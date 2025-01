«España no puede perder el tren de la innovación que ofrecen los fondos europeos»

El economista Luis Garicano es desde mayo de 2019 uno de los siete eurodiputados de Ciudadanos, la formación con la que se presentó a los comicios europeos. Este lunes ha participado en Los Encuentros de LA VOZ , que patrocina la Fundación Unicaja y que se celebran en el Centro de la Fundación Unicaja de la calle San Francisco 26, en Cádiz. Garicano es un firme defensor del reparto de los fondos europeos para combatir los efectos de la pandemia y España se juega su futuro en la administración de ese dinero. Este lunes ha desgranado cómo Europa ha cocinado esos fondos para reflotar la economía del continente y ha llamado la atención sobre lo que se nos viene encima si no se logra atajar la inflación.

Tras una presentación de su trayectoria política, cultural y docente, realizada por Rafael Muñoz Zayas , director de las Actividades Socioculturales del Centro de la Fundación Unicaja, Luis Garicano ha entrado de lleno a destripar cómo la Unión Europea ha plantado cara a la pandemia. El director de LA VOZ, Ignacio Moreno , se ha encargado de preguntar sobre las operaciones de financiación que ha realizado la UE para sortear la pandemia. La primera actuación que ha recordado Garicano ha sido la compra por parte del BCE de deuda por valor de 160.000 millones de euros. En su opinión, lo que «se pretende ahora es que los distintos gobiernos sepan gastar esos fondos a través de los PERTE (Planes Estratégicos de Reactivación y Transformación Económica)».

De hecho para llegar a esta situación, Garicano ha destacado que hubo tiras y aflojas entre los propios miembros de la UE . En julio de 2020 se legisló para concretar los planes y en agosto de 2021 se empezaron a enviar los primeros fondos. En el caso de España, Garicano ha señalado que no se han escuchado las líneas maestras de estos planes.En este sentido, ha explicado que es muy importante afinar el gasto. «No se puede dejar pasar el tren de esta oportunidad tan innovadora para poder transformar nuestra economía».

La sensación es que la actuación de España con los planes es de improvisación . En su opinión, «todo gira ahora entorno a los fondos Next Generation, pero se han creado muchas expectativas y habrá que elegir». A juicio de Garicano, en el proceso no se han incorporado especialistas. «El reto para España es que la inflación sea más persistente de lo que parece».

Subida de tipos

Garicano ha adelantado que el BCE no va a dar más dinero. Asegura que los tipos subirán este año y «si el BCE consigue que la inflación desaparezca es posible que en dos años el país salga adelante, de lo contrario, si la inflación sigue se creará una sensación de subida de tipos y podemos entrar en un círculo vicioso similar al de 2010». Aclara que la deuda no es sostenible con una inflación desbocada . «Los países con mucha deuda no podrán pagar. Si suben los intereses habrá dificultades de solvencia para países como España y será difícil que le presten dinero».

El eurodiputado ha reconocido que hay mucha incertidumbre y no se descarta una crisis de deuda en España . «No es para asustarse, pero el Gobierno de España tiene que dar explicaciones de cómo pagará el dinero prestado y cómo reducirá la inflación». España es un país serio y «ésto no es Venezuela» . Si cada mes gasta más de lo que ingresa, la situación es inviable. Garicano lo ha explicado con un ejemplo práctico. «Si España necesita cada mes que la financien para poder pagar los créditos estará contra la pared para pagar estoy contra la pared, por ello, el Gobierno tiene que indicar cómo solucionará el futuro económico del país».

«El Gobierno de España tiene que aclarar aún cómo reducirá la inflación y cómo pagará el dinero prestado»

La UE ha creado los fondos para evitar el hundimiento, «ahora hay demanda y oferta, también hay ahorro, pero la economía aún no se ha reactivado». «Si encima los materiales de producción no llegan, la realidad es que los precios tiene que subir. Ahora tenemos un momento extraordinario». Garicano ha comentado que «hemos sacado a la economía del congelador y no se ha muerto . El experimento ha salido y estamos en la posición de partida». Los precios suben porque no hay suficiente material para atender la demanda. «Pero una cosa es una subida puntual y otra que esta subida se eterna; ojo con la espiral inflacionista».

