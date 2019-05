Perfil Ana Peral | VOX Ana Peral: La candidata animalista que admira a Teófila Tiene pasión por la lectura, presume de conocer muy bien la calle y describe sus años de edil como una de las mejores épocas de su vida

Ana Peral, 54 años, nació en Bornos y vivió allí hasta los 16 años, cuando se trasladó con su familia a la capital gaditana. Es administrativa, siempre quiso estudiar Derecho y no renuncia a hacerlo. Divorciada, madre de una hija, sufrió hace casi cuatro años el mayor palo de su vida cuando su hija mayor falleció. Es la mayor de 6 hermanos. En lo político, fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Cádiz durante tres legislaturas con Teófila Martínez, «figura política a la que más admiro». Con estas credenciales ha dado un paso al frente, y a la derecha, y se presenta como candidata de Vox a la alcaldía de Cádiz, decisión en la que su familia le apoya «aunque hay ideologías de todo tipo porque somos muchos hermanos».

El pertenecer ahora a otro partido no lo lleva como un lastre, todo lo contrario. Reconoce que los doce años como concejala del PP -«una de las mejores épocas de mi vida»- le sirvieron para conocer la calle y «aprender de los gaditanos» y considera que es la alcaldable el próximo 26 de mayo que mejor conoce la sociedad gaditana. Tras su etapa como concejala estuvo ocho años más en el grupo municipal popular como administrativa.

A Ana Peral le apasiona leer. Uno de los libros que más huella le dejó fue Los Pilares de la Tierra, que afirma haberse leído cinco veces. Le «encanta» viajar y una de sus grandes aficiones es la moda, a la que nunca se dedicó pero que ahora vive de cerca a través de su hija, que estudia pero también desfila en pasarelas. Le gusta mucho la música, sobre todo pop y, ligado a esta afición, no duda en afirmar que su personaje gaditano predilecto es José María Pemán.

Lejos de la imagen que proyecta su partido, Ana Peral se declara «animalista». Tiene cinco perros, una gata recogida de la calle y una tortuga que su hija se encontró. Cree que como en casa «no se come en otro lado» y no cambia las lentejas por el plato más suculento y sofisticado del mundo. Aunque se levanta a diario a las siete de la mañana, no le queda tiempo para ver la televisión «ni siquiera Netflix». De las redes sociales está más al día. Su partido las utiliza como vía casi exclusiva para informar. Sostiene que «bien utilizadas son muy buenas pero mal empleadas dan mucha pena por el odio que se está viendo».

Tiene un deseo que es llevar a su hija a Finlandia «para ver la casa de Papá Noel, porque quiere ir desde los cinco años». Es muy hogareña y «de la familia». Esto encaja con su deseo cuando era pequeña: «ser mamá».

Más cerca, en Cádiz, recomienda a los que visitan la ciudad que no se vayan sin pasear por el centro, «por el corazón de la Viña, pero no por el que todos conocemos, sino por los Callejones, por el interior. Es como cuando vas a Cuba y vemos lo de fuera, Cuba tiene mucho más encanto dentro que fuera».

Quiere ser alcaldesa de Cádiz porque «soy muy inquieta, no tolero las injusticias, me gusta mi ciudad y quiero aportar todo lo que pueda para mejorarla». Ahora mismo la ve «gris y un poco triste». Su fórmula para transformarla se basa en la «honestidad, honradez, tenacidad y trabajo». Cree que «a Cádiz le falta alguien que de verdad quiera pelear y luchar por ella» y ve «totalmente necesario» un cambio. Con esa premisa afronta la cita electoral del 26 de mayo como un «reto». Aspira a «gobernar», un axioma para todos los partidos. En cualquier caso, su compromiso es «trabajar para atajar los principales problemas: desempleo y limpieza». Pase lo que pase, después del 26-M le gustaría que los gaditanos la recordaran como «Ana, una persona que hizo todo lo que pudo y más por Cádiz».