidente del PSOE en la provincia, Manuel Jiménez Barrios, como a su secretaria general, Irene García, su apoyo en estos días, personas a las que nombra en el correo.

Añade que «se ha mal interpretado de manera torticera puesto que no quería decir que ellos fueran a respaldar nada, solo que iba a dar un paso importante y lo hacía tras la fuerza que me habían dado ellos a los que admiro profundamente».

«Han querido darme con una pala en la cabeza»

De esta forma ha finalizado exponiendo que se sentía «dolido» por lo ocurrido ya que no pensaba «que hubiera nadie interesado en rebuscar en seis años de un buzón del correo para encontrar algo con lo que pudiera hacerme daño. Siento que han querido darme con una pala en la cabeza pero seguimos con la ilusión de continuar el proyecto iniciado para El Puerto».