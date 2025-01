Álvaro de Luna: «Me gusta que la gente se sienta especial cuando viene a verme»

-Este miércoles, a partir de las 22:00 horas, será el encargado de inaugurar los «Conciertos bajo la luna» de Sanlúcar, a partir de las 22:00 horas, en el Teatro Municipal. ¿Qué ha preparado para la ocasión?

-Va a ser un concierto muy bonito y especial porque, además, llevaba bastante tiempo sin tocar en Cádiz , lugar al que le tengo muchísimo cariño y muchísimo amor. Hago un repaso por mis temas más importantes, los cuales han salido a lo largo de mi carrera desde que comencé con Sinsinati hasta ahora, que me encuentro en solitario. Pese a las restricciones, va a ser súper divertido y súper entretenido.

-Desde que comenzó, a los 9 años, ha estado realizando multitud de versiones de artistas a los que ha admirado, ¿se van a poder escuchar este miércoles?

-La verdad es que hay algunas versiones, sobre todo de grupos que me han marcado, que me han influenciado en mi sonido, en mi estilo, en mi manera de componer, en mi manera de contar historias… Sí que va a haber alguna de grupos que son para mí muy importantes y de artistas que me han marcado muchísimo.

-Poco a poco está desgranando canciones de su primer proyecto discográfico en solitario, ¿aprovechará para adelantar alguna?

-Voy enseñar un tema inédito que sale en septiembre , dentro de muy poquito. Se llama «París». Para que la gente lo disfrute y lo reciba con mucho cariño.

-¿Esta situación le ayuda para conocer si una determinada composición le va a gustar al público?

-Efectivamente. Sí que es verdad que es un buen radar de testeo el enseñar temas. También es bonito porque así ofreces algo que todavía no está fuera. Me gusta que la gente se sienta especial cuando viene a verme porque es un momento muy bonito, muy especial, muy único y muy personal que vivimos. Me gusta agradecerlo de alguna manera.

-Además, una de sus señas de identidad, la guitarra, no se separará de usted durante todo el tiempo que dure esta actuación tan especial a pesar de que cuenta con banda…

-Tengo la suerte de tener una banda que no es solamente mi banda, sino también son amigos, familia. Un equipo maravilloso que hace que todo sea posible porque, obviamente, nada de lo que hago sería así sin ellos . Son parte fundamental de la ecuación y Álvaro de Luna es el nombre, yo soy la cara y son muchos los que están detrás del proyecto y los que hacen posible que todo vaya.

-Desde noviembre de 2020 lleva lanzando, a través de las diferentes plataformas musicales, adelantos de lo que será su primer CD, ¿qué puede contar del mismo?

-Hay que adaptarse a todo, la música está evolucionando constantemente. Hay que hacer las cosas con el mismo cariño y el mismo romanticismo que se hacía hace 20, 30, 40 años… Que es sacar un disco que tenga una historia detrás, que tenga un concepto. Es lo que he hecho. Hacer un disco que habla, desde la primera hasta la última canción, de mí como persona humana en una relación de pareja desde que arranca hasta que todo se termina.

-¿Cuándo se podrá disfrutar del mismo?

-Sale en febrero. Iba a salir este año pero hemos decidido retrasarlo un pelín más porque voy a seguir enseñando canciones del álbum. Me apetecía hacerlo con calma. No correr, es importante. Es como decía mi abuela: «Los guisos a fuego lento son los que mejor saben». Hay que hacer las cosas sin prisas.

-Ha participado tanto en conciertos de muchos de sus compañeros como en singles, ¿en este proyecto discográfico también se rodeará de amigos?

-En este primer álbum, por eso también va a salir un poquito más tarde, iba a meter colaboraciones, pero luego decidí hacerlo solo como carta de presentación. P ara mí era importante que la gente me conociera a mí solo sin ninguno de mis compañeros. Al final, es una historia personal y he decidido contarla solo. Por supuesto, habrá colaboraciones en el próximo. Tengo un problema y es que cuando aún no he acabado uno ya estoy pensando en el siguiente. Tengo prácticamente terminado el segundo.

-Hace unos días interpretaba, junto a Lola Índigo, en El Puerto una nueva canción que han compuesto. Son amigos y compañeros de profesión…

-Muchas veces lo hemos comentado. Era algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Somos muy buenos amigos, nos queremos muchísimo. Al final hacemos música totalmente diferente. Que de ahí haya salido una colaboración ha sido como algo súper bonito y súper mágico. Hemos hecho una canción que es preciosa. Hemos encontrado el término medio entre los dos, entre su estilo y el mío.

-Al final, lo importante cuando se realiza una colaboración entre dos artistas es que cada uno salga de su zona de confort…

-Eso es lo más divertido. Lo fundamental es que sea orgánico. Que no sea una colaboración buscada, por cuestión de intereses. Para los dos hay una meta, unas dificultades que se van superando juntos y se crea un concepto nuevo que hace que la canción tenga mucho más valor.