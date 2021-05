Fran M. Galbarro Cádiz Actualizado: 16/05/2021 09:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Cádiz aprobó en los últimos días el Plan de Seguridad y Salvamento de las playas gaditanas, diseñado por Protección Civil. De momento, en este proyecto no se hace ninguna referencia a la situación generada por el Covid, no se establecen aforos y no se citan medidas de seguridad que busquen limitar los contagios en las playas.

El Consistorio prevé aprobar en las próximas semanas un nuevo plan de contingencia que establezca medidas de prevención y aforos, especialmente importantes en playas como Santa María del Mar o La Caleta, cuyos accesos tuvieron que cerrarse en varias ocasiones el verano pasado al superarse la capacidad máxima.

Además de no contar con los vigilantes de la playa contratados por