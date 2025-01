Escuelas Infantiles de Cádiz consideran «intolerable» la ayuda que les da la Junta

La Junta aprobó este martes la concesión de una ayuda de 180,20 euros por alumno al mes para la red de escuelas infantiles (las que ofrecen educación hasta los tres años de edad) de la región. La idea, según indicaban desde Educación, era la preservación del empleo mientras dure esta situación de crisis. Sin embargo, la patronal de las escuelas considera ésta como « intolerable » y adelanta que podría llevarles a decretar despidos «o a que trabajadores autónomos se queden sin cobrar».

Y es que la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas subraya en un comunicado que «no entiende que se ponga en peligro una red de centros fuerte con un recorte del 35% en los ingresos ». El colectivo, que en la provincia integra a 160 centros y a unos 850 profesionales, desarrolla que la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía «deja la aportación de la Administración en 180 euros por la atención socioeducativa de cada alumno, cuando actualmente era de 278,88 euros; y estando prevista la subida para el curso 2020/2021 hasta los 320,71 euros».

«No se entiende, por tanto, este paso atrás para un cierre escolar que va a ser coyuntural, y para que el ya había un presupuesto aprobado y sin utilizar . Por unas pocas semanas, se puede poner en tela de juicio una red de centros de lo más fortalecida en los últimos años y que es un en la educación de los niños y niños y base para la conciliación laboral y familiar de cientos de miles de hogares en nuestra comunidad», analizó Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Desde la Junta de Andalucía , no obstante, inciden en que esos 180 constituyen « el 86,2 % del coste de la atención socioeducativa» de cada alumnos . Esto es, mientras que las Escuelas Infantiles consideran que el coste por alumno es de 278,88 euros, la Junta lo rebaja a 209 euros.

En cualquier caso, la Junta deja claro que la subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, « está condicionada a que se mantenga por la entidad beneficiaria la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que se mantenga la no prestación del servicio, así como el abono de los salarios y seguros sociales». Es decir, los centros educativos no podrían obtener las ayudas y presentar un ERTE.

Las Escuelas Infantiles recuerdan, además que la mayoría de los centros están «teletrabajando con su alumnado » y rechazan la propuesta de Facua a las familias para que no abonen las cuotas a los centros concertados.