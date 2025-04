El original belén de la Ferretería El Bazar de Cádiz

Uno de los establecimientos que participa cada año en el concurso de belenes es la Ferretería El Bazar que se encuentra en la Avenida de Marconi, 12 .

El año pasado los responsables de esta ferretería tiraban de originalidad y simpatía con un belén que contaba hasta con un llamativo carril bici.

En esta Navidad de 2019 han vuelto a recrear ese carril bici que tanto da que hablar en Cádiz, aunque esta vez es algo más discreto. Pero no le falta su cartel al más fiel estilo Morera en el que se puede leer que «Si tu belén no tiene carril bici, no es de Cádiz». Humor aparte, desde esta Ferretería en esta ocasión han querido hacer un homenaje al gran atleta gaditano, Rafael González Cabeza.

Puntillas, ruedas y arandelas son los materiales empleados en este belén que nunca defrauda a quienes van a visitarlo. El río se ha realizado con una malla metálica y para el efecto del movimiento de algunos elementos como el propio río o el tío vivo han empleado motores de microondas . Se puede visitar en horario comercial de 10 a 13.30 horas y por las tardes de 17 a 20.30 horas. Los festivos de 10.30 a 13.30 horas.