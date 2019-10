Entrevista «He tenido que demostrar cada día mi capacidad como hombre» El exgerente de la Fundación de la Mujer de Cádiz afirma que «es muy duro reclamar oportunidades para las mujeres y que los hombres dejemos de tenerlas»

Aunque ha estado solo un año y medio como gerente de la Fundación Municipal de la Mujer, José Carlos Vera asegura que ha estado a prueba cada día teniendo que demostrar su capacidad para afrontar este reto siendo del sexo contrario. Ahora, una vez destituido a propuesta del equipo de Gobierno, prepara la lectura de sus tesis doctoral y volverá a ejercer en la Policía Local.

Cómo y cuando le dijeron que no continuaría como gerente de la Fundación.

El lunes anterior al consejo de la mujer, el 23 de septiembre, en la reunión que mantengo cada lunes con la concejala para repasar los asuntos de la semana, Lorena Garrón se presentó con Demetrio Quirós y me comunicaron que iban a proponer mi destitución en el consejo rector que se celebraba el jueves 26 de septiembre. La verdad es que fue un auténtico jarro de agua fría y no me lo esperaba.

¿Cual fue su reacción?

Les dije que aunque ellos me estaban comunicando que me destituían, que esa era una decisión del consejo rector y que esperaría a ver qué pasaba. En ese consejo me sorprendieron las explicaciones de la concejal, que dijo que no había un problema personal sino que su programa político era distinto y que quería a alguien con un perfil distinto, que creo que es una mujer. Es decir, lo que han perseguido siempre.

Tras lo difícil que resultó su designación, por la oposición del propio equipo de Gobierno. ¿Pensó que este momento llegaría?

Por supuesto. Constantemente he estado a prueba. Que un hombre en el siglo XXI tenga que estar demostrando su capacidad día tras día....Ese ha sido mi vida en la Fundación. Demostrando que las cosas salen y que la ciudadanía, que es para la que yo trabajaba, necesitaba personas eficaces.

¿Ha podido ejercer su trabajo con absoluta libertad?

Sí. No obstante, he tenido algunos roces a nivel político por la manera en la que había que hacer las cosas. Yo contaba con el apoyo del consejo rector y todos los temas que se aprobaban son los que se ejecutaban. Tenía una dotación presupuestaria y un personal para desarrollarlo. He encontrado mucho apoyo en el Ayuntamiento con el personal técnico. A nivel político, no he tenido un problema directo con el alcalde pero no me cuadraba que las competencias no estuvieran delegadas en una concejal que estaba dirigiendo al personal técnico de la administración.

¿Como era su relación con la anterior concejal de Mujer, Ana Camelo?¿Y con el personal de a Fundación?

No me he llevado mal, sinceramente, aunque sí que hemos tenido distintos puntos de vista. Con la nueva concejal, que tampoco tiene delegadas las competencias del alcalde, tenía claro desde el día que entró que venía a por mí porque quieren una mujer como gerente de la Fundación. Con el resto de personal, sin problemas ninguno. Como gerente tenía unas competencias muy claras y nunca me he salido de ellas.

La mayoría de las asociaciones de mujeres le han apoyado, pero hay una minoría que no acepta que usted, por ser hombre, esté al frente de la Fundación. ¿Ha habido algún enfrentamiento, roce o discordancia con ellas?

Yo llegué a la Fundación de la Mujer el 8 de marzo de 2018 y me encontré con un cartel que decía que no querían a un hombre como gerente de la Fundación. Eso fue entrando en mi puesto de trabajo y alentado por la exconcejala Ana Camelo, que no estaba de acuerdo con que yo estuviera allí. La alegría que me da ahora es irme con el reconocimiento de la mayoría de las asociaciones de mujeres de la ciudad.

Aunque usted fue gerente gracias al frente común de los grupos de la oposición, parece que ahora la situación ha cambiado y el PSOE ha dado luz verde a que se abra una nueva convocatoria. ¿Qué le parece?

No me lo explico porque yo tenía el apoyo al cien por cien de todos los partidos políticos. Nunca he tenido ningún roce con ninguno de ellos y he atendido todas sus peticiones. Tenía, por un lado, al equipo de Gobierno con unas directrices y, por otro, a los grupos de la oposición con otras. He estado en medio de un huracán y ha sido muy difícil. No voy a entender nunca la postura del PSOE cuando ha dejado de apoyarme absteniéndose en este punto teniendo en cuenta que el único motivo es que no reunía el perfil.

Su abogado ha alegado motivos ideológicos y su condición de hombre como la causa de su destitución. ¿Hasta donde va a llegar José Carlos Vera?

Hasta donde tenga que llegar. No es algo que yo me haya inventado. Tenemos muchas pruebas de que constantemente han querido colocar una mujer al frente de la Fundación de la Mujer sin tener en cuenta la cualificación profesional. Y creo que ha quedado clara porque se están ejecutando todos los planes. Mi fin es que lo que tenga que ser, que sea. Por supuesto, quiero restituir mi honor porque es muy duro que se estén reclamando oportunidades para las mujeres y que ahora los hombres dejemos de tenerlas. La igualdad tiene que ir en ambos sentidos. Lo que tengo claro es que si hay una nueva convocatoria me presentaré de nuevo.

Mirando su curriculum. Usted es un experto en asuntos relacionados con la violencia de género. ¿Como se está trabajando en este sentido y qué cree que es necesario para combatir esta lacra que cada vez está más extendida?

Desde la Fundación de la Mujer creíamos que era necesario pararse y analizar la situación de la violencia de género y qué es lo que realmente está sucediendo. El tema ideológico se tiene que quedar a un lado porque alrededor de la violencia de género hay demasiada política encima, algo que no nos deja a los profesionales desarrollar y ver qué es lo que esta pasando para intentar pararlo.

¿Cómo ha dejado la Fundación y cual ha sido su asignatura pendiente?

Llevábamos un buen camino en la violencia de género con la investigación y, como criminólogo, creo que tenía mucho que aportar. Por eso, se me ha quedado en el tintero el trabajo a medias. Lo que desconozco es que, ahora que yo no estoy, si van a tener continuidad o no.