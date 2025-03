La hermandad del Amor de Rota podría no procesionar por la falta de costaleros

El prioste de la hermandad del Amor de Rota, Sergio Laynez, ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía se involucre «en el pueblo donde ha nacido y ha crecido» y no se vayan a cargar pasos a ciudades más grandes porque «terminarán perdiéndose las estaciones de penitencias» de los municipios pequeños y ha lamentado que si no encuentran una cuadrilla de costaleros para el próximo Lunes Santo no podrán salir en procesión.

Laynez asegura que «esto es un problema a nivel andaluz» y que, en el caso de Rota, mucha gente se va a cargar a Sevilla o a Jerez. La hermandad busca contra reloj una cuadrilla para el Santísmo Cristo del Amor ya que, aunque la cuadrilla para el paso de la Virgen está completa, no pasa lo mismo con el Cristo y, como éste es el titular de la Hermandad, sin cuadrilla para sacarlo se verían obligados a suspender la estación de penitencia.