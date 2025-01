Coronavirus y Carnaval de Cádiz: Febrero loco en las trincheras

«Este virus no entiende de fiestas»

David Fernández es enfermero del Puerta del Mar y uno de los autores del coro ganador del Carnaval de Cádiz 2020. Son dos vertientes que no tendrían nada que ver si no hubiera una pandemia sanitaria que ha obligado a suspender, entre otras cosas, el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. «Este virus no entiende de fiestas, así que no me cabe la menor duda de que hay que cortar de raíz el Carnaval», comenta un desganado Fernández, a quien esta situación le ha quitado las ganas de escribir. «Soy positivo y estoy convencido de que nos vamos a recuperar y vamos a volver con más ganas que antes pero lo que estamos viviendo no será fácil de olvidar», comenta este sanitario, que está combatiendo el Covid-19 en primera línea. «Lo peor que llevo es cuando llego al hospital y cuando llego a mi casa. Me da miedo que le pueda pasar el virus a tu gente», comenta, a la vez que pone de relieve las preocupaciones del sector, que se ha visto obligado a suspender vacaciones o cambios de servicios para combatir el virus. «No se acaba el mundo porque no haya Carnaval. Son nimiedades en comparación con lo que se nos ha venido encima. Ganas hay siempre pero se pueden mitigar siguiéndolo por internet, desde casa», propone.