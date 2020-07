Educación Los colegios gaditanos preparan la vuelta a clase con nuevos horarios de entrada y obras para dividir los patios La Junta de Andalucía apuesta por la educación presencial y dicta una serie de medidas para evitar los contagios por coronavirus

Los colegios gaditanos afrontan en estos últimos días del mes de julio la organización que llevarán a cabo para adaptarse a las medidas de seguridad dictadas por la Junta de Andalucía para la vuelta al colegio el próximo mes de septiembre. La crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus va a marcar un inicio del curso, que según la normativa andaluza será de carácter presencial y obligará a adoptar una serie de medidas encaminadas a garantizar la seguridad tanto del alumnado como del personal.

Una vez que la administración autonómica ha decidido que en el ámbito educativo se contempla el retorno a la actividad docente presencial para el curso escolar 2020/2021 para las enseñanzas no universitarias, los centros han comenzado a llevar a cabo actuaciones para evitar las aglomeraciones y separar a los alumnos por unidades, impidiendo el contacto entre clases.

«Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, adoptando medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para los centros y servicios educativos», recoge el documento que ha hecho llegar la Junta a los equipos directivos.

Ante la situación que se avecina, los centros gaditanos ya han comenzado a prepararse para unas directrices que fueron publicadas por la Junta de Andalucía el pasado 6 de julio y que deben entrar en vigor el próximo mes de septiembre. Una de las medidas que van a adoptar muchos colegios es la de realizar una entrada escalonada del alumnado en las instalaciones. Según la normativa autonómica, con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible varias vías de entrada y salida. De hecho, ésta última es la opción que baraja la mayoría de los centros. Algunos de ellos ya han comenzado las obras para habilitar diferentes accesos, de manera que los alumnos vayan entrando por diferentes puertas según el nivel de enseñanza y el curso.

El patio del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón. - Francis Jiménez

En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos, estos accederán en el horario que corresponde al primero de ello, de acuerdo con la organización establecida por el centro, adoptándose las medidas adecuadas para limitar los contactos, si no pertenecen al mismo grupo de convivencia escolar. En este sentido, el centro determinará el profesorado responsable, en su caso, de atender este alumnado durante el tiempo que reste hasta la incorporación de su grupo de convivencia escolar, o hasta la salida del resto de sus hermanos. No obstante, estas medidas de flexibilización en ningún caso supondrán una modificación del número total de horas lectivas semanales establecido en la normativa que resulte de aplicación para cada una de las enseñanzas del sistema educativo andaluz.

Asimismo, la atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…).

En el caso de los colegios gaditanos, también se va a proceder a dividir el patio por zonas para evitar el contacto durante el recreo. Los equipos directivos ya están llevando a cabo diferentes proyectos que pasan por pintar el patio por colores, de manera que cada unidad tendrá que ubicarse en una de estas zonas. En principio y en lo que respecta a los colegios públicos, serán los ayuntamientos los que ejecuten unas obras de acondicionamiento que tendrán que estar listas en septiembre.

En lo que respecta a los concertados, serán ellos los que de momento deban afrontar estas inversiones. Es el caso, por ejemplo, de San Felipe Neri, que ya ha comenzado a acondicionar sus instalaciones. En su caso, la dirección ha optado por dividir el patio en ocho parcelas que irán separadas por redes, de manera que cada clase tenga un espacio determinado. Además, se han llevado a cabo circuitos por el interior de las instalaciones y se ha llegado incluso a cambiar la distribución de aulas para evitar que varias clases coincidan para una misma asignatura.

En lo que respecta a la convivencia dentro del aula, la normativa establece que los alumnos del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.

Cada grupo utilizará una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro del aula o espacios de referencia.

El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo.

Con respecto al uso de las mascarillas, aún no hay una decisión clara al respecto y dependerá de la evolución de la pandemia. De momento, la mayoría de los equipos directivos no tienen previsto exigir la mascarilla en el interior del aula pero sí en las zonas comunes.

Por su parte, desde la Flampa (Fedración de Asociaciones de Madres y Padres de Cádiz) ya han mostrado su preocupación por las dificultades de algunos centros para aplicar estas medidas. Sus representantes ya han advertido de que si no se cumplen las medidas de seguridad que establece el Gobierno en los centros educativos va a animar a las Ampas que inviten a las familias a no llevar al alumnado al centro. en este sentido, apuntan que hay centros desbordados y no ven viable el cumplimiento de unas instrucciones que, a su juicio, son contrarias a lo establecido por el gobierno como medidas de seguridad para luchar contra el Covid-19.