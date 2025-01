«Altadis es nuestro principal problema económico pero también nuestra gran oportunidad»

Ilusionado. Fran González ha llegado a la Zona Franca con ganas de retomar su vida pública y también con una gran ilusión por marcar una etapa fructífera para la institución. Decenas de reuniones marcan la agenda diaria del político socialista, que está volcado en responder a la confianza mostrada por el Gobierno de Pedro Sánchez para liderar una nueva etapa en el Consorcio que coincidirá con un período vital para la recuperación económica de la provincia. El nuevo delegado del Estado no quiere perder tiempo y en su horizonte ya se plantea importantes metas que pasan por atraer inversiones y generar empleo. Sin duda, el dirigente socialista vuelve a su hábitat natural tras un año en la sombra.

¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas de la gestión de Fran González en la Zona Franca de Cádiz?

Estamos convencidos de que tenemos que ser una institución que vertebre la provincia de Cádiz. Tenemos ejes que se han ido desarrollando en los últimos tiempos vinculados a Jerez-Sierra, todo el ámbito de Cádiz y su Bahía y también uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos ahora, que es el nuevo recinto fiscal del Campo de Gibraltar. Esto desde el punto de vista de los proyectos con una localización clara en la provincia. Pero también hay un apartado que nos hemos marcado como una de las prioridades en esta nueva etapa. Se trata de potenciar el departamento comercial para lo que significa la externalización de lo que significa la Zona Franca y hacer más visible el ente de cara al comercio exterior, que es algo que en este momento nos interesa. Creemos que la Zona Franca tiene que mostrarse al mundo y lo vamos a hacer de una forma gradual, es decir, no sólo desde la implantación en la provincia, sino como la histórica Zona Franca de Andalucía, sin menoscabar los intereses de la Zona Franca de Sevilla, pero sí trabajando lo que es el desarrollo internacional del comercio y de todas las empresas que vean aquí una oportunidad.

¿Existe a día de hoy una cartera de inversores con proyectos viables para la Zona Franca?

Los primeros inversores fiables son los que llevan muchos años instalados y trabajando aquí, y a eso nos debemos a la hora de promover medidas, como en el caso de esta crisis sanitaria, que generen certeza para suavizar la situación que se genera y darle confort de lo que significa su relación con Zona Franca. Evidentemente hay proyectos que estamos analizando de gente que se ha acercado a Zona Franca pero nosotros somos una administración pública que debe mezclar dos cuestiones. Por un lado, la agilidad de nuestros procedimientos y, sobre todo, hacerlo con las garantías suficientes para que no se muestren proyectos fallidos que frustran mucho a los ciudadanos.

¿A qué se debe la marcha atrás de empresas importantes que habían iniciado los trámites para fortalecer sus estructuras en la Zona Franca de Cádiz, como es el caso de Bayport o Torrot, entre otros?

La mayoría son proyectos que en su conformación han tenido problemas fundamentalmente aparejados a materias de financiación, que es la razón por la que proyectos con una buena iniciativa que los respalde, no se llegan a cristalizar. Nosotros podemos ayudarlos a la búsqueda de financiación pero no somos un ente que financie. Estamos intentando ser atractivos desde el punto de vista de que se ubiquen y tengan arraigo en el territorio. De hecho, tengo que decir con orgullo que tenemos más de un 90% de ocupación, es decir, que ahora tenemos que expandir los beneficios y oportunidades que ofrece Zona Franca. Pero hay un apartado que no podemos hacer nosotros, que tiene que ser por parte de las empresas, y ahí precisamente ha habido proyectos fallidos, pero de lo que se trata es ir de la mano para que no vuelvan a darse situaciones como esas ni de otras anteriores.

¿Cómo se ha encontrado las cuentas de Zona Franca?

Tengo que romper una lanza en ese sentido a favor de mi antecesora en el cargo, Victoria Rodríguez, que ha llevado a cabo un trabajo de saneamiento de la situación económica que va a marcar el devenir de los próximos tiempos a la hora de poder dedicar los esfuerzos necesarios en la consecución de nuevos proyectos. Las cuentas tienen una situación de deuda provocada fundamentalmente por situaciones de proyectos como la compra de Altadis, que ahora mismo es uno de los mayores problemas desde el punto de vista económico. También le digo y lo creo firmemente que es una de nuestras próximas oportunidades, si somos capaces de articular la inversión en la rehabilitación de determinados espacios y, por tanto, ponerlo en carga rápidamente. Pero son situaciones de decisiones que se tomaron en su día, que no iban acompañadas del propio contexto económico y social del momento, pero eran sabidas. Están ahí, tenemos que trabajar con ellas y tampoco nos va a detener ni nos va a desviar la atención.

