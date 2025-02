Los turistas vuelven a la Catedral de Cádiz

Son las diez de la mañana y suenan las campanas de la Torre del Reloj. Hoy no solo avisan de las señales horarias, sino que también anuncian que la Catedral vuelve a abrir las puertas al visitante . No lo hacía desde el pasado 13 de marzo, fecha en la que el Cabildo decidió cerrar, debido a las medidas de seguridad frente al coronavirus . En la plaza, los turistas más madrugadores ya aguardan su turno. No en vano, la Catedral es el monumento más visitado de la ciudad .

Por supuesto, para la entrada al templo, todos los turistas tienen que llevar su mascarilla. Solo dar el primer paso, el visitante se encuentra un punto de desinfección con gel hidroalcohólico y toma de temperatura, como ya se hacía para los cultos.

A partir de aquí, tras la adquisición de las entradas, comienza la visita de este edificio de estilo barroco y neoclásico. Eso sí, siguiendo en todo momento el recorrido señalizado a través de un código QR que el visitante podrá descargase en su propio dispositivo móvil, o bien mediante las audioguías que serán desinfectadas después de cada uso.

Artisplendore es la empresa responsable de las visitas turísticas en la Catedral de Cádiz y su responsable de proyectos, Francisco Cañizares, explica que, según sus previsiones esperan entre un 20% y un 30% de público . Anima a los turistas a que se acerquen a este monumento emblemático de la ciudad porque el protocolo anti-covid que han puesto en marcha se ajusta totalmente a la normativa para que los usuarios se sientan completamente seguros.

Además, el turista que se acerque después de la reapertura a la Catedral podrá encontrar novedades . Durante el confinamiento se han adelantado las obras de restauración de la Capilla de Santo Cristo y en un par de días se reabrirá con la incorporación de dos tallas también restauradas: la de San Francisco Javier y la de San Ignacio de Loyola.

Las tallas restauradas que se colocarán en la Capilla de Santo Cristo A. V.

Subir a la Torre del Reloj es uno de los momentos más buscados por las cámaras fotográficas de los visitantes. Desde este mirador se pueden contemplar unas hermosas vistas de la ciudad. Ahora con las medidas de protección frente al coronavirus, el aforo se reduce y solo diez personas a la vez podrán estar en la Torre.

Para los que han tenido la oportunidad de ser los primeros en visitar este templo, coinciden en que con las medidas de protección frente al coronavirus aportan un plus de seguridad y además, al existir un aforo más reducido todo se ve con mayor tranquilidad y se aprecian mejor los detalles. Por lo tanto, pese a esta situación inusual este hecho es positivo.

Con esta reapertura al turismo, la Catedral de Cádiz se une a otras andaluzas que ya lo habían hecho como la de Sevilla o Málaga .