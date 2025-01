A juicio dos funcionarios de prisiones acusados de torturar al parricida de Arcos

Los próximos días 21 y 22 de este mes se celebrará en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio contra dos funcionarios de prisiones acusados de haber torturado al conocido como parricida de Arcos, condenado, como se recordará, a 23 años de prisión por haber matado a su bebé de ocho meses. Los hechos sucedieron cuando Isidro Sánchez se encontraba de manera provisional tras haber cometido el crimen en la cárcel de Puerto II. La Fiscalía pide para los funcionarios procesados la pena de tres años de cárcel y la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión durante doce años.

Según recoge el escrito de calificación del Ministerio Público, los hechos sucedieron cuando el parricida se encontraba cumpliendo la prisión provisional tras haber asfixiado al bebé y causado lesiones a la madre. Un suceso que, como recuerda el fiscal, tuvieron una gran repercusión mediática, y por tanto eran conocidos en el centro penitenciario.

El incidente ocurrió el 8 de junio. Sobre las nueve y media de la noche, uno de los funcionarios investigados se acercó a la celda número once y le dijo: «Esta noche vas a dormir calentito», recoge la acusación pública. Tras esto, horas después el mismo trabajador se dirigió supuestamente a la celda acompañado de otro compañero. Abrieron la puerta y le ordenaron que saliera al pasillo.

Una vez que estuvieron solos con él, resume la calificación, los funcionarios « conscientes de su posición de superioridad y con el objetivo de aplicarle un severo castigo por los hechos que presuntamente habría cometido, comenzaron a propinarle patadas y puñetazos por todo el cuerpo mientras le gritaban: '¡Hijo de puta, has matado a un niño de ocho meses, has pegado a una mujer inválida y le has matado al bebé de tres meses que llevaba en el vientre!'». Unas supuestas torturas que, según la versión del fiscal, se prolongaron durante unos siete minutos.

En esta situación, el interno imploraba que no le dieran más golpes, sin embargo, como indica la acusación, lo dejaron «seminconsciente tumbado en el suelo y ensangrentado». Después ordenaron a su preso de apoyo (que le habían puesto siguiendo el protocolo antisuicidios) que volviera a entrar en la celda y se ocupara de él.

Los hechos no quedaron ahí , según el fiscal. Horas después, sobre las tres menos cuarto de la mañana, los mismos funcionarios volvieron a la celda y, mientras que uno de ellos supuestamente vigilaba, el otro volvió a propinarle puñetazos y patadas. El preso, en el intento de repeler los golpes, dio una patada a su presunto agresor y le rompió un reloj que llevaba, algo que le enfureció e hizo que siguiera dándole golpes.

Al día siguiente, el recluso fue encontrado lleno de hematomas por otros dos trabajadores del centro penitenciario y fue llevado al hospital. Tras estos hechos el parricida fue trasladado a la prisión de Morón (Sevilla).