Si usted hubiera sido delegado de Zona Franca en ese momento, ¿hubiera comprado la parcela de Altadis?

Geográficamente era la expansión natural de Zona Franca. La cuestión es si lo que se pagó en aquel momento era el precio más óptimo. A lo mejor se podría haber planteado una negociación más dura con Altadis. No es ningún secreto que el problema es que se hizo una venta de 37 millones de euros y ahora hay que hacer una inversión para poner en valor aquellos espacios que requiere también un importe importante. Eso va dentro de un diseño estratégico que estamos planteando, en el que se ha actuado en los últimos tiempos, pero que nosotros queremos profundizar mucho más. Eso muestra una posibilidad de oferta a la carta para cualquier empresa que quiera instalarse, tanto de suelo como de espacio. El complejo tabaquero en su día sólo tenía un suministro eléctrico y sanitario porque solo había una unidad productiva. Ahora si queremos crear varias unidades productivas, necesitamos de una serie de inversiones para electrificar cada una de las parcelas a desarrollar y de saneamientos individuales. Pero estamos dispuestos a asumirla, y quiero dejarlo claro. Cualquiera que llame a la puerta de Zona Franca o que vayamos a buscar para que se instale, nosotros vamos a garantizarle todos los recursos que tenemos a disposición para que se instale a la mayor brevedad posible y en las mejores condiciones.

¿Le preocupa que haya un parón de inversores por la situación de crisis económica en la que nos enccontramos?

En estas dos semanas ya he recibido a varios empresarios que han mostrado interés, bien por ampliar sus instalaciones o nuevos proyectos para instalarse no sólo aquí en el Recinto Interior y Exterior sino en otros espacios que tenemos por la provincia. Por lo tanto, me ha dado una sensación muy positiva. Pero insisto, tenemos que ser más atractivos y tenemos que ser capaces de saltar fuera de la provincia, y a eso nos vamos a dedicar en los próximos tiempos.

¿Confía en hacer realidad algún proyecto

Según me cuentan los técnicos, a los que les he visto un compromiso tan alto que les tengo que agradecer, hay proyectos que tal y como lo están planteando creo que muy pronto van a ver la luz. En cuestión de un año ya vamos a ver cosas. Cosas tan potentes como las que están acelerándose en el recinto fiscal de El Fresno en el Campo de Gibraltar. También el proyecto de la Zona Base, que es nuestro modelo de cómo intervenir. Creemos que Zona Franca tiene que tener una mirada mucho más azul y verde, respecto a cómo conseguir vincularlo al tema de la investigación y de la formación, pero también a líneas de producción basadas en la ecología y en la economía azul que debe ser importante para el conjunto de la provincia. Y ahí, desde la incubadora de empresas de base tecnológica debe ser un modelo a seguir y va a ser una referencia no sólo en la ciudad sino también en la provincia, y que cuando empiece a andar va a generar sinergias con otros espacios. Ese es un proyecto que van a ver muy pronto los ciudadanos según los plazos que barajamos. Y después, en lo que concierne al cómo vamos a proyectarnos, creo que próximamente va a tener evidencias muy rápidas que esperemos que tenga también resultados en la búsqueda de nuevas inversiones.

Usted que como portavoz del PSOE local ha conocido de primera mano el problema del chabolismo insdustrial en el recinto exterior de Zona Franca, ¿va a plantear alguna iniciativa para que se produzca esa esperada transformación?

Pues yo tenía cierto norte, pero cuando te sientas con la gente de la casa te muestran la realidad y es que Zona Franca tiene solo un 7,8% de propiedad. Yo soy gaditano y yo mismo he estado convencido de ese discurso en algún momento pero con estos datos a la hora de tomar nosotros la iniciativa estamos muy limitados. Ahora bien, nosotros somos los mayores interesados en que esto lo reactivemos. De hecho, el otro día ya lo tratamos en la reunión con el alcalde de Cádiz, José María González. Hay dos parcelas donde nosotros tenemos mayoría y ahí Zona Franca está tirando del carro. Una es la de Zona Base, no sólo el proyecto en sí sino los espacios limítrofes, que tienen un uso terciario y que estamos reordenando en todo lo que estamos haciendo. Y también la parcela de Pastoriza, que está por detrás, en la misma unidad. Además, hay otras unidades de ejecución en las que el ente ya está en conversaciones con el Ayuntamiento para liderar cómo vamos a hacer esa reordenación. Por lo tanto, va a haber actuaciones concretas en algo que creo que los ciudadanos van a entender muy bien. Cuando bajemos del Puente Carranza y entremos en Cádiz, ese frontal lo vamos a empezar cambiar como una muestra inequívoca de esa transformación del polígono exterior.

