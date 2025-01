Y los contagios no paran de crecer

La pandemia de coronavirus no deja de crecer en Cádiz. Los contagios aumentan cada día . Este miércoles se han sumado 63 nuevos positivos, más que los 57 del martes, los 55 del lunes y los 29 de hace justo una semana. Son subidas suaves, leves, que además no se reflejan ni en los fallecimientos ni en las hospitalizaciones. Pero es cierto que la provincia se ha instalado en una inercia al alza que no termina de frenarse.

Por ello, la tasa de incidencia ahora mismo es de 37 casos por cada cien mil habitantes, cuando a principios de mes llegó a quedarse en 14, prácticamente la mitad. No obstante, hoy se cumplen precisamente dos semanas sin contabilizar ningún muerto, así que son 1.621 los fallecidos durante la pandemia. El último fenecido se reseñó el miércoles 3 de noviembre.

A su vez, los ingresos por covid son mínimos. Seis hospitalizados, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Es una prueba clara de que la vacuna no evita el contagio al 100% pero sí reduce la gravedad de la enfermedad.

Andalucía supera los 50 puntos de incidencia

Andalucía registra este miércoles 17 de noviembre un total de 564 contagios de coronavirus en 24 horas , cifra superior a los 487 contagios del martes y a los 395 de hace una semana, al tiempo que suma cuatro muertes, uno menos que la jornada anterior y que en la comparativa intersemanal.

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia en 14 días aumenta 3,4 puntos en 24 horas , por lo que se encuentra en 52,3 casos por cada 100.000 habitantes, registro más alto desde el 28 de septiembre cuando se contabilizó una tasa de 54,9 puntos y superior también a los 38,4 de la semana pasada.

Los 564 contagios de este miércoles se notifican tras los 487 del martes, los 338 del lunes, los 416 del sábado, los 439 del viernes, los 467 del jueves y los 395 del miércoles pasado.

En esta jornada, Málaga y Sevilla son las provincias que más contagios registran con 138 cada una, seguidas de Cádiz con 63, Córdoba con 59, Huelva con 52, Almería con 41, Granada con 39 y Jaén con 34.

Respecto a los cuatro fallecidos , se han notificado dos en Granada y uno en Jaén y Málaga.