LIMPIEZA La tacita de plata pierde por días su esplendor Calles, plazas y jardines de la ciudad presentan un estado de abandono que exige la puesta en marcha urgente de un nuevo pliego de limpieza y de un plan de choque para recuperar los barrios Los trabajadores aseguran que la situación no es nueva, sino fruto del déficit que se arrastra desde hace años por falta de maquinaria, materiales o personal

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 08/09/2019 09:28h

Si a cualquier gaditano le preguntan cuáles son los principales problemas de su ciudad, la respuesta es clara. Además de los ya enquistados desde hace años, como son el paro o la vivienda, en estos momentos la principal preocupación de los ciudadanos es la falta de aparcamientos, que se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para muchos; y el estado de suciedad de calles, plazas y jardines, que con el verano y las altas temperaturas se ha agravado.

Esta sensación de abandono puede comprobarse con tan solo dar un paseo por cualquier barrio tanto del Casco Histórico como de Extramuros, especialmente en las zonas que no son tan visibles ni transitadas por los turistas, a las que se les dedica menos atención.

El retraso en la puesta en marcha de un nuevo pliego de limpieza (vigente desde el año 2006) ha provocado que el servicio no se preste con la calidad adecuada por falta de maquinaria, de materiales o de personal.

La sensación del gaditano es que Cádiz está más sucia, que no se baldea lo suficiente y que esta suciedad se está impregnando en las calles y aceras hasta el punto que su recuperación se hace muy difícil.

Un problema arrastrado

Desde el comité de empresa de la concesionaria manifiestan que «no es que el servicio esté peor de un año para acá, es que arrastra desde hace años un déficit enorme. No tenemos maquinaria suficiente, y la que tenemos está obsoleta, se estropea y no se sustituye. Todo ello hace que ahora se estén notando los efectos de lo que lleva pasando desde hace tiempo».

Como ejemplo, exponen que hay muchos vehículos en la calle que están averiados y no existe un mantenimiento. «Si por ejemplo una máquina tiene ocho grifos para baldear en la parte delantera, pues puede que la mitad no funcionen, por lo que el servicio no se presta al cien por cien».

Añaden que «si antes una máquina tenía un conductor y dos peones, ahora se reduce a un conductor y un peón, por lo que se tarda mucho más en limpiar la zona asignada y además esta persona tiene que cargar con una manguera muy pesada que al cabo de unas horas provoca dolores de brazos».

Baldeos sin jabón

Las zonas turísticas de la ciudad y las más transitadas sí que se friegan con agua y jabón aunque muchas otras se limitan a un baldeo con agua que no termina de eliminar ni manchas ni suciedad del suelo. Es más, los trabajadores confirman que «es hasta peor».

Otras arterias de la ciudad (caso de la Avenida principal o de la Avenida Juan Carlos I) «no se friegan en profundidad desde hace muchísimo tiempo porque es materialmente imposible».

En otros espacios como el paseo marítimo o algunas calles comerciales, «vecinos y comerciantes han llegado a salir con su propio detergente cuando nos han visto pasar con la manguera para poder limpiar las puertas de sus casas o de sus negocios».

Los trabajadores explican también que por las noches, en determinadas zonas de la ciudad como es el casco antiguo, surgen muchos problemas con los vecinos por el ruido que generan las máquinas reconociendo que «se hace insoportable».

Más de 20 años de antigüedad

A la pésima calidad de la maquinaria (algunas de ellas con más de 27 años de antigüedad), se une la escasez de materiales y la falta de personal. El comité de empresa confirma que existe entre un 23 y un 28 por ciento de absentismo. «Hay problemas de sobrecarga de trabajo, de acoso laboral, de depresiones, que hacen que muchos compañeros estén de baja, sin que por parte de la empresa se realicen las sustituciones de personal», aseguran.

Esta falta de plantilla provoca a su vez problemas en los tramos a limpiar en cada turno ya que «si antes nos centrábamos en 800 metros, ahora tenemos que limpiar en el mismo tiempo dos kilómetros, por lo que la calidad de la limpieza no es la misma porque tenemos que ir mucho más deprisa».