¿Cuánto tiempo va a pasar para que veamos un cambio en ese polígono exterior de Cádiz?

Ya tenemos la licencia de derribo de Pastoriza, que el Ayuntamiento aprobó el pasado viernes. Y en cuanto a las unidades de ejecución, según he podido leerle a Martín Vila en la prensa, lo que se aprobó hace unos días del PGOU articula también la posibilidad de reordenar esas unidades. Todo ello, sumado al proyecto de la Zona Base, donde en breve se van a ver realidades. También decir que como este proyecto es tan complejo y van solapados varios proyectos, estamos avanzando en el tema de la incubadora, de manera que en el edificio Melkart vamos a plantear esa primera oficina de esa incubadora de Zona Base, que aunque físicamente no se van a instalar allí pero para empezar a andar y no depender de la construcción modular, se va a empezar a desarrollar. Nosotros no estamos parados.

Llegan noticias positivas desde Europa sobre una importante cantidad de ayudas económicas para España, ¿Qué posibilidades tiene Zona Franca de hacerse con parte de esos fondos?

Nosotros tenemos una cartera de servicios tan amplia que estamos convencidos que vamos a poder optar a esas ayudas. Ahora bien, nosotros ya tenemos una ruta marcada de inversiones, como la Zona Base. En este caso, ya teníamos comprometidas ayudas de los Fondos Feder. Eso no quita que podamos pisar el acelerador en otro tipo de inversiones, abriendo nuevas líneas. Desde luego, esa inyección económica que va a recibir España de la Unión Europea va a ser muy importante para el desarrollo ecómico-social del conjunto del territorio español y Zona Franca no va a perder ese tren.

En su primera comparecencia ya dejó claro su compromiso para mantener la cesión a la Junta de la parcela del hospital, ¿Se ha producido ya una toma de contacto con la administración regional?

La próxima semana tenemos una reunión con la delegada del Gobierno, Ana Mestre, donde abordaremos la cuestión. Ahora bien, la institución que tiene que promover la construcción del hospital es la Junta, que es la autoridad sanitaria. Nosotros como Zona Franca lo que hemos hecho es facilitar un terreno que además tuvo un coste para esta casa de 11 millones de euros. Pero eso se hizo en un contexto para el desarrollo de un proyecto de envergadura como un hospital universitario, que además lleva aparejadas nuevas oportunidades. Un proyecto al que, a mi juicio, no se debe renunciar. Desde Zona Franca facilitamos el espacio pero necesitamos una definición por parte de la Junta de Andalucía y estamos a la espera de que nos muestre su interés.

En su etapa anterior como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento mantuvo una postura de confrontación con el equipo de Gobirno del Ayuntamiento de Cádiz, ¿puede esto enturbiar las relaciones con la Zona Franca?

Yo hice la labor que tenía que hacer como oposición en el Ayuntamiento de Cádiz. A partir de ahí, Fran González pasó página de esa etapa política y ahora está al frente de la Zona Franca en una etapa muy distinta. Entiendo que tenemos que ir de la mano de todas las administraciones y muchos de los proyectos a desarrollar son en la ciudad de Cádiz, por lo tanto complicidad total con este Ayuntamiento. La sensación que tuve en la reunión con el alcalde fue que era recíproco por parte del Ayuntamiento y estoy convencido que por el interés de la ciudad vamos a ponernos de acuerdo. Además, no existe motivo para estar en una confrontación política en la que yo no voy a caer. Es una nueva etapa y las cosas van a salir más fluidas de lo que podemos llegar a pensar.

¿Este cargo le va a permitir estar ligado al PSOE de la misma manera que hasta ahora?

No es incompatible. Los temas internos del partido tienen sus procedimientos y sus calendarios y cuando llegue el momento yo también tendré que tomar las decisiones que tenga que tomar a título individual. Ahora mismo no hay ningún tipo de incompatibilidad.

