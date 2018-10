OPERACIÓN SOPHIA Españoles y alemanes, unidos en la lucha contra las mafias en la operación ‘Sophia’ La fragata ‘Numancia’ realiza un ejercicio de adiestramiento combinado con el buque de guerra ‘FGS Augsburg’

El día comienza lluvioso en el Mediterráneo. La fragata ‘Numancia’ se prepara para una nueva jornada en la operación EUNAVFOR MED ‘Sophia’. A media mañana el puente de mando bulle de actividad, hoy la dotación se concentra en un ejercicio de adiestramiento combinado (adjetivo que se utiliza para los adiestramiento con otros países) con la fragata alemana ‘FGS Augsburg’, recién llegada a la misión de la Unión Europea.

Cuando un nuevo buque se incorpora a ‘Sophia’, el Estado Mayor de la Fuerza (FHQ) revisa los procedimientos que éste lleva a cabo. En esta ocasión, este Estado Mayor se encuentra embarcado en el buque de mando de la operación, el italiano ‘San Marco’, que está en este momento en puerto, por eso, la encargada de revisar los procedimientos de la fragata alemana es la ‘Numancia’.

Berlín y Madrid

Primero, ‘friendly approach’ o aproximación amistosa. Para ello, el trozo de visita y registro (TVR) del barco español, compuesto por entre siete y ocho personas, entre ellas el jefe del TVR, un cabo primero y tres infantes de Marina, parten hacia la ‘FGS Augsburg’ en una embarcación semirrígida (rhib). Simulan que el buque alemán es un barco mercante, al que han bautizado para el ejercicio como ‘Berlín’, que los españoles van a visitar de forma consensuada. Mientras, en la ‘Numancia’, situada a unas 300 yardas (algo menos de 300 metros) del barco germano, los tiradores de precisión no se apartan de sus armas, para dar seguridad a la embarcación que se aproxima, sin perder de vista al equipo.

Cuando desembarcan en la fragata alemana suben al puente de mando y el oficial del trozo de visita y registro, el teniente de navío Luis Pelayo, interroga a los militares germanos como haría en el caso de que se tratase de un barco mercante. Les pregunta de dónde vienen, si han visto algo que pueda ser de utilidad para la misión o si han recibido llamadas de aviso de embarcaciones con migrantes.

Una vez terminadas las preguntas y obtenida la información, los españoles vuelven a la ‘Numancia’ y llega el turno de los alemanes, que repiten la operación al contrario. Para ello, la fragata de la Armada Española se convierte en el buque mercante ‘Madrid’, cuyo capitán simula ser el alférez de navío Pedro Donato. «Se supone que iba a repostar a Libia y les he comentado lo que me han ido preguntando: mi percepción sobre la seguridad, de donde vengo, si he tenido algún encuentro con migrantes», explica.

Acabada la aproximación amistosa, tanto el alférez de navío Donato como el teniente de navío Íñigo Franco, jefe de operaciones de la ‘Numancia’, les han comentado a los alemanes algunos puntos que les convendría saber de cara a realizar otras operaciones de este tipo en ‘Sophia’, como el procurar ser lo más amistosos posible con los buques civiles y que intenten obtener el máximo de información.

Rescate de migrantes

La simulación de un evento ‘SOLAS’ (rescate de personas) es el último ejercicio conjunto que la ‘Numancia’ ha realizado con la ‘FGS Augsburg’. Para ello, por un lado, el teniente coronel médico Juan Plaza, jefe del equipo sanitario de la ‘Numancia’, junto con el teniente de navío Franco han embarcado en la fragata alemana. Y, por otro lado, una rhib con cinco militares españoles caracterizados para la ocasión, ha simulado ser una embarcación de migrantes a la deriva.

Los alemanes han rescatado a estas cinco personas, que han simulado ser cuatro hombres, uno de ellos enfermo y otro con una herida en la pierna, y una mujer embarazada de cuatro meses. El rescate ha durado más de una hora, durante la que la fragata alemana ha aplicado a la perfección el procedimiento ante estas situaciones. «Se ha hecho la recepción e migrantes y todo el procedimiento: registro, filiación (identificación) y traje (reconocimiento médico)», explica el teniente coronel médico. «Han ido pasando por las distintas estaciones del protocolo y los figurantes han simulado las incidencias médicas y de seguridad para valorar el procedimiento de los militares alemanes«, desarrolla. «Al terminar, les hemos aportado sugerencias basadas en nuestra experiencia», puntualiza. Objetivo cumplido. Mañana amanecerá otro nuevo día para la ‘Numancia’ en la operación ‘Sophia’.