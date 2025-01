Coronavirus Cádiz: La provincia contiene los rebrotes y no registra contagios en las últimas veinticuatro horas

El uso de mascarilla es obligatorio, incluso en la playa, cuando no se pueda mantener la distancia social

Los rebrotes van minando toda la geografía española. Andalucía suma tres brotes Andalucía suma tres brotes, dos en Almería y otro en Córdoba, y 66 nuevos contagios de coronavirus. Cádiz , de momento, consigue mantener la situación controlada pese al polémico recibimiento al autobús del Cádiz CF que esperemos que no se repita este lunes.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide extremar la precaución y evitar aglomeraciones «porque sin duda alguna correremos un riesgo», a la vez que ha avisado que, «evidentemente, desde del Gobierno de Andalucía se van a tomar todas las decisiones que sean oportunas».

La provincia de Cádiz mantiene tres personas hospitalizadas y ningún enfermo por Covid-19 en UCI . Datos muy alentadores si se comparan con la situación general del país. La presión asistencial en los hospitales gaditanos sigue siendo escasa. Según los datos publicados hoy por la Consejería de Salud y Familias, la situación epidémica de Cádiz no registra variación respecto a la jornada precedente . Hay cero positivos nuevos por PCR, cero hospitalizados nuevos, no hay ingresos en UCI y tampoco falleciemientos. La nota negativa viene del número de enfermos curados ya que en las últimas 24 horas no se han registrado rescuperacios. Cabe recordar que después del fin de semana los datos tienen que consolidarse y actualizarse por lo que las cifras pueden variar.

En cuanto al balance general desde que comenzó la pandemia, la provincia de Cádiz ha registrado 1.342 casos totales positivos por pruebas PCR; 600 hospitalizados; 84 enfermos han estado en las Unidades de Cuidados Intensivoz y 172 personas han perdido la vida.

Coronavirus en Cádiz, en datos:

Contagiados: se han detectado 1.342 casos totales positivos por pruebas PCR

Hospitalizados: un total de 600 personas han necesitado atención hospitalaria

UCI: 84 pacientes han ingresado en estas unidades

Fallecidos: 172 personas han muerto

Curados: 1.449 pacientes de Covid-19 se han recuperado

Enfermos ingresados y UCI

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 45 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que seis se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería hay diez hospitalizaciones y dos en UCI; en Cádiz hay tres pacientes hospitalizados de losy ninguno está en UCI ; en Córdoba, cuatro hospitalizaciones de los que dos están en UCI; en Granada, doce hospitalizaciones de los que uno se encuentra en UCI; en Huelva hay una persona hospitalizada y ninguna en la UCI; en Jaén hay dos hospitalizados y ningún paciente en UCI; en Málaga, diez hospitalizaciones de los que ninguno está en UCI y Sevilla hay tres personas ingresadas de las que una se encuentran en UCI.

Coronavirus en Andalucía

Andalucía suma este lunes 66 nuevos contagios de coronavirus y tres nuevos brotes, dos en Almería , uno en la capital , con 5 casos, y otro en Pulpí con siete. El tercero, con solo cuatro positivos confirmados por PCR, está localizado en el municipio cordobés de Peñarroya .

Estos datos elevan a 24 el número de brotes activos en la comunidad. El más importante por número de casos es que tiene su origen en una fiesta en Córdoba.

El rebrote de coronavirus relacionado con una fiesta juvenil en una discoteca de la capital cordobesa ha sumado en las últimas 24 horas otros diez positivos por PCR, con lo que ya son 83 las personas contagiadas con Covid-19, directa o indirectamente, a causa de la celebración de la graduación de Bachillerato de alumnos de un centro educativo privado, primero con una cena y después con la citada fiesta.

En concreto, según los datos sobre la evolución del Covid-19 en la provincia de Córdoba que ha difundido este lunes la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en la provincia se han registrado 14 nuevos positivos por PCR, de lo que diez corresponden al citado rebrote en Córdoba capital, mientras que cuatro se han registrado en el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Este último lo ha anunciado el propio Ayuntamiento de Peñaroya en un comunicado que ha difundido en sus redes sociales, explicando que «la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de cuatro nuevos casos de contagio por coronavirus en la localidad».

Coronavirus España

En las últimas 24 horas se han diagnosticado de Covid-19 685 personas, lo que sitúa en 264.836 las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus, 4.581 más que las que había el viernes , según las últimas cifras notificadas por el Ministerio de Sanidad.

Respecto a las muertes, y según ha informado la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha registrado 9 muertes con Covid-19 en los últimos siete días , elevándose la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se sitúa en los 28.422.

"Estamos teniendo una tendencia ascendente en las tres últimas semanas y, de hecho, se han triplicado, pero hasta el 70 por ciento son asintomáticos. El 65 por ciento son en Cataluña y Aragón", ha dicho Sierra.

Por otra parte, el informe publicado por Sanidad muestra que 11.730 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 15 en los últimos 7 días; y 126.025 han precisado hospitalización, 237 en la última semana.