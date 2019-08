Inmigración Un buque de la Armada para recoger a 15 inmigrantes: «El PSOE hace campaña electoral» Trabajadores de Salvamento Marítimo califican el uso del 'Audaz' como un «despropósito» Los sindicatos llevan meses reclamando una mejora de recursos y condiciones laborales

Fran M. Galbarro @franmgalbarro Cádiz Actualizado: 26/08/2019 07:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Notable descenso de los rescates a inmigrantes en las costas de Cádiz

Un buque a la deriva durante varias semanas sin permiso para atracar. Decenas de inmigrantes a escasos 700 metros de llegar a Italia. Imágenes de hombres al agua por no aguantar la desesperación, de convulsiones, de evacuados por asistencia urgente. El fundador de la ONG, a bordo del buque, convertido en la figura del momento y empujando a Europa a actuar contrar las políticas de Salvini.

El Gobierno de Pedro Sánchez tardó 20 días en responder, pero lo hizo a lo grande. «El buque ‘Audaz’ de la Armada está listo para navegar esta tarde hacia la isla de Lampedusa y asistir al ‘Open Arms’ y a sus ocupantes; España resolverá, esta misma semana, la emergencia humanitaria», anunció en Twitter.

Los trabajadores de Salvamento Marítimo, que llevan varios meses denunciando que están «bajo mínimos», han calificado la decisión de desplazar a un barco de tales proporciones como un «despropósito». Y es que, a juicio de los sindicatos, no era necesario involucrar al Ejército cuando SASEMAR ya dispone de embarcaciones preparadas para esto. «Había mil alternativas», advierte Ismael Furió, secretario de Organización del Sector del Mar y Salvamento de CGT, «pero lo único que hace el PSOE es campaña electoral; mandar un barco de la Armada de unas dimensiones bíblicas y con coste espectacular es de tebeo de Ibáñez, una auténtica locura».

Los sindicatos reclaman asentar la figura del cuarto hombre y recuperar la flota previa a los recortes

Ni dos horas habían pasado desde que el buque partió de Rota cuando la Fiscalía italiana ordenó el desembarco de los alrededor de 90 migrantes en Lampedusa. Sin embargo, el buque del Ejército continuó su camino para recoger a los 15 inmigrantes que correspondían a España en el reparto entre países europeos. La vicepresidenta del Gobierno alegó que se trataba de una solución «mucho más seguro y más fácil» que haber fletado un avión.

«Mover un buque de la Armada costaba más que lo nuestro –las peticiones sindicales–. Sólo con lo que ha costado moverlo algún agujero se tapa», insiste Cristian Castaño, responsable de Marina Mercante de CC OO y trabajador de la flota de Salvamento.

Una idea apoyada en los últimos días por el alcalde de Lampedusa, que hasta ayer aseguraba no saber nada de la llegada de la nave española: «Mandar una nave militar es una operación inútil que no tenía ningún sentido». «No creo que la nave española Audaz haya venido a Lampedusa a darse un baño, han venido a recoger inmigrantes, pero aquí no sabemos absolutamente nada», añadió, en declaraciones a ABC.

Condiciones laborales

La principal reclamación de los sindicatos de Salvamento Marítimo hace referencia a la figura del cuarto hombre. En estos momentos todos sus buques están cubiertos con «las personas mínimas para poder estar en aguas»: tres. Algo que les ha llevado a acumular semanas de trabajo incesante, jornadas completas de 24 horas en los peores momentos. La solución podría estar en el nuevo Plan Nacional de Salvamento, que «garantizaría una estructura que debe contar siempre con el numero de trabajadores necesarios con plenas garantías para cualquier persona que se encuentre en la mar y necesite de la asistencia», un proyecto que no está en marcha. La otra gran petición es recuperar la flota previa a los recortes de la crisis.

Los sindicatos coinciden en la pérdida de espacio de estos trabajadores públicos ante una «empresa privada» como el ‘Open Arms’. «Frontex tiene una línea trazada en toda Europa y en España se está empezando a aplicar. El procedimiento es hacer al pie de la letra algo que ya pasó en Grecia y en Italia: eliminar todo tipo de servicios civiles y públicos, en este caso Salvamento Marítimo, relegarlos a un segundo plano y dejar que sean las ONGs las que ocupen ese vacío. A partir de ahí, como son más vulnerables, se les machaca hasta desaparecer y el Ejército ocupa su lugar».

El procedimiento es hacer al pie de la letra algo que ya pasó en Grecia y en Italia: eliminar todo tipo de servicios civiles y públicos y dejar que sean las ONGs las que ocupen ese vacío

El Gobierno ya anunció el año pasado que Proactiva Open Arms empezaría a operar el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, dos meses más tarde tuvieron que retirarse. Desde el sindicato CGT alertaron de la falta de preparación de los trabajadores del buque, así como las denuncias a Oscar Camps por las condiciones de los trabajadores de sus empresas. «Es como si, existiendo laPolicía Local en Cádiz, se contratase un servicio privado. Si tenemos un servicio público de Salvamento debe ser ese servicio publico el que lleve a cabo ese salvamento», recuerdan desde CC OO.