Luis Garicano, de 55 años, ha explicado en su participación en el foro de LA VOZ todo lo que ha hecho Europa para combatir el Covid, desde financiar los ERTEs hasta la creación del fondo de recuperación , también el compromiso del BCE comprando deuda de los Estados Miembros para que puedan financiarse. Ha reflexionado sobre el cambio al que nos enfrentamos. En particular, se ha centrado en el paso de préstamos a transferencias y en el endeudamiento conjunto.

Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos y vicepresidente económico del grupo Renovar Europa , que engloba a la familia liberal en el Parlamento Europeo.

Estudió las licenciaturas de Economía y Derecho en la Universidad de Valladolid. Tiene un Máster en Estudios Económicos Europeos por el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica). Además, es Máster y Doctor en Economía por la Universidad de Chicago.

La ley del más fuerte

Luis Garicano se ha referido también en el coloquio a la supuesta alianza Rusia-China . Reconoce que se ve en Bruselas con intranquilidad y preocupación. «Se vuelve a las guerras y a la ley del más fuerte. Esta situación conduce a la vuelta a los conflictos abiertos. Lo que ocurre con Ucrania con el apoyo de China a Rusia es muy grave».

En materia medioambiental, Alemania, en su opinión, ha hecho una política energética absurda , ya que ha cerrado todas su centrales nucleares. «Alemania, en lugar de dar toques a Putin ha preferido anunciar sanciones. Se ha puesto en situación muy vulnerable». «El francés Macron está liderando bien, Sanchez no está ni se le espera en política exterior, Estados Unidos no puede compartir información con España debido al color de nuestro Gobierno».

Reconoce que cuando hay una guerra, el resultado es catastrófico a nivel económico. «La historia de todas las guerras es que nunca se sabe ni cuándo ni cómo terminan». Los rusos quieren ejercer su poder como potencia militar no como potencia económica . Otra cosa bien distinta es si China invadiera Taiwan. Esto sería una gran guerra económica mundial. «Una guerra en Asia serían palabras mayores»

Otro de los aspectos que ha tocado el eurodiputado y economista ha sido el de la competitividad. En este sentido ha dicho que Europa se ha quedado muy atrás en el tema de internet . Las grandes compañías como Amazon, Apple o Facebook son norteamericanas y la industria del automóvil depende en gran parte de los componentes que compra a países asiáticos. «Es necesario invertir en industria y en capital humano; es la mejor fuente de riqueza y ahora estamos en desventaja«.

Garicano ha sido profesor de Economía en la Universidad de Chicago, en la London School of Economics y en el IE, así como profesor visitante en distintas universidades, como MIT Sloan. Su trabajo académico se enfoca en el futuro del trabajo, la relación entre la tecnología y la desigualdad, y el crecimiento económico.

En 2009 fundó junto a otros economistas españoles el blog Nada es Gratis , desde el que analizaron la crisis económica que atravesaba España. Es autor de varios libros, entre ellos "El dilema de España" (Península, 2014) y "El Contraataque Liberal" (Península, 2019), y, junto a Toni Roldán, "Recuperar el Futuro" (Península, 2015).

Garicano se ha referido también a la agenda 2030 para gastar menos energía. «España está restructurando su política medioambiental y encaja con las tesis de Europa». No obstante, señala que el sostenimiento de esta agenda tiene un riesgo enorme . «Hay una ignorancia muy grande sobre los costes de la transición. Del diésel a lo electrico, por ejemplo. «¿Qué ocurrirá con el transporte naval que tanto contamina? Pues tendrá que ir a una reforma».

La inversión en I+D y en FP es otra de las asignaturas pendientes, «se habla mucho pero no se hace nada. Hay falta de imaginación y de criterio político. Garicano piensa que es un problema de selección y es una cuestión de votos.

Noticias relacionadas En imágenes: Encuentros de LA VOZ con Luis Garicano