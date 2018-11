SUCESOS El mar arrastra hasta Chiclana el cadáver número 22 de la patera de los Caños La tragedia del naufragio siga arrojando cuerpos sin vida a la orilla. El último se ha encontrado esta mañana en la playa de la Barrosa

MARÍA ALMAGRO

Actualizado: 19/11/2018 12:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«¿Cuántos quedan por Dios?», es lo que se responde al informar de cada uno de los trágicos hallazgos de ya más de dos decenas de cadáveres que el mar ha arrojado desde que hace dos semanas naufragara la patera de los Caños de Meca. Y las peores previsiones se están cumpliendo. El goteo de cuerpos de jóvenes sin vida está siendo incesante. Horrible. Devastador. Sin final.

El último ha aparecido este misma mañana y a diferencia del resto, este cadáver ha sido encontrado ya más alejado de la zona donde se produjo este impacto fatal. El número 22 ha sido expulsado por el mar en la playa de la Barrosa en Chiclana donde ha sido recogido nuevamente por la Guardia Civil.

El recuento más trágico

La cifra por tanto de fallecidos sigue aumentando. Según testificaron los supervivientes en la patera naufragada iban entre 43 y 45 ocupantes pero ya este número empieza a quedarse limitado. Los interceptados por la Guardia Civil fueron 22, mismo número ya que los cadáveres encontrados, pero no se puede asegurar que viajaran más, los que lograron escapar y evadir las fuerzas policiales para no ser devueltos a su país, y los que quizá no pudieron salir del agua desorientados en una madrugada de fuerte marejada.

El mar seguirá por tanto dando las respuestas. Los forenses trabajan para identificar a cada una de estas víctimas, ya que no portaban documentación y los cuerpos cada vez se encuentran en peor estado debido al paso de los días y la erosión del agua salina.