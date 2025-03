«Conocí la Armada en Cádiz, con 10 años y de la mano de mi padre»

Reconocimiento para el que se va, deseo de buenos vientos para el que llega y emoción por ambas partes, es lo que se ha vivido esta mañana en el histórico edificio Candelaría de Cádiz, donde ha tenido lugar el relevo de mando de subdelegado de Defensa en la provincia.

En un acto sencillo, celebrado en el patio de la subdelegación castrense, el hasta ahora subdelegado de Defensa en Cádiz, el coronel de Infantería de Marina Joaquín Tomás González Fernández, ha pasado del testigo al también coronel del mismo cuerpo de la Armada, Ángel Javier Umbría Baspino . La ceremonia ha estado presidida por el subdirector general de Administración Periférica, coronel del Ejército de Tierra Jesús Ángel García Lidón. Y a ella han acudido, entre otras personalidades militares y civiles, el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco; el Comandante General de la Infantería de Marina, general Rafael Roldán; el almirante jefe del Arsenal de Cádiz, vicealmirante Ricardo Atanasio Hernández; el coronel Jesús Domingo Jarillo Cañigueral, comandante militar de Cádiz; el capitán de navío Juan Luis Benavides Sierra, comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima y Comandante Naval de Cádiz; el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella; Jesús Núñez, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz; el comisario provincial, Antonio Ramírez, y el presidente del Ateneo de Cádiz, José Almenara.

La ceremonia de traspaso de mando ha comenzado puntualmente a las 10.00 horas, con la lectura de la normativa que regula el funcionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. A continuación, se ha leído también la Resolución el nombramiento como Subdelegado de Defensa. Tras ello, el nuevo subdelegado ha jurado su cargo .

«He servido con los mejores soldados del mundo»

Ha llegado el turno de la despedida. Después de seis años como subdelegado de Defensa, el coronel Joaquín Tomás González ha pronunciado su último discurso antes de dejar su cargo y pasar a la reserva . «Hemos formado un buen equipo», ha dicho a la dotación de la Subdelegación de Defensa en Cádiz, a la que ha agradecido su compromiso, trabajo, lealtad y buen talante. «Nadie es imprescindible pero todos somos necesarios», ha subrayado, al tiempo que ha puesto de relieve el esfuerzo de adaptación que tuvieron que hacer debido a la pandemia del Covid-19.

Con «espíritu de servicio» y «entrega», así, ha dicho el coronel, ha afrontado su cargo como subdelegado. Seis años «magníficos de trabajo y muy gratificantes» en los que ha contado con la «colaboración, voluntad y disposición» de las instituciones civiles, entre ellas ha agradecido especialmente al Ayuntamiento de Cádiz, la Subdelegación del Gobierno, Diputación, Audiencia Provincial, Universidad, Ateneos de Cádiz y Chiclana, el Consejo de Hermanades, la Hermandad de Caballeros Hospitalarios y las asociaciones de vecinos.

«Multitud de recuerdos y sentimientos», han aflorado en el, hasta ahora, subdelegado de Defensa, en la mañana de este viernes, «el principal, el de agradecimiento». «Lo más importante es la lista de personas que me llevo en la mochila» , ha afirmado. Y se ha referido al nuevo subdelegado: «Ángel, ahora lo dejo en tus manos», deseándole suerte y felicitándole por el cargo. «Será una experiencia excelente», le ha dicho, aconsejándole que confíe en su equipo.

«Hoy pongo punto y final a 42 años de servicio a España», ha recordado el coronel González, visiblemente emocionado. Y ha concluido con el lema de la Infantería de Marina. «Quiero destacar el honor, el orgullo y la satisfacción de haber servido formando filas con los mejores soldados del mundo, los infantes de Marina. 'Valientes por tierra y por mar' ».

«Asumo el destino más relevante de mi carrera»

Acto seguido, ha tomado la palabra el nuevo subdelegado de Defensa en Cádiz, el coronel Ángel Javier Umbría Baspino , que, en primer lugar, ha reconocido su labor al subdelegado saliente, con «seis años intachables», al frente de este organismo del Ministerio de Defensa.

Para el coronel Umbría, «padre, yerno y cuñado de militares y algún guardia civil», tiene un «enorme significado» asumir el cargo de subdelegado de Defensa en Cádiz. Así pues, el coronel se ha referido con cariño a la primera vez que cruzó el Puente Carranza. Fue con sus padres, ha explicado, viajaban en un Escarabajo, allá por el verano de 1974, cuando él contaba con 10 años de edad. «Aquí conocí la Armada de la mano de mi padre». En Cádiz también vio por primera vez a soldados de Infantería de Marina y nació su vocación. «Aquí nacieron tres de mis cuatro hijos y he pasado los mejores años de mi carrera en el Cuartel de San Carlos» , ha afirmado el coronel, que hasta ahora era jefe del Tercio del Sur, en San Fernando.

Así pues, ha dicho, «asumo el destino más relevante de mi carrera», con la «esperanza de estar a la altura de los que me precedieron». Y ha finalizado con palabras de cariño hacia sus padres, su mujer , «sin ti no estaría aquí» y a sus hijos , «todos no están aquí presentes porque alguno ya se encuentra sirviendo a España». «Todo esto es por vosotros» , ha terminado.

Creatividad, adaptabilidad y empatía

El encargado de poner punto y final a la ceremonia ha sido el subdirector general de Administración Periférica, coronel del Ejército de Tierra Jesús Ángel García Lidón , que ha reconocido el «magnífico» trabajo del coronel González al frente de la Subdelegación de Defensa en Cádiz, del que ha subrayado sus dotes de mando, compañerismo, entrega, temple, credibilidad en sus decisiones y lealtad.

Asimismo, ha querido felicitar a los componentes de la Subdelegación. «Nuestra imagen aquí es la del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, hemos de ser, hacer y dar lo mejor de nosotros mismos », ha dicho. Al nuevo subdelegado le ha sugerido que confíe en los miembros de la dotación de la Subdelegación, «debes brindarles confianza de jefe y compañero» y le ha pedido que «en los momentos delicados no mires hacia detrás, sino hacia delante y te preguntes ¿por qué no?».

Y ha finalizado con unos consejos, «siguiendo nuestro lema 'trabajar para mejorar'». «Ante la complejidad, creatividad, ante las nuevas tecnologías, adaptabilidad, ante la falta de sentido, empatía» , y siempre «dando cumplimiento a la normativa» con «transparencia».