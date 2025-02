El PP cree que las peleas entre Kichi y Vila son por «egos e intereses personales»

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz , ha pedido al equipo de Gobierno que dejen a un lado sus intereses partidistas y se centren en la elaboración de unos presupuestos para el presente ejercicio 2022 «que llegan dos años tarde y que —en las líneas básicas que se están conociendo por ahora— no responden a ningún modelo de recuperación de una ciudad apagada, en crisis y, ahora con este documento, sin expectativas de futuro ».

Noticias relacionadas Los presupuestos dinamitan la alianza entre Kichi y Ganar Cádiz, entrando en su peor crisis

Juancho Ortiz ha lamentado que los problemas en la coalición de gobierno respondan «simplemente a una cuestión de egos e intereses personales . No están discutiendo sobre qué medidas mejorarán la vida de los gaditanos. Las peleas de Kichi y Vila no evitarán que los gaditanos paguemos el triple de luz este mes. Han presentado un presupuesto que se supone tiene diez millones más de euros en ingresos y no han preparado una sola medida para evitar que el tarifazo de Kichi se cebe en la economía de las familias desde este mismo mes».

El «engaño» del hotel del Estadio

El edil popular ha dudado este domingo de «las supuestas bondades de un presupuesto que no contempla partidas de inversión de calado en vivienda , el gran debe de Adelante Cádiz, no contempla partidas de enjundia en empleo , el otro gran problema, y —según Vila y los suyos, que se suponen han tenido una semana más que nosotros para estudiar los números— maltrata los servicios sociales en un momento en el que más necesidades tienen las familias sin recursos»

Ha añadido que «tenemos dudas porque el que dice que son unos presupuestos expansivos es el que ha vuelto a poner en ingresos los cerca de 10 millones del hotel del estadio que no venden desde 2016, y sobre todo el mismo que no sabe si ha perdido siete o 15 millones de euros en Eléctrica de Cádiz porque, según él, no estuvo atento. No sabemos si estaría más atento a las idas y venidas a Sevilla porque en Deportes tampoco es que haya hecho mucho».

El PSOE, «responsable»

Juancho Ortiz ha pedido también al nuevo portavoz del PSOE, Oscar Torres , que descifre el enigma de «el presupuesto tiene una estructura lógica», para saber si se refiere que —como en todos los presupuestos municipales— primero viene el capítulo de ingresos y luego el de gastos y que los dos tienen que cuadrar, o qué quiere decir exactamente con eso.

El presidente de los populares ha apelado a la responsabilidad socialista de la que, según dijo, «cabe esperar que, una vez que han colaborado con la deriva de este equipo de Gobierno traten al menos en el último año de evitar un desastre insalvable: vamos a afrontar la supuesta recuperación a nivel nacional con unas cuentas que no tienen mayor ambición que la de pagar a los bancos, esperar que llegue dinero de Europa que nunca llega y que la Junta sea la que invierta en vivienda pública y en los grandes proyectos de la ciudad como ha empezado a hacer desde 2019».