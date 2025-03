¿Qué hacer si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad?

Hoy miércoles se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad . La ilusión por el sorteo no se pierde y esperamos con ansia el momento en el que los niños de San Ildefonso entonen el número de nuestro décimo acompañado de un «cuatro millones de euros» . Pero, hay algunos puntos a tener en cuenta en un momento de alegría máxima como el de ser premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad . Les detallamos algunos consejos para después del champán y la euforia.

Como señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hay que recordar que un décimo de lotería es un documento al portador , es decir, que el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. Por este motivo, si se comparte el boleto , el depositario del mismo debe fotocopiarlo y entregar a cada participante una copia firmada (con el nombre y DNI del depositario) en la que se indique que la persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinada.

¿Y cómo hacer esto de forma no presencial debido a la pandemia? Pues si quiere compartir un décimo con, vamos a poner, su primo que vive en Bélgica y no ha podido volver a casa este año, también se puede enviar una foto del décimo por correo electrónico o por otro medio de mensajería instantánea como WhatsApp .

Según la OCU, esto puede ser una prueba, «siempre y cuando» aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. «Si la otra parte impugna esa prueba por considerar que se ha manipulado, habría que demostrarlo» , avisa. Para ello, habría que comunicar por escrito el hecho a la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado. «Con la denuncia es posible paralizar el pago hasta que el juez resuelva quién es el verdadero dueño», recalca.

Del Gordo, 72.000€ para Hacienda

Si se va a cobrar un premio compartido lo ideal es identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. De esta forma, Loterías y Apuestas del Estado liquidará a cada uno la parte correspondiente (y también lo que tienen que pagar a Hacienda). Los bancos pueden abonar el premio entero en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese entidad y que después repartirá según lo convenido pero siempre identificando a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones.

Para el cobro hay que tener en cuenta los impuestos aplicados a cada premio. Los de la Lotería de Navidad tributan como cualquier otro premio de Loterías y Apuestas. Desde 2020, hay que pagar un 20% por todas las cantidades obtenidas superiores a 40.000 € . Los premios menores están exentos.

Dicho de otra forma, no tendrá que pagar impuestos por los primeros 40.000 €. Tan sólo tendrá que abonar a Hacienda el 20% por el resto del premio . Es decir, si le toca la pedrea o una terminación, cuyos premios son inferiores a esos 20.000€, no deberá pagar impuestos. Pero si le toca el Gordo, premiado con 400.000€ al décimo, tendrá que pagar el 20% de 360.000€, es decir, 72.000€, y el premio neto que obtendría sería de 328.000€. Con el segundo premio, de 125.000€ al décimo, 17.000 € serían de pago de impuestos, por lo que recibiría 108.000 €. Y con el tercer premio, de 50.000€ al décimo, tendría que pagar a Hacienda 2.000 € y le quedarían 48.000€ netos.

Menos de 2.000 euros en el momento

Pero si la alegría económica no llega a tanto y el premio es inferior a 2.000 euros , puede cobrarlo en cualquier punto de venta de la red de Loterías a partir de las 18.00 horas del mismo 22 de diciembre. Si el premio excede los 2.000 euros se debe cobrar en una de las entidades bancarias colaboradoras, cuya lista se puede encontrar en la web de Loterías y Apuestas del Estado. «Estos bancos no podrán cobrar ninguna comisión, ni exigir contraprestación», señala la OCU.

Si se ha comprado el décimo premiado por Internet , y el premio es inferior a 2.000 euros, se ingresa el importe de manera automática en la cuenta de usuario que posteriormente se puede transferir a la cuenta bancaria que se desee. Además, la OCU recuerda que los premios superiores a 2.000 euros, solo es posible cobrarlos en una entidad bancaria que sea colaboradora de Loterías y Apuestas del Estado. Si el décimo se ha comprado online, el agraciado deberá ponerse en contacto con la administración de loterías en la que está depositado tu décimo premiado, ya que será necesario que acredites la identidad.

Por otra parte, si el décimo se estropea hay que enviarlo a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que determinará si se puede cobrar el premio, y si está muy irreconocible, será la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la que se pronuncie. «No se debe intentar recomponerlo y debe entregarse en un sobre de plástico», indica la OCU.

Pero no siempre resultar agraciado con un premio de la Lotería de Navidad conlleva la felicidad, según señala el banco ING, que destaca que un estudio del European Financial Planning Association (EFPA) pone de manifiesto que el 70 % de los agraciados con la Lotería de Navidad tiene mucho menos dinero cinco años después de haber conseguido el premio . Por eso, la entidad recomienda no realizar compras compulsivas, ni ser aconsejado por personas equivocadas, ni dejar el trabajo sin asegurarse la idependencia financiera. Y aconseja solicitar una buena formación y asesoramiento financiero, destinando parte del premio a un plan de pensiones, acciones o un fondo de inversión.