Usuarias de Asuntos Sociales plantan cara a Kichi: «No tenemos para dar de comer a nuestros hijos»

Usuarias de la Fundación Municipal de la Mujer y de la delegación municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz han publicado un video de protesta, ante la imposibilidad de concentrarse a las puertas del Consistorio con motivo del estado de alarma, en el que ponen en entredicho la política de ayudas sociales del equipo de Gobierno liderado por José María González Santos 'Kichi' .

A través de la asociación Las Desamparadas , que ayudan a mujeres gaditanas víctimas de violencia de género y en exclusión social, han difundido en las redes sociales este video reivindicativo en el que tachan al actual gobierno municipal de «mentiroso» ya que, al parecer, no están llegando las ayudas sociales a pesar de que «ellos están vendiendo lo contrario».

Estas mujeres, que son una «pequeña representación» de otras muchas de la capital que se encuentran en esta situación, según manifiesta la presidenta de Las Desamparadas, Rosa Núñez , se dirigen al alcalde gaditano para preguntarle que «cuando van a llegar esas ayudas porque mi familia y mis hijos tienen que comer ».

Entre los testimonios de estas mujeres está por ejemplo el de Juani, que asegura que ni desde la Fundación de la Mujer ni desde Asuntos Sociales «se han puesto en contacto conmigo» durante este periodo de confinamiento para otorgarle las ayudas sociales que necesita para darle de comer a sus hijos. También está el de Luisi, que le pregunta al regidor gaditano: « ¿a que sus hijos comen?, pues los míos también tienen que comer y sin estas ayudas no les puedo dar de comer. No estamos atendidas ni estamos recibiendo ningún tipo de ayudas. No seáis más mentirosos».

El equipo de Gobierno enviaba ayer martes un comunicado tras celebrarse la tarde del pasado lunes el Consejo Rector de la Mujer asegurando que existía una total coordinación entre la Fundación de la Mujer y distintas delegaciones municipales para atender y dar cobertura a las víctimas de violencia de género, hecho que queda desmentido por algunas de las mujeres que aparecen en el video confirmando que no se han puesto en contacto con ellas en este tiempo.

Desde el Partido Popular también surgieron críticas hacia el equipo de Gobierno en este sentido. Así, la concejal popular Maite González señaló que la «descoordinación entre las delegaciones municpales estaba ya derivando en graves consecuencias para mujeres amenazadas por violencia de género en Cádiz y en situaciones de desamparo total en familias sin recursos que no paran de denunciar y en redes y a nosotros de manera personal el abandono del Ayuntamiento de Cádiz ».

Testimonios directos de las afectadas

Rosa Núñez, que a su vez es representante de las asociaciones de mujeres en el Consejo Rector de la Mujer, expuso en la reunión telemática celebrada el pasado lunes, que había numerosos casos de mujeres que no habían cobrado las ayudas y que estaban pasando por una situación muy complicada en estos días de confinamiento, en el que no han tenido un contacto directo con sus respectivas asistentes sociales.

Asegura que ante la pasividad del equipo de Gobierno y la falta de respuestas «queríamos manifestarnos a las puertas de la Fundación de la Mujer aunque no es posible por la situación del estado de alarma en el que nos encontramos por el coronavirus». Por ello, decidieron grabar un video con los testimonios directos de «algunas» personas afectadas por esta situación y que «tan mal lo están pasando en estos días».

Desde la asociación que presiden, Las Desamparadas, junto con otras asociaciones de mujeres y entidades de la capital, han estado -desde que comenzó el estado de alarma- recolectando alimentos a través de donaciones de particulares y empresas «para poder repartir comida entre aquellas familias que más lo necesitan ».