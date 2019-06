5º CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO La Vuelta al mundo de Playmobil en Cádiz El colegio Carlos III expone un diorama muy original y exclusivo

Este 2019 se celebra la conmemoración del quinto centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Y son muchos los colegios, las instituciones y centros educativos que recuerdan este momento tan trascendental para la historia a través de diversos talleres y actividades.

Precisamente para destacar esta significativa fecha el colegio Carlos III de Cádiz planteó en este curso su proyecto sobre la Vuelta al Mundo. Y lo ha hecho de una original manera: a través de un diorama de clicks de playmobil que los alumnos pueden contemplar y que se abrirá al público en general este lunes entre las 16 y las 19 horas.

Pero más allá del recuerdo y la celebración de esta Vuelta al Mundo, este diorama es un homenaje a su creador. Sergio Sánchez Sevilla, profesor de la UCA y padre de dos pequeños del Carlos III, Darío y Violeta, fallecía recientemente sin poder ver culminada una obra en la que había estado trabajando durante los últimos seis meses.

Ha sido su esposa, Ángeles, la que con la ayuda de amigos, profesores, compañeros de trabajo, sus hijos y los propios alumnos del colegio, ha estructurado este educativo diorama al que no le falta detalle alguno. «La verdad es que era lo que él quería. Le dije que me iba a encargar de terminarlo y así ha sido. Las piezas del diorama están todas customizadas por él que durante este tiempo se ha documentado para conocer bien cómo se vestían en la época, las banderas que llevaban los barcos... e incluso ha localizado los sombreros de algunas figuras a través de coleccionistas en el extranjero», explica Ángeles. «Hemos intentado hacerlo lo más fiel a lo que él quería. Me hizo un mapa con todos los detalles hasta dónde irían los barcos. Y eso hemos hecho».

El diorama tiene seis metros de largo por uno y medio de ancho y el colegio Carlos III lo ha instalado en un aula en la planta baja. «Ha sido muy emocionante. Quedamos en que lo terminaríamos nosotros y me da mucha satisfacción verlo», comenta Ángeles, que destaca también lo que más le llama la atención del diorama hecho íntegramente con figuras y piezas de los famosos playmobil. «A mí me gusta mucho cómo ha caractrizado a Elcano y Magallanes. Está muy logrado y luego el ropaje que diferencia a los nobles de los pobres... por todos los rincones hay pequeños detalles. Hay un atraco de un ladrón, unos curas hablando, unos cazadores, diferentes oficios, una mujer que hace alfombras, una herrería...».