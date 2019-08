Recorrido por los mercados de abastos de Cádiz: los mejores productos de la tierra y el mar

‘La Plaza’, como se conoce popularmente al mercado, es el mejor y más variado comercio de alimentación especializado en la cocina mediterránea tradicional. Alberga 75 puestos que proporcionan productos frescos del mar y de la tierra, todos los alimentos que puedas necesitar y todos de primera calidad, como son: carnes, pescados, mariscos, verduras, hortalizas, frutas, embutidos, vinos, aceitunas artesanas, pan, frutos secos, dulces, especias, … y, cómo no, una churrería. También existen varias cafeterías, heladería, kioscos de prensa, así como una floristería y una tienda de reparación de calzados en los locales exteriores del edificio que dan a la misma Plaza de Las Bodegas.

El Mercado Municipal de Abastos es uno de los lugares que uno no se puede perder en Chiclana. El edificio, de 3.073 metros cuadrados fue construido en el 2009 en la Plaza de Las Bodegas de acuerdo con el proyecto del arquitecto chiclanero Francisco Aragón Olmo. Cuenta con aparcamiento subterráneo por lo que el problema de aparcar en pleno centro de la ciudad está resuelto. Además, anexo al mercado, se encuentra el centro comercial ‘Centro Plaza’ con conexión directa desde el mismo a los puestos del mercado.

La estructura está definida por una cúpula esférica que se apoya en ocho soportes exteriores. No tiene nervios ni elemento de sustentación interior. Su cúpula fue la más grande de la historia durante 30 años (1935-1965), hasta que se construyó el Astrodome de Houston (Texas).

Barbate: las pinturas

in duda el protagonista del mercado de abasto de Barbate es el Atún Rojo de Almadraba. Un producto que se identifica con la localidad y que se ha convertido en el santo y seña del municipio. Pero este espacio tiene otra particularidad y son las pinturas que como no podía ser de otra forma están dedicados al atún. Un pequeño rincón gastronómico done el bullicico se aglomera en temporada de atún en busca de las mejores piezas.