EDUCACIÓN La pregunta del estudiante gaditano: «¿Qué hago tras el último examen?» La Universidad de Cádiz organiza encuentros con empresas para asesorar a sus alumnos

Estar condenados a elegir. Mientras dura la vida universitaria, el alumno sabe cuáles son los problemas a los que se enfrenta: tratar de sacar la mayor nota posible (o, al menos, aprobar) con el menor esfuerzo que pueda. Pero una vez entregado el último examen, trabajo o proyecto llega la pregunta, ¿qué hacer? La Universidad de Cádiz, para asesorar a su alumnado, ha celebrado este mesla octava edición del Plan Integral de Formación para el Empleo (PIFE), en la que además de formarles en diferentes técnicas tanto de búsqueda de empleo como de emprendimiento, les ponen en contacto con responsables de recursos humanos de diferentes sectores del tejido productivo gaditano.

La iniciativa, que pretende que el aluno tenga una visión más clara de su futuro tras acabar su formación, se ha desarrollado en los cuatro campus de la Universidad de Cádiz. En ella, más de 200 alumnos han podido conocer de primera mano qué están demandando las empresas de la provincia.

El director de Empleo y Emprendimiento subraya la importancia de la actitud del alumno a la hora de encontrar oportunidades

La actividad, que también se celebró en el primer cuatrimestre, ha sido puesta en marcha por el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación tecnológica de la Universidad de Cádiz, que afirma que el objetivo final es «ser una herramienta que proporcione los recursos necesarios para mejorar la empleabilidad del alumnado matriculado en el último curso del grado». Las Acciones Formativas han abarcado materias como ‘Destrezas de Búsqueda de Empleo’, ‘Oportunidades de Formación y Empleo en Europa’, ‘Políticas de Igualdad en la empresa’ y ‘Emprendimiento y creación de empresas’.

La importancia de la actitud

Uno de los responsables de estas jornadas ha sido el director general de Empleo y Emprendimiento de la UCA, Luis López, que señala que una de las claves que le dan a los alumnos que participan en estas jornadas, «y en general a los que vienen a pedirnos asesoramiento», es que muchas veces encontrar empleo es más un problema de «actitud más que de la aptitud». «Tenemos a una generación que está sobradamente preparada y con la que trabajamos mucho dos de los aspectos que marcan la alfabetización de este siglo: idiomas y tecnología». Pero, por contra, «suelen comenzar su búsqueda de empleo desanimados, pensando que no les van a contratar o que los echarán pronto».

«Las empresas buscan gente proactiva y, por supuesto, no quieren a quienes ya llegan pensando que no van a durar en su puesto»

De hecho, en los encuentros que han mantenido con empresas (y en las que participan firmas como Osborne, Grupo Estévez, Leroy Merlín o Navantia) sus reclutadores les han indicado que «empezar a trabajar en un nuevo lugar pensando que no merece la pena esforzarse porque te despedirán pronto es un error». Reconoce López que hay cierto desánimo fruto de la crisis y de la situación de la provincia «pero nunca se puede pensar que todo va a ir mal». «Un mensaje que han lanzado a los alumnos, pensando también en los que empezarán prácticas en las empresas, es el de ‘no me hagas difícil contratarte’. Es decir, sé creativo, proactivo, haz que confíe en ti para delegar y será más fácil que pueda darte un empleo».

Los encuentros de la Universidad de Cádiz se han desarrollado en los cuatro campus, a los que han acudido algunas de las empresas líderes en el área. «Y el mensaje es similar, las oportunidades están ahí, hay que buscarlas; en el caso de Ciencias del Mar, por poner un ejemplo, hasta hace unos años se pensaba que se podía hacer poco fuera del mundo académico y, sin embargo, en los últimos años ha florecido una gran industria que requiere expertos en este ámbito», explica el responsable del área de Empleo de la Universidad. López aconseja cada día a jóvenes que no saben qué hacer cuando acaben la carrera, a los que, desde su departamento «siempre recomendamos que fijen el foco en algo, que se documenten, que pidan asesoramiento, pero que tomen ellos el control de por dónde quieren ir».

Natural y sin inventar

Yendo a lo concreto, una de la duda que tiene los alumnos universitarios es cómo comportarse ante una entrevista de trabajo. Los reclutadores de las facultades les insisten en que sean naturales, «las empresas quieren personas de verdad». Y les avisan de que «no mientan en el currículo, no merece la pena». «Otro consejo que se le da al estudiante es que nunca hable mal de un lugar en el que ha estado trabajado antes y que, ante una entrevista, sepa bien a qué tipo de nempresa acude, a qué se dedica y qué tipo de trabajadores puede demandar».

Cuando los alumnos de la Universidad de Cádiz llegan a las puertas del mercado laboral, buena parte de ellos ya han realizado prácticas empresariales. López afirma con orgullo que «la UCA es de las pocas universidades de España en las que todo alumno que quiera hacer prácticas, puede hacerlas». Eso sí, no deja de reconocer que, aunque útiles, no son la panacea. «Desde la universidad estamos muy atentos a que sean lo que realmente deben ser, un instrumento de aprendizaje del alumno y de toma de contacto con lo que se encontrará en unos años». Es por eso que en la UCA asignan un tutor de prácticas que controla el trabajo que realizan los estudiantes para que no se produzcan irregularidades.