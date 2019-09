PROGRAMACIÓN TEATRO FALLA Todos los espectáculos del Gran Teatro Falla de septiembre a diciembre Conoce ya la nueva programacion de la temporada otoñal del #GranTeatroFalla de Cádiz

El Gran Teatro Falla ya tiene lista su temporada otoñal. Comenzará con un espectáculo que ha revolucionado la cartelera nacional, el cabaret The Hole Zero, una producción de Letsgo que derrocha humor y que invita al público a adentrarse en las fiestas de los 70-80. El Gran Teatro Falla acogerá The Hole Zero del 19 al 22 de septiembre, con un total de 6 funciones.

Por otro lado, el 27 de septiembre la propuesta es disfrutar de la obra del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, El Coronel no Tiene Quién le Escriba, interpretada por el actor Imanol Arias, bajo la dirección de Carlos Saura.

Un día después, el 28 de septiembre, la gaditana y bailaora María Moreno presentará su espectáculo De la Concepción, con dirección escénica de Eva Yerbabuena y la dirección musical de Andrés Marín.

Ya Octubre traerá la música, con Todas las mujeres que habitan en mí, de Vanesa Martín, (del 4 al 6 de octubre).

El formato En la escena…Teatro de piel, con un aforo limitado de 100 personas, ofrecerá el 9 de octubre una historia de amor a contratiempo, la de Elisa y Marcela (dos mujeres que se casan en 1901 en A Coruña). Una comedia musical donde lo verídico parece invento.

El humor llegará con Lo mejor de Yllana, el 11 de octubre. Un show con los gags más divertidos de la compañía en este cuarto de siglo.

Para el día de la Hispanidad, flamenco del bueno. Un espectáculo con la producción de Farruquito y el acompañamiento del guitarrista Andrés Hernández ‘Pituquete’ que se podrá disfrutar el 12 de octubre.

De nuevo, En la Escena, y en esta ocasión con el concierto de Santero y Los Muchachos el 16 de octubre. Un álbum que prodiga el nombre del primer marqués que habitó el lugar dónde se realizó la composición y grabación, Rioflorido.

Del 18 al 26 de octubre, como viene siendo habitual, la presencia del XXXIV Festival Iberoamericano de Teatro se hará sentir en toda la ciudad.

El 29 y 30 de octubre, las personas que lo deseen podrán asistir a una de las óperas más populares de Verdi, La Traviata y, la intensa emoción de un amor inesperado y desgarrador, el de Violetta y Alfredo.

Continúa la programación con una propuesta nada convencional, Miedo, de Albert Pla, el 1 de noviembre. Sus canciones acompañadas de la música de Raül Refree y el arte de Mondongo, harán el resto.

Los días 2 y 3 de noviembre, seguirá con una producción de Jesús Cimarro, la obra El Funeral, con la personalidad escénica de Concha Velasco, que acompañada de otros grandes de la interpretación harán ver que el espectáculo, incluso después de la vida, siempre debe continuar.

Tras los miedos y los funerales, se pasará de nuevo al humor, en esta ocasión con el espectáculo El Último Santo, el 8 de noviembre.

El 15 de noviembre, las canciones de Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquida serán la excusa para disfrutar el aquí y el ahora.

La Gitanilla y la Revoltosa, dos títulos enmarcados dentro de la época romántica de la Zarzuela, tendrá lugar el 16 de noviembre, bajo la dirección de Juan Manuel Pérez con la coral de la Universidad de Cádiz.

Noviembre presentará su XVII Festival de Música Española de Cádiz ‘Manuel de Falla’, música clásica y española para disfrutar en diferentes espacios de la ciudad.

Asimismo este mes concluirá con El Tiempo Pasa Volando, de Miguel Poveda, que actuará en el Gran Teatro Falla los días 28, 29 y 30. Su nuevo trabajo es un recopilatorio a sus 30 años en la música.

El 4 de diciembre, con un disco cargado de influencias sureñas y folklore sudamericano, llegará al Falla El Arte de Saltar, con la colaboración de Jorge Drexler y la comparsa de Martínez Ares. Todo un antes y un después en la carrera de Juan Gómez, El Kanka.

La entrada tradicional a las fiestas Navideñas se hará con Toma Castaña los días 6 y 7 de diciembre y sus Villancicos Flamencos. Un espectáculo muy esperado con todo un elenco de artistas gaditanos.

Los días 14 y 15 de diciembre se podrá disfrutar de otro clásico, en esta ocasión Cyrano de Bergerac, de Edmon Rostand, con actores galardonados con los Premios a la MejorIinterpretación Masculina (José Luis Gil) y Mejor Dirección Escénica (Alberto Castrillo – Ferrer) en el Teatro Rojas XXVI Edición 2018. Una historia donde la aventura, la pasión, el humor, la belleza el amor y sobre todo el desamor se dan cita.

Otro clásico Navideño. Acompañados del Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko, se hará un recorrido por la magia de los cuentos de hadas, el 17 de diciembre con El Cascanueces de Hoffman y música de Tchaikovsky.

Y para finalizar esta temporada, y nuevamente a cargo de la Coral de la Universidad de Cádiz, el día 21 de diciembre, el Gran Teatro Falla acogerá el Concierto Extraordinario de Navidad para disfrutar de una joya del barroco, con el Concierto para Teclado BVW 1052 y el Oratorio de Navidad de J.S. Bach.

Mas info aqui: http://laciudad.cadiz.es/programacion-gran-teatro-falla.asp