Kichi: «Nos encantaría que hoy fuera la Final del Falla pero hay una pandemia por medio»

Este viernes 25 de febrero se hubiera celebrado la Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) aunque, con motivo de la pandemia, el equipo de Gobierno decidió aplazar tanto este certamen como la fiesta a mayo-junio.

Ante las continuas alusiones en el pleno de este mes de febrero a este asunto por parte de los grupos de la oposición, el alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi' , ha declarado que «nos hubiera encantado que hoy se celebrase la Final del Falla pero recuerden que hay una pandemia por medio ».

En el pleno que se celebra de manera telemática por cuestiones sanitarias se ha abordado en su punto número 9 del orden del día la aprobación inicial de la normativa para el nombramiento, ratificación y entrega de los Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz . La propuesta ha salido adelante con el voto favorable del equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos, y la abstención de PP y concejal no adscrito, Domigo Villero.

Durante todo el debate, ha habido muchas referencias a la suspensión de la fiesta oficial por parte del Ayuntamiento y a la gestión por parte del equipo de Gobierno del área de Fiestas y, en concreto, del Carnaval.

El más crítico ha sido el concejal del PP, José Manuel Cossi , que ha puesto en entredicho los foros de Carnaval que el Gobierno local ha puesto en marcha y que, a su juicio, «no sirven para nada» .

Cossi ha lamentado que «ustedes venían a cambiarlo todo y no no han hecho nada, no le han dado el protagonismo que se merece a las mujeres y solo traen su visión propia del Carnaval , que es muy distinta a la que tiene la ciudad al completo».

Ha añadido que «están devaluando la fiesta en la calle y, en concreto, el Carnaval ilegal que se va a celebrar en estos días, al que han llegado a calificar de manifestación cultural autogestionada para no hacer nada ni colaborar con ellos»

Por su parte, la concejal de Fiestas, Lola Cazalilla, ha señalado que, «está claro que tendríamos que haber suspendido la Final del Falla . No hubiera podido ser porque el concurso tendría que haber empezado justo después de los Reyes Magos, en pleno pico de la sexta ola. Al igual que las fiestas gastronómicas , se hubieran suspendido también».

Ha defendido que «por fortuna, ahora, vamos a tener uno de los muchos elementos del Carnaval, el de la calle» y ha justificado el aplazamiento del Carnaval oficial asegurando que «buscamos una fecha alternativa para el oficial de manera única y exclusiva en este año con motivo de la pandemia ».

Aprobada la normativa de Antifaces de Oro

En esta normativa se concreta la concesión de un máximo de cuatro Antifaces de Oro al año , así como que el cumplimiento de al menos 25 años en el COAC no sea el único criterio a tener en cuenta, incluyéndose la posibilidad de que la Asamblea proponga su concesión sin este requisito atendiendo a razones justificadas relacionadas con la relevancia de la persona en el Carnaval y su aportación a la fiesta.

Por otra parte, plantea que a los autores y componentes de agrupaciones que acrediten el cumplimiento de 25 años de participación en el COAC se les concederá la distinción ‘Antifaz a una trayectoria’ mediante un diploma. Asimismo, recoge que la Asamblea podrá proponer la concesión de ‘Antifaz de Oro’ a título póstumo y la posibilidad de que el Pleno pueda revocar estas distinciones vitalicias en caso de que los distinguidos realicen actos o manifestaciones que los hagan indignos de su titularidad o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa del otorgamiento.