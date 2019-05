Encuesta Dataestudios para LA VOZ Kichi roza la mayoría absoluta en Cádiz Adelante Cádiz se convierte en la fuerza más votada de la capital gaditana, con el 41,3% de los votos, pudiendo lograr 14 concejales y no necesitar pactos

Adelante Cádiz, candidatura que lidera el actual alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, y que integra a las formaciones Por Cádiz sí se puede, Izquierda Unida y Ganar Cádiz en común; podría rozar la mayoría absoluta en las Elecciones Municipales del próximo domingo 26 de mayo. Así, la coalición de izquierdas se convertiría en la fuerza más votada en la ciudad, con un 41,3 por ciento de los votos y una estimación de 13 a 14 concejales.

Esta es una de las conclusiones que se extrae del Estudio de Percepción Social y Política de Cádiz capital elaborado por Dataestudios, Investigación y Estrategia para LAVOZ de Cádiz. La encuesta fue realizada a un total de 408 personas mayores de 18 años entre los días 6 y 10 de mayo de 2019.

Otro de los datos más destacables es que el Partido Popular sufriría la pérdida de tres a cuatro concejales, logrando entre 6 y 7 ediles respecto a los diez que tiene actualmente. Sería por tanto, la segunda fuerza más votada con un 21% de los votos.

En tercera posición estaría el PSOE, que se sitúa entre los 5 y los 6 concejales y que conseguiría el 17,4 por ciento de los votos. Le sigue Ciudadanos, que podría sumar un edil más a los dos que logró la formación naranja tras las Elecciones de 2015, ya que hoy por hoy este partido no tiene representación en el Ayuntamiento al haber pasado sus dos concejales, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, a ser no adscritos. Por tanto, Ciudadanos obtendría el 10,6 por ciento de los votos y de 2 a 3 concejales, según determina el sondeo de Dataestudios.

Por último, en este momento aún es una duda la entrada de Vox en el arco plenario del Consistorio gaditano ya que esta formación se mantiene por debajo de un 5 por ciento de los votos, con una estimación de 0 a 1 concejal.

Otra de las grandes conclusiones de este informe es que hay un alto porcentaje de indecisos, superior al 35 por ciento, que determinará en gran parte los resultados del próximo domingo.

Un escenario muy distinto

Resaltar que la situación ha variado notablemente desde el último sondeo que publicó LAVOZ de Cádiz en septiembre de 2018, en el que Podemos obtenía nueve concejales, PP siete, PSOE cinco, Ciudadanos cinco y Ganar Cádiz 1, sin que entrara todavía en el escenario político Vox.

Con ese estudio, se podían dar distintas variables aunque Kichi siempre necesitaría el apoyo del PSOE para gobernar. Otra posibilidad que se daba entonces era un pacto entre el PSOE y Ciudadanos, que sumaban 10 concejales, los mismos que Podemos y sus socios de gobierno. Juancho Ortiz se convertía entonces en la figura clave para decidir si Kichi seguía de alcalde o si Fran González (candidato del PSOE) podría tomar las riendas en el Ayuntamiento.

Ocho meses después, la situación ha cambiado hasta tal punto que Kichi quizás no tendría ni necesidad de pactar ni de contar con el apoyo del PSOE porque podría obtener mayoría absoluta con 14 concejales.

Alto porcentaje de indecisos

En cuanto a la intención de voto de los gaditanos encuestados a dos semanas de la celebración de las Elecciones Municipales, el porcentaje más alto es el de los indecisos (35,3%), seguido de los que votarían a Adelante Cádiz, un 26,2 por ciento; al PP (un 11,8%), al PSOE (un 10,8%), a Ciudadanos (4,2%) y a Vox (4,2%). Destacar a su vez que solo un 5,6% ha declarado que no votará el próximo domingo.

Preguntados por el partido por el que sienten más simpatía, Adelante Cádiz sigue siendo el favorito, con un 30,3 por ciento; seguido del PP, con un 16 por ciento; del PSOE, con un 11,8 por ciento; de Ciudadanos, con un 7,6 por ciento y de Vox, con un 0,2 por ciento. El 22,4 por ciento de los entrevistados declaran que no sienten simpatía por ninguno de los partidos que concurren a las Municipales y el 11,9 por ciento no saben o no contestan.

Por otro lado, resaltar que un 55 por ciento de las personas a las que se le ha consultado asegura que nunca votarían a Vox, un 24,2 por ciento no darían su voto al PP, un 24,1 por ciento no confiaría en la opción de Adelante Cádiz; un 12,6 por ciento no votaría a Ciudadanos; y un 10,2 por ciento nunca ofrecería su voto al PSOE.

A la pregunta de quién cree que ganará las Elecciones Municipales la gran mayoría, un 45,7 por ciento, declara que Adelante Cádiz aunque un porcentaje también muy alto ni sabe ni contesta (un 33,6%). La segunda fuerza política que creen los gaditanos que podría ganar los comicios del próximo domingo es el PSOE, con un 15,8%; seguido del PP, con un 3,1%; y de Ciudadanos, con un 1,4%.

El voto a Kichi, el más fiel

Sobre la fidelidad del voto respecto a las Elecciones Municipales de 2015, se observa que los votantes menos fieles son los del Partido Popular y los de Ciudadanos. Solo un 38,6 por ciento de los votantes del PP afirman que volverán a votar a esta formación política mientras que el 43,9% no confirma su apoyo a este partido situándose en el grupo de los que no saben y no contestan.

Por otro lado, en cuanto a Ciudadanos, el 21,7 por ciento de sus votantes afirman que repetirán su voto respecto a hace cuatro años mientras que el 39 por ciento duda aún sobre su elección final.

En el caso del PSOE, el 49,1% afirma que votará a esta formación, aportando el estudio el curioso dato de que el 21,8% votaría a Adelante Cádiz situándose en un 27,2% de los encuestados en el grupo de no sabe o no contesta.

Sin duda, el partido que cuenta con el voto más fiel es Por Cádiz sí se puede, donde un 85,5% de sus votantes declaran que volverán a confiar en Kichi como alcalde. En el caso de los de Ganar Cádiz, un 65,7% votarán a Adelante Cádiz, repartiendo el resto del porcentaje entre los que no saben no contestan (un total de 11,2%), los que votarán al PSOE (un 8,6%) o a Ciudadanos (un 8,6%).

Resaltar que las últimas citas electorales han dado cifras muy distintas y diversas que demuestran que los resultados no son extrapolables. Mientras que en las Andaluzas del 2 de diciembre la fuerza más votada en Cádiz fue Adelante Andalucía con 17.402 votos, seguida de Ciudadanos con 11.316, PSOE con 10.392, PP con 10.006 y Vox con 4.064; en las Generales el PSOE multiplicó votos con un total de 20.927, seguido de Unidas Podemos con 18.163;Cs con 12.383, PP con 11.664 y Vox con 6.079.