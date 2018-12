OPINIÓN No son las luces, es la Navidad Digo que Kichi miente y que lo hace con mucha frecuencia. Cada uno que saque sus conclusiones

Juancho Ortiz

Kichi miente. No digo que el alcalde sea un mentiroso. Digo que miente y que lo hace con mucha frecuencia. Cada uno que saque sus conclusiones. Mintió cuando dijo en verano que iba a instalar el mayor alumbrado navideño que hubiera conocido esta ciudad. Mintió luego cuando dijo que no lo tendría a tiempo por que no podía con la campaña electoral. Mintió más tarde cuando echó la culpa a los técnicos municipales de tener miedo y, lo peor de todo: mintió el sábado de una manera mezquina.

Envió una especie de disculpas a los gaditanos por su incapacidad, tres años seguidos, de disponer a tiempo de un alumbrado de Navidad digno de una capital andaluza como Cádiz. Pero es evidente que no podía desaprovechar la ocasión para mentir una vez más y meterse con el Partido Popular. Sí, ese partido al que durante veinte años –incluidas las elecciones últimas- votaron los gaditanos mayoritariamente.

Ese debe ser el problema del alcalde realmente, que no soporta que los gaditanos no piensen cómo el. Por eso les riñe. Les riñe cada vez que hay un debate plenario y recuerda los 20 años de Teófila, y les riñó el sábado porque –según él- se quejan mucho de que el alumbrado de Navidad sea un desastre. Según él deberían quejarse de otras cosas. Deberían quejarse de lo que él quiera.

Y ahí introduce el alcalde la mentira y la mezquindad.

El alcalde dispone de 4,6 millones de euros de beneficios que le da Eléctrica de Cádiz. El bono social eléctrico que no para de reclamar y que –según él- acabará con los gaditanos que se alumbran con vela y calientan la comida con mantas, cuesta menos de 700 mil euros.

El 20 de julio le propuse que usara parte de esos 4,6 millones de euros de beneficios de Eléctrica de Cádiz para poner en marcha el Bono Social y el 28 de septiembre se lo volví a pedir. En las dos ocasiones en el Pleno, por lo que consta en acta. No hay margen para la interpretación. Aún espero que me responda.

¿Saben los gaditanos por qué Kichi no quiere usar los beneficios que le da su empresa de Eléctrica para poner en marcha el bono social? Yo tampoco. A la vista del artículo del sábado supongo que para no quedarse sin excusa con la que poder darle al PP cada vez que los gaditanos le critican por algo: el manido recurso de sí sí... yo lo he hecho mal, pero y éstos... Pues no. Si Cádiz no tiene Bono Social, si hay niños pasando frío y a oscuras en su casa –yo no creo que eso pasara antes ni pase ahora en Cádiz- es culpa exclusiva del alcalde que prefiere usar los beneficios de su compañía Eléctrica en otras cosas que en poner en marcha el Bono Social.

No aprueba el bono –supongo- porque se quedaría sin excusa para poder reñir a los gaditanos que no piensan como él. A esos gaditanos que les gusta pasear por su ciudad a principios de diciembre y ver las calles iluminadas y con buen ambiente para comprar, tomar algo y disfrutar en familia. Se quedaría sin excusas para que, cuando no sepa que responder pueda decirles a los gaditanos que se han equivocado durante 20 años y que siguen equivocándose por querer una Navidad como las de antes.

Lo que no sabe el alcalde es que el gaditano no está enfadado con el alumbrado de Navidad, está descontento con esa desidia y ese abandono por todo lo que no sea prioridad para Podemos, con toda esa monserga con la que fue mintiendo día a día a los que confiaron en él. Eso de “acabaremos con la emergencia social en días…, eso de “en cuatro años se puede acabar con la infravivienda, es que el PP no quiere hacerlo”…. Y sobre todo con eso de que en Cádiz no hacen falta tantas luces… Hacen falta luces, y muchas. Pero no es cuestión de eso. No son las luces, es la Navidad....