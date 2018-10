DÍA DEL PILAR EN CÁDIZ «No lo pensamos ni un momento. Había que sacarla de allí» Dos agentes de la Sección de Tráfico de Cádiz reciben la cruz al mérito con distintivo rojo tras salvarle la vida en Vejer a una mujer que estuvo a punto de morir ahogada en un arroyo

MARÍA ALMAGRO

Actualizado: 13/10/2018 10:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

27 de noviembre de hace un par de años. Los agentes de Tráfico Juan Carlos Manzano y José Sánchez cumplían una noche más de servicio. Sin embargo, en cuestión de minutos dejó de ser una noche más. Pasadas las seis de la mañana recibieron un aviso. De esos que te hacen revolverte en el asiento del patrol. Les alertaban que había un coche atrapado en un arroyo y que la cosa no pintaba demasiado bien. Sin pensarlo ni un minuto fueron a la zona indicada. Por Vejer. «Kilómetro 27,900», recuerda casi sin pensárselo uno de ellos. «Eso jamás se me olvidará».

«El agua no nos dejaba avanzar más», recuerda José. «Vimos que alguien estaba pidiendo auxilio, paramos la furgoneta en el arcén y fuimos hacia ella». No se veía «absolutamente nada» pero la determinación de estos agentes fue vital. Salvaron una vida. «Bajamos la valla de protección y ya una vez que llegamos al vehículo que estaba completamente metido en el arroyo, la sacamos... por la ventana, como pudimos».

El rescate fue 'in extremis'. «Ella estaba en estado de shock. Había llamado a su marido pero poco más pudo hacer hasta que el agua le cubrió». Ellos, cuentan, no tuvieron alternativa. «Nos tenemos que tirar, nos dijimos, y allá fuímos».

Ayer, por el dia del Pilar estos dos agentes del requipo de atestado de Tráfico recibían el mayor distintivo que se otorgaba por esta hazaña heróica, la cruz al mérito militar con distintivo rojo. «Estamos muy orgullosos. En Tráfico no solo ponemos multas, ayudamos a mucha gente que nos necesita». «Fijate... al final lo más importante para nosotros fue recibir el abrazo emocionado de sus familiares».