Las empresas de transporte por carretera buscan en Cádiz 400 conductores

Las empresas de transporte por carretera precisan en Cádiz unos 400 conductores de camión . No se trata de una oferta de trabajo cualquiera sino de una emergencia laboral para el sector , que necesita cubrir con urgencia puestos de trabajo ante la desbandada de profesionales del volante a empresas de reparto a domicilio . El presidente de la patronal provincial de transportistas por carretera, Salvador Marchante , reconoce que la demanda es muy alta «porque ahora nadie quiere conducir trailers y pasar varios días o semanas fuera de casa».

Es un trabajo duro y de mucha responsabilidad que se ha visto eclipsado y afectado por las nuevas empresas de paquetería que han surgido con la venta 'on line' para repartir la carga a domicilio . Las compras por internet han provocado un aumento de estas empresas de transporte logrando acaparar el interés de cientos de transportistas que han preferido un empleo más cómodo y tranquilo que viajar por toda la geografía nacional o las rutas europeas .

Planes de formación

Las empresas buscan conductores y no los encuentran con facilidad, ya que necesitan una formación y unas capacitaciones particulares. Y es caro adquirirlas. El caso es que si hay un paro en España del 40% entre jóvenes, este gremio podría curar parte de la herida. El sector necesita solo en España 15.000 conductores para el transporte por carretera, según los expertos.

Marchante, por ejemplo, tiene una flota de seis camiones y dos de ellos están sin conductor a pesar de la carga de trabajo que existe en su empresa . En la provincia hay censadas unas 700 empresas dedicadas al transporte por carretera, lo que significa unos 1.400 camiones de gran tonelaje. Unas 8.000 personas se dedicaban a este trabajo hasta que en los últimos cinco años se ha vendido abajo de manera gradual. El sector que peor lo está pasando es el de transporte de mercancías internacional , «ya que los antiguos camioneros de los países del Este han vuelto a sus casas y los españoles no quieren permanecer tanto tiempo fuera de sus domicilios». La falta de personal capaz de conducir vehículos pesados amenaza ya el abastecimiento de tiendas y superficies comerciales en algunos países de nuestro entorno. No es un problema español, ni siquiera europeo, sino global. La falta de vocaciones sigue asolando este sector cada vez más necesario en todo el mundo en un tiempo en el que la distribución es clave en el sistema global.

«Tengo una flota de seis trailers y dos están sin conductor porque no hay nadie interesado»

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) insta a las autoridades españolas a «buscar soluciones para el transporte de mercancías por carretera, puesto que el sector es vital para el abastecimiento de la población y el funcionamiento de la economía. Si la escasez de conductores sigue acrecentándose, las consecuencias podrían ser demoledoras».

Como la mayoría de las veces que se habla de empleo y de carencias laborales, la mujer está en un primer plano. Si la escasez de camioneros es alarmante, la de camioneras es una ausencia.

La patronal gaditana reconoce que es difícil colocar a un aspirante si previamente no tiene experiencia en el transporte, por ello piden a la Junta de Andalucía implicación en la formación profesional, ya que el problema va a más. Los sueldos oscilan en una media de 2.200 euros en rutas internacionales y hasta 1.600 euros en el reparto de mercancía nacional. En España, algunas comunidades autónomas están poniendo de su parte para intentar resolver esta cuestión con ayudas para la formación de conductores, como es el caso de Castilla y León, que lanza un programa que financia hasta el 75% de lo que cuesta acceder a los permisos C, D+E y CAP, aunque quizá no puedan atender a una gran demanda por el gasto que supone para las arcas regionales.

Los empresarios gaditanos insisten en la colaboración institucional para salvar un sector que, pese a contar con carga de trabajo, no cuenta con profesionales.