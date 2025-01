Michael Donnellan: «Es solo una cuestión de tiempo que haya otro tsunami en Cádiz»

El arqueólogo y productor ejecutivo de ‘Atlantica’, Michael Donnellan , ofreció el pasado mes de noviembre una conferencia sobre esta producción audiovisual que fue denominada ‘Chipiona y la Atlántida’, y las conclusiones sobre un posible tsunami en Cádiz volvieron a estar sobre la mesa.

LA VOZ pudo conversar con Donnellan para conocer los pormenores sobre ‘Atlantica’, los cuales giran alrededor del origen de la ciudad de Atlántida. Aunque aún no se ha dado una fecha de estreno, sí que se podrá visualizar próximamente.

-La grabación de ‘Atlantica’ ha durado varios años, habiéndose filmado en varios puntos de la Costa Noroeste como Sanlúcar o Chipiona. ¿Le emociona el regresar al lugar de origen?

-Me siento con mucho entusiasmo porque ha sido un arduo trabajo. No solamente por mí, sino también por todo mi equipo. Estoy muy feliz. Al final he acabado viviendo aquí porque me he enamorado de este sitio.

-Esta producción audiovisual prueba la existencia de la ciudad de Atlántida entre estas dos localidades, ¿cómo ha sido el proceso hasta llegar a esta conclusión?

-Hemos realizado descubrimientos por toda la costa. Desde Gibraltar hasta el Golfo de Cádiz. También hay otros en Doñana que se van a poder ver. Sanlúcar y Chipiona son sitios muy importantes en este descubrimiento porque, en ellos, están concentrados muchos de ellos.

-Sin lugar a dudas, la tecnología empleada ha sido clave para llegar a esta afirmación…

-Ha sido una casualidad. Nos encontramos en una época en la que están ocurriendo cosas como el cambio climático, la erosión del terreno… Están permitiendo que salgan a flote ruinas que antes estaban cubiertas. Durante todo este tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías, como los drones. En nuestro caso utilizamos muchas de ellas, como la que nos permite realizar un escáner al terreno.

-Son muchos los países de todo el Mundo los que se atribuyen su origen, sin embargo, la Atlántida era gaditana…

-Hay lugares en todo el Mediterráneo que cuentan con estructuras antiguas y misteriosas. Platón ya explicó que el Imperio Romano contralaba toda esta zona. Lo que se muestra es que aquí se encontraba la capital, en la zona de Cádiz.

-En ‘Atlantica’ también se muestra el modo de vida de esta civilización sobre otras, a las cuales superaba en cuanto a desarrollo. ¿Fue tal que así?

-Lo que hemos descubierto es que era una civilización grande. Contaba con ciudades planeadas, con líneas y muros rectos. También contaba con industrias. Podían incluso manipular metales y construir edificios con una arquitectura avanzada para la época. ¿Cómo de avanzada? Lo suficiente para construir grandes barcos.

-En esta producción audiovisual también se abordan las causas de su desaparición, entre las cuales puede encontrarse un maremoto. Sin lugar a dudas, da que pensar…

-Realmente, no se conocen con exactitud las causas, dado que pueden ser varias. Está la posibilidad de que fueran pequeñas erupciones volcánicas. También nos encontramos en una zona en donde ha habido multitud de maremotos. Hay un tsunami cada año, aunque son tan pequeños que no se notan. De vez en cuando, la placa africana se colca debajo de la europea y la empuja… Es una cuestión de tiempo que vuelva a ocurrir otro.

-Si ésta fuera la causa, ¿podría volver a ocurrir que Chipiona y Sanlúcar volvieran a convertirse en Atlántida?

-Es solo una cuestión de tiempo. En 1755 ya ocurrió uno en Lisboa, el cual golpeó a las costas de Cádiz. Hay sitios, en Rota, donde el mar se comió 500 metros de costa. Con lo que está ocurriendo en La Palma… Nos encontramos en primera línea de daños si hay un cataclismo en el mar.

-Cuando estuvo grabando ‘Atlantica’ también se encontró en otros puntos de la provincia de Cádiz, ¿aún hay más misterios?

-En cada paso de esta historia se muestran diferentes misterios. Tenemos un par de episodios dedicados a otras cosas que se han descubierto en esta zona de Cádiz, así como en otros lugares de Andalucía. Es un sitio tan importante arqueológicamente… El Mundo siempre mira a otros lugares, aunque aquí la geografía es muy clara porque cada vez que entra el agua en la tierra lo borra todo.

-Todas las personas que deseen ver esta producción audiovisual, ¿dónde pueden hacerlo?

-Lo vamos a anunciar muy pronto. Nos encontramos en una fase de negociación. Va a ser en un canal grande. Se publicará en inglés y en español, al principio, mientras que más adelante se va traducir a otros idiomas. El Mundo tiene que conocer ‘Atlantica’.