Nace Marketing en Cádiz

Marketing en Cádiz ya es una realidad tal y como se ha expuesto esta mañana en la presentación que se ha celebrado en el hotel Tryp Caleta de la capital. El lanzamiento de la entidad ha contado con la presencia de importantes profesionales del sector que han desgranado algunas de las claves de la importancia del marketing así como las fórmulas para tener éxito.

Unas doscientas personas han asistido a esta presentación que ha iniciado y conducido Mar Carrillo, vicepresidenta de Marketing en Cádiz, quien ha querido ante todo el por qué de esta asociación. «Somos apasionados del marketing y amamos nuestra provincia y ponemos de manifiesto que queremos cambiar. Creemos en Cádiz, en los profesionales, pero el problema es que no vamos en el mismo camino». A continuación ha intervenido el presidente, Víctor Vela que principalmente ha agradecido a todo el equipo y a los colaboradores la posibilidad de realizar este lanzamiento. Vela ha aprovechado la ocasión para «pedir a los profesionales que se asocien, a las empresas que confíen en profesionales y que hagan marketing».

La asociación de Marketing en Cádiz se inscribe en la Federación Andaluza de Marketing que ha estado representada por su presidenta Manuela Aranega. La responsable autonómica ha deseado suerte a los profesionales y ha expuesto que «empezamos el año cumpliendo objetivos con la asociación que es uno de nuestros sueños. La intención es tener una representación para cada una de las provincias y estamos en ello. El objetivo es que podáis compartir cada una de las experiencias en las distintas asociaciones».

Las claves de Torrot y Muving

Cristina García de Lago gestiona la dirección comercial y expansión de las compañías Torrot y Muving. La profesional gaditana ha intervenido con una ponencia en la que ha desarrollado la importancia del marketing en la empresa. En primer lugar, García de Lago ha demostrado a través de un juego la importancia de conocer a la persona que tienes enfrente, al cliente, para saber lo que le gusta y lo que no. A través de su trabajo diario Cristina García de Lago ha explicado el éxito de las compañías. «Nosotros trabajamos, detectamos una demanda del mercado, en la mayoría de los casos es nuestro equipo de marketing y después desarrollamos una idea y la llevamos a cabo un equipo de desarrollo. Una vez hecho el producto se marcan objetivos. Cuántos queremos hacer en qué canales... después vemos cómo promocionarlos... nuestro equipo de eventos y posteriormente llegan las ventas en todos los canales y una cosa muy importante es que una vez que marcamos todos los objetivos todas las personas tienen un bonus, todo el equipo vende, toda la empresa es marca y todo el equipo representa nuestra compañía».

A partir de ahí Cristina ha expuesto los medios para llegar a los clientes: red clásica de tiendas, ferias en congresos, un departamento de comunicación para dar notoriedad, redes sociales... Otra forma es el patrocinio social de eventos deportivos o eventos solidarios y por supuesto a través de la página web y una plataforma de comercio electrónico por donde comprar los productos.

La responsable comercial de Torrot y Muving ha explicado cómo hay «indicadores que nos ayudan para controlar nuestro negocio a través de la web. Los productos en los que han entrado... Esto nos ayuda a tomar decisiones y marcar estrategias. Sin todas estas estrategias Torrot no hubiera conseguido vender 7.500 vehículos ni hubiera triplicado la facturación a 40 millones de euros en dos años». Igualmente ha indicado la peculiaridad de que es una compañía de setenta años que se ha renovado. «Cuando llegó nuestro CEO Iván Contreras cambiamos todo el concepto. Y posteriormente como pedía que las motos hablaran hace cuatro años surgió Muving que hemos conseguido que la gente lo tome como un servicio público».

Para terminar Cristina García de Lago ha destacado precisamente el origen gaditano de la firma Muving. «Ha nacido aquí, está formada por gaditanos y se comunica con sus clientes a través de redes, de la página web o la aplicación del móvil y también tenemos un equipo de atención al cliente que está en El Puerto». Este es todo un ejemplo de las posibilidades de Cádiz como ciudad para el desarrollo empresarial. «Os animo a mirar, escuchar y crear. En Cádiz el principal problema es que no nos lo creemos y como no lo creemos no creamos», ha concluido.

Mesa redonda

Tras su intervención se ha iniciado una mesa redonda con varios profesionales del sector de otras empresas: Esther Gutiérrez, de Barbadillo, Estrella Blanco, de Cepsa, Laura Moreno, de Bahía Sur, José Manuel Laza del Ayuntamiento de Los Barrios y Antonio Fagunto de Masaltos.com. Cada uno de ellos ha destacado las claves y particularidades de las formas del marketing en su correspondiente sector.

Esther Gutiérrez de Barbadillo ha querido reflejar la antigüedad de una firma que se fundó en 1821 y cómo se ha adaptado a los tiempos para innovar y a la vez utilizar la historia que tiene la marca como marketing de contenido. «Marketing es crear valor, no hacer cosas bonitas», ha sentenciado.

Por su parte Estrella Blanco ha destacado cómo la multinacional en los últimos tiempos se ha convertido en una empresa 4.0 que emplea las redes sociales, los medios de comunicación y la comunicación externa e interna. «Ahora estamos centrados en hacer ver que Cepsa es más de lo que te imaginas. Que está en la ropa, en la parafina, la acetona, el asfalto, para que no perdamos la atención del cliente y a la gente se le quede el mensaje».

Laura Moreno, responsable comercial del centro comercial Bahía Sur ha expuesto cómo también desde su marca se ha hizo necesaria una renovación para competir con los otros centro comerciales y con el comercio electrónico. «Somos un conglomerado de muchas marcas. Pero más allá de eso es importante que los clientes quieran venir a Bahía Sur. De ahí el mundo que estamos creando para generar ese sentimiento de comunidad, para seguir creciendo en numero de visitantes».

José Manuel Laza, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Los Barrios ha explicado la necesidad del marketing desde la perspectiva institucional. «Nuestro cliente al final es el vecino y tenemos que cuidarlo y por eso nos hemos adaptado y en esa conversión a lo digital también hemos tenido que acostumbrar al vecino».

Terminaba la ronda de intervenciones Antonio Fagundo, especialista en marketing legal y coordinador de marketing de Masaltos.com que es un ecommerce dedicado a la venta de zapatos con alzas interiores para ser más altos. En su caso Fagundo ha explicado como surgió la empresa de una idea de su padre y cómo ha crecido. «Surgió por una casualidad y en 1994 creamos la página web, que somos la más antigua de Andalucía. Actualmente facturamos un millón y medio de euros, siempre crecemos... tenemos más de 90.000 clientes, hemos vendido en 96 países diferentes... el 95% viene por internet, nunca a la única tienda que tenemos en Sevilla. Damos un servicio muy bueno porque ponemos un zapato en cualquier punto en 24 horas. Lo reciben al día siguiente y eso es importante», ha destacado.

Tras ello se ha abierto un turno de preguntas para profundizar algo más en diferentes cuestiones que afectan al marketing y posteriormente terminaba este lanzamiento de Marketing en Cádiz con el deseo de que los profesionales tomen conciencia de estar unidos para que la ciudad, con todo su potencial, sea una referencia en la creación empresarial.