En definitiva, desde el comité de empresa consideran que la necesidad de un nuevo pliego y de la entrada de una nueva empresa que ofrezca un servicio acorde con lo estipulado en el contrato, con nueva maquinaria, personal suficiente y nuevas prestaciones, es esencial para que Cádiz pueda lucir en perfecto estado de revista.

Anulación del pliego anterior

El nuevo contrato es precisamente una de las asignaturas pendientes del equipo de Gobierno para el curso político que acaba de comenzar y una de las principales exigencias de los grupos de la oposición, que han sido especialmente críticos a lo largo de todo el anterior mandato por la gestión realizada por el equipo de Gobierno en este sentido.

El pleno extraordinario que se celebró el pasado mes de julio aprobó un año más (desde 2016) la renovación del pliego vigente con la abstención de los grupos de la oposición. PP, PSOE y Ciudadanos se abstuvieron para posibilitar lo que el Gobierno local definió como un «mero trámite» para que la ciudad no se quedara sin Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza viaria a partir de agosto, fecha en la que finalizaba el contrato.

Y es que previamente el Tribunal de Contratación Pública de la Diputación anuló la licitación del pliego que se había tramitado por urgencia en el anterior mandato. La sentencia señalaba que había existido por parte del anterior equipo de Gobierno con José María González Santos ‘Kichi’ al frente, una «lentitud temporal evidente» en la preparación del expediente.

El Tribunal encargado de resolver recursos de contratación pública en los municipios de la provincia dictaminó en contra de la vía de urgencia del Ayuntamiento de Cádiz, que dejó para el final del anterior mandato la licitación de un pliego que llevaba reclamándose por parte de la oposición desde su vencimiento (en el año 2016).

De hecho, el PP pidió en dicho pleno la retirada del punto en el que se abordaba la licitación del nuevo contrato al entender que se trataba una propuesta oportunista que se presentaba a poco más de un mes de la celebración de las Elecciones Municipales cuando habían tenido cuatro años para llevarla a cabo.

Nueva licitación

Por tanto, ahora el Ayuntamiento está obligado a iniciar de nuevo el procedimiento para sacar a licitación el pliego aunque no por vía de urgencia (tal y como pretendía para acortar los plazos) sino por vía ordinaria.

Entre las novedades que aportaba el pliego que el equipo de Gobierno intentó sacar a licitación estaban las mejoras en la prestación del servicio así como de las condiciones laborales, sociales y medioambientales, según explicó el anterior concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente.

Entre estas mejoras se encontraba la elevación a 57.000 de las jornadas a desempeñar, incluyendo 2.000 jornadas destinadas a las grandes celebraciones de la ciudad. Por otro lado, apuntó que desde el Gobierno local se quería apostar por combatir la brecha de género puesto que en la actualidad apenas un diez por ciento de la plantilla es mujer.

Así, el contrato contemplaba que el 40 por ciento de las nuevas contrataciones para sustituciones, bajas temporales o vacaciones estuviera destinado a mujeres. Además, se reservaba un porcentaje de contrataciones para personas en situación de especial vulnerabilidad.

En cuanto a la maquinaria, se indicó que contribuiría notablemente a la descarbonización del servicio, introduciendo vehículos eléctricos e híbridos, que reducen también las emisiones sonoras y ofrecen mayor eficiencia en el consumo de agua.

El pliego planteaba alternativas al uso del glifosato, respetuosas con el medio ambiente, y la inclusión de limpiezas en los senderos del Parque Natural Bahía de Cádiz pertenecientes al término municipal.

Se incorporarían también nuevos puntos limpios móviles en plazas de fácil acceso incluyéndose en este servicio la gestión integral del punto limpio fijo, ubicado en Zona Franca.

Otra de las novedades que presentaba el nuevo pliego era el incremento de la frecuencia de barrido tanto en intramuros como extramuros y la mejora del baldeo, uno de los servicios más necesarios en la actualidad dado el estado de calles, aceras y plazas. La licitación se sacaba por un importe máximo de 167.950.000 euros para un periodo de diez años.