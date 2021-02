Coronavirus Cádiz La saturación hospitalaria en Cádiz obliga a priorizar a los pacientes con más opciones de vivir Los traslados a las UCI de larga duración, cada vez más complicados: «No es que se deniegue, es que ya hay muchas camas ocupadas»

Fran M. Galbarro Actualizado: 04/02/2021 07:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El colapso sanitario supone la principal amenaza del coronavirus, la consecuencia extrema que todo gobierno intenta esquivar. Por ello, sus riesgos han sido expuestos desde marzo, cuando se decretó el confinamiento para evitar que un aumento destacado de los ingresos hospitalarios llevase a situaciones límite.

Desde entonces, especialmente en la primera ola -cuando los efectos de la pandemia en Andalucía fueron menores-, se ha hablado mucho de las posibles consecuencias, siendo la jerarquización de pacientes críticos en la toma de decisiones una de las más temidas: sanitarios obligados a elegir qué enfermos tienen más posibilidades de superar la enfermedad para apostar por su vida en detrimento de otros pacientes con menos opciones.

¿Se ha llegado a esta situación en la provincia de Cádiz, donde la curva hospitalaria alcanza niveles máximos? «Nadie quiere escuchar que se están priorizando pacientes, pero es así. En la Sanidad ha pasado siempre: se asiste a todos los pacientes, pero tratas de optimizar los recursos que tienes con la persona que tiene más probabilidades de vivir», explica Manuel Beltrán, coordinador Covid-19 en el hospital de Sanlúcar.

El internista aporta matices a la idea de «seleccionar pacientes» y rehúye de ese concepto para describir la situación, aunque reconoce que en las últimas semanas ha habido que priorizar con los recursos más escasos como las camas de UCI: «Hay saturación en las UCI y es difícil trasladar pacientes. Normalmente a un enfermo grave lo trasladamos en 24 horas y ahora nos cuesta mucho tiempo; en casos aislados pasan días intubados por la gran demanda de camas hasta que son aceptados en las Unidades de Cuidados Intensivos. No es que denieguen el traslado, es que ya hay muchas camas ocupadas».

Entrada al Hospital Santa María de El Puerto. - A. Vázquez

Cádiz afronta su peor momento desde el inicio de la pandemia con los hospitales más saturados que nunca y con medidas menos restrictivas que en marzo. Diez meses después, los hospitales gaditanos tienen casi el triple de pacientes ingresados (921) que en el peor momento de la primera ola (359). Además, es posible que la curva de hospitalizaciones siga creciendo, ya que aún no se ha logrado doblegar de forma definitiva la de contagios. «Hemos aceptado escuchar que hay 700 y pico muertes a diario como si nada. Vivimos en un momento en el que se ha asumido la muerte como algo normal; se asume que los ancianos pueden morir», apunta Beltrán.

Los municipios de la Costa Noroeste han sido, junto a los del Campo de Gibraltar, los más afectados por esta tercera ola. En estos momentos, el distrito Jerez-Costa Noroeste tiene la tasa de incidencia más alta de toda la provincia de Cádiz. La saturación del hospital de Jerez afecta directamente al circuito habitual, con el que se derivan pacientes de UCI prolongada de Sanlúcar o Villamartín a Jerez: «Ese circuito se rompe porque todas las UCI están saturadas. Los hospitales están completos, salvo excepciones, y si Jerez tiene 24 camas de UCI y 23 están ocupadas sólo queda una libre, así que será más fácil que me acepten a un paciente joven».

La saturación hospitalaria implica un mayor número de pacientes que atender y menos recursos humanos por enfermo. Para entender el contexto es clave pensar en la carga de trabajo de los profesionales sanitarios en los momentos más duros: cada vez son más los enfermos graves y menos las camas disponibles en las UCI de larga duración. «Tienes en cuenta los síntomas del enfermo y lo que más pesa es la edad; no es que se deniegue la asistencia a pacientes con más años, es que se les supone una mortalidad más alta, y si tienes un único recurso para dos pacientes tienes que optimizarlo. Las decisiones se toman en momentos límite, de urgencia», explica Beltrán.

Los hospitales gaditanos tienen casi el triple de ingresos (921) que en el peor momento del confinamiento (359)

Los hospitales se acercan al límite de su capacidad, habiendo suspendido operaciones quirúrgicas y tras haber activado planes de contingencia. La Junta insistía hace unos días en que la ocupación del Puerta del Mar ronda el 75 % y que los índices en el Campo de Gibraltar eran incluso menores. Sin embargo, cada día se abren más espacios para contener los efectos de la pandemia. En los últimos días se ha habilitado la sala de espera como unidad de observación en Puerto Real y más de la mitad de las plantas del Puerta del Mar atienden a pacientes de Covid-19. «Parece que lo importante es lo que se dice y no lo que pasa. Si tienes 20 camas de UCI y abres una cafetería u otra sala con diez camas dices que tienes una ocupación del 70 %, pero no, en realidad las tienes al 100 %. Se necesita una buena red de camas de hospitalización para que los enfermos no necesiten pasar a Cuidados Críticos», apunta Beltrán.

El internista se muestra sorprendido por los efectos de la tercera ola, sobre todo tras su explosión desde el 15 de enero. Al igual que el resto de sanitarios, esperaba un incremento destacado de contagios, «pero no hasta este punto». En el ecuador del mes de enero el Hospital de Sanlúcar pasó de uno o dos ingresos diarios a más de diez. En el arranque de esta semana, como nota positiva, se percibe un descenso de los ingresos que puede ser clave para evitar el colapso sanitario. Los enfermos graves pueden tardar semanas en recuperarse y, a tenor de la situación de las UCI, resulta fundamental frenar a tiempo la curva de hospitalizciones.