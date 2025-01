La patronal de Cádiz clama por compatibilizar la seguridad sanitaria con la empresarial

El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas , ha destacado que «es imprescindible implementar medidas que acompañen a la difícil situación de las empresas y autónomos» para paliar los efectos de la caída de la demanda que provoca la situación de emergencia sanitaria contra el Covid. Esta declaración se produce a raíz del dato del cierre de empresas en la provincia durante 2020, adelantado por LA VOZ. La pandemia se ha llevado por delante en Cádiz un total de 2.226 negocios , a los que hay que sumar, por ahora, los 6.726 autónomos que están en cese de actividad a la espera de que amaine el efecto del coronavirus para que puedan volver a sus negocios. Durante 2020, el paro se ha incrementado en la provincia en 35.000 personas hasta cosechar una tasa del 24,9%.

Sánches Rojas admite que «el problema sanitario y salvar vidas es lo prioritario», pero insiste en que, «las empresas necesitan tiempo para poder abrir un paréntesis real mientras dure esta crisis de demanda».

Insiste en que «la situación sanitaria es muy grave, afecta a cientos de empresas y negocios de actividad no esencial, con cierres totales o el adelanto del toque de queda. Pero hay que hacer compatible la seguridad sanitaria con la actividad empresarial , porque los focos no se producen, según los indicadores, en estos entornos; están más relacionados con comportamientos personales y entornos domésticos y privados donde las precauciones ante el virus no deben relajarse».

El presidente de los empresarios recalca la función de los ERTE como amortiguadores de la crisis económica y social y pide, junto a medidas que habrían de ser adoptadas por todas las administraciones, eliminando costes y facilitando ayudas directas para evitar un endeudamiento de las empresas que conlleve su desaparición, en el peor de los casos.

«Todavía nos queda un recorrido duro hasta vencer al Covid, pero tenemos que trabajar, desde el consenso social e institucional y político , en todas las parcelas que empujan a la economía: las infraestructuras logísticas y energéticas y las medidas de agilización de trámites y simplificación administrativa», sostiene Sánchez Rojas.

El presidente de la CEC lanza un mensaje de ánimo «para tantos empresarios y autónomos que están en una situación complicada, crítica. No puedo ocultar que salir de esta situación no será fácil. Vamos a necesitar recobrar nuestras fuerzas, nuestra capacidad emprendedora. Tenemos por delante un reto gigantesco que merece unidad y empuje común».

