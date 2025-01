Cada mes de febrero, Cádiz brilla con luz propia. El Carnaval de 2022 vuelve a dejar anécdotas e historias para el recuerdo de sus protagonistas, aquellos que se echan a las calles de la tacita de plata para disfrutar de la fiesta.

A pesar de la pandemia, de la suspensión del COAC o de la denominación de «ilegal», este Sábado de Carnaval, la capital provincial vuelve a vibrar al ritmo de las agrupaciones y sus coplas. Un componente lo suficientemente atractivo como para despertar el interés dentro y fuera de la región. Durante todo el sábado, numerosos turistas nacionales y extranjeros han decidido señalar el mapa de Cádiz con el fin de conocer de primera mano una de sus señas de identidad.

Durante los peores tiempos de la pandemia, la época del confinamiento, un grupo de amigos de Salamanca se hizo la promesa de, en el momento en el que se pudiese, recuperar aquel ocio y diversión que el virus les arrebató y que tanto se añora. Casi 600 kilómetros separan a Cádiz de la ciudad de Castilla y León. No obstante, a estos jóvenes la distancia se les ha hecho corta. «Es la primera vez que venimos a los carnavales, sabemos que no hay concurso, pero hay mucho ambiente. A nosotros con buen tiempo y risas nos sobra », confiesan.

La decisión de viajar hasta la capital provincial no se tomó hasta última hora. « Al principio, pensábamos que se había suspendido y que se trasladaba a junio . Después nos enteramos, por Internet y redes sociales. No entendíamos que el Ayuntamiento no hiciera nada, pero preguntamos y nos dijeron que existía este Carnaval ilegal».

La hostelería respira

Si las ganas de los visitantes crearon una atmósfera festiva, no muy alejada de aquellos carnavales prepandémicos, mucha culpa tuvo el esmero de los empresarios hosteleros que se desvivieron en las barras y locales de la ciudad.

Alejandro , del restaurante Feng Shui Street de la Plaza de la Catedral, incluso asegura que «el hostelero gaditano tiene más ganas de Carnaval que el turista» . Desde las doce del mediodía hasta las tres de la madrugada, los profesionales del sector permanecerán operativos durante la semana de carnaval. «Este año, es una festividad muy rara y la vivimos con incertidumbre, aunque esperamos que venga mucha gente esta semana, además de que nosotros también lo pasaremos bien».