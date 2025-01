Carlos Carretero: «Nunca he sido detenido por un delito de tráfico de drogas»

«Nunca he sido detenido por un delito contra la salud pública». El exjefe de Policía Local de Ubrique que este martes fue arrestado por la Guardia Civil en Arcos para ser oído en declaración en la Comandancia gaditana en el marco de una operación antidroga, ha querido dar su versión al respecto de este asunto ante los medios, convocando una rueda de prensa online.

Noticias relacionadas Detenido Carlos Carretero en una operación contra el tráfico de marihuana en la Sierra de Cádiz

Según ha manifestado de forma tajante, su implicación en dicha operación se limita a que en una vivienda que registró la Guardia Civil dentro de esta investigación el pasado 30 de noviembre de 2020 los agentes encontraron una bolsa de viaje con parte de un uniforme y munición (cinco cajas de cartuchos) que eran de su propiedad y que él guardaba «de recuerdo» desde que se jubiló.

«Yo he declarado ante la Guardia Civil por tener cinco cajas de balas. No tengo nada que ver con ninguna operación antidroga»

Como ha indicado, en ese domicilio, donde además entonces, se procedió a la detención de tres personas y se incautó droga, había estado residiendo en régimen de alquiler dos años antes . «No he vivido en esa casa desde hace dos años», ha insistido. «Yo he declarado ante la Guardia Civil por tener cinco cajas de balas y no tengo nada que ver con ninguna operación antidroga». Carretero salía ayer en libertad tras haber sido trasladado al cuartel gaditano para ser oído en declaración.

No era el caso de su hijo Javier quien estaba al parecer como inquilino en esa misma vivienda, un unifamiliar con jardín ubicado en Arcos. «Efectivamente a mi hijo sí lo han detenido en la operación antidroga pero yo no soy responsable de los actos de los demás, aunque sea mi propio hijo», «la relación no es excesivamente buena», ha afirmado.

Carlos Carretero ha explicado que por los hechos por los que él ha declarado (de los que no ha dado más detalles al estar bajo secreto sumarial) se enfrentaría si acaso a una sanción administrativa por tener munición en un domicilio. Sin embargo, ha insistido que lo que guardaba no llega al máximo permitido por el artículo 48 del reglamento de armas, «menos de 150 cartuchos que llevan ahí veinte años como recuerdo».

Según ha comentado, tras lo ocurrido ha querido dar explicaciones porque, aunque en el pasado tuvo problemas con la justicia que le hicieron pasar por la cárcel -operación Karlos y Halcón-, ahora lleva «una vida tranquila y ordenada». «Hace muchos años tuve aquel problema, me equivoqué, pagué por ello. A la justicia y a todas las administraciones perjudicadas. Pero aquello terminó».

La 'operación Contradiezmo' investiga a una supuesta red dedicada al tráfico de estupefacientes, especialmente a los cultivos de marihuana y a su distribución por la península. Según fuentes de la Guardia Civil almacenaban grandes cantidades de cannabis para su venta al por mayor en distintas localidades del norte de España, así como en distintos países europeos.

Este martes se procedía a la explotación de esta compleja investigación que se ha dilatado varios meses con el arresto de los supuestos implicados y la realización de hasta quince registros en Jerez, Bornos y Arcos en los que participaron decenas de agentes de la OCON Sur y de la Comandancia de Cádiz.

«No tengo nada que ver con todo eso», ha concluido Carlos Carretero.

Más temas:

Guardia Civil