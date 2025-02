«Me gusta buscar las páginas que fueron arrancadas de nuestra historia»

Anunció en su momento, en 2006 nada menos, que su nueva criatura tendría diez entregas, diez novelas , diez pasos. Y va camino de cumplir con creces la porfía. Tantos años después de comenzar no se plantea renunciar a su programación, a su anuncio. «Si me alcanza la salud y el tiempo, pienso cumplir y llegar a las diez. Ahora ya he superado la mitad, he pasado de la cumbre del número cinco y veo lo que resta como cuesta abajo». Ha superado el ecuador de su compromiso.

Su alter ego literario, su criatura de novela, Juan Urbano , presenta su sexto caso. El protagonista, profesor y detective, llega con 'Los dos reyes'. La Biblioteca Provincial de Cádiz será, este jueves a partir de las 19.30 horas, el escenario ideal de la presentación a cargo de su autor, el madrileño Benjamín Prado. El acto se enmarca dentro del ciclo Letras Capitales del Centro Andaluz de las Letras y contará con la colaboración de la periodista Pepa Pacheco.

El poeta y novelista admite, eso sí, que hay un cambio respecto a su anuncio y su programación con esta serie: «Cuando inicié la serie dije que trataría de tontear, de jugar, con un género distinto en cada entrega, en cada novela de Juan Urbano. Pero finalmente todas tienen una estructura de intriga , de novela de acción, eso sí lo he cambiado respecto a lo que dije al empezar«, explica el autor madrileño.

Esta sexta aventura tiene un componente histórico y político que Prado admite. «Me gusta buscar las páginas que no conocemos de nuestra historia. Páginas que no conocemos porque fueron arrancadas». El episodio histórico elegido en esta ocasión pretende buscar «una segunda visión» de las relaciones de España con Marruecos. Incluye un frustrado e histórico atentado contra Hassan II, abortado en el último segundo. «Es uno de esos momentos que cambia la historia porque siempre podemos pensar que habría sido de Marruecos» si llega a producirse ese magnicidio.

Benjamín Prado se pregunta si Marruecos no sería ahora un estado islamista radical, sin Mohamed VI, con una sociedad completamente distinta. El eterno conflicto del Sáhara está en el eje, en el trasfondo permanente, de esta entrega. Especialmente, algunos de sus pasajes icónicos como «la Marcha Verde, que es un episodio que me obsesiona. Todos tenemos imágenes, escenas, que nos acompañan desde que las vimos por primera vez. A mí me pasa con la Marcha Verde. Desde que la descubrí vuelvo cada poco tiempo a ese movimiento, con aquella gente subida en ese tren... No sé bien por qué pero todos tenemos nuestras fijaciones y esa es una de las mías».

La coincidencia de la salida de esta novela del detective Juan Urbano, con la actualidad política internacional carece de intencionalidad. Cuando comenzó a escribirla, no sabía que su llegada a las estanterías coincidiría con el histórico giro del Gobierno de España respecto al conflicto del Sáhara, con ruptura y reconciliación con el Reino de Marruecos, con alejamiento asociado con Argelia. «Ha sido una casualidad pero tiene sentido porque este tipo de situaciones se dan cada poco tiempo. Y se seguirán dando. España y Marruecos son dos países separados por su cercanía . Apenas a unos kilómetros pero en continentes distintos, algo que no es anecdótico. Es una vecindad complicada. Y la vecindad provoca rozaduras, algunas muy dolorosas».

La trama de 'Los dos reyes' arranca cuando un cliente misterioso le encarga a Juan Urbano localizar a un hombre: el soldado que recibió la orden de matar a Hassan II durante un golpe de Estado y renunció a ejecutarle cuando lo tuvo a su merced, le perdonó la vida. El sexto caso de Juan Urbano lleva al lector de un Marruecos enigmático a Ceuta y Melilla, de París y el Norte de Europa a la Granada de 'Las mil y una noches', en una cadena de «aventuras, dobles identidades y peligros».

Además de la reflexión sobre un episodio histórico real, la nueva novela incide en la trascendencia absoluta de los intereses comerciales, energéticos, que oculta cada gran conflicto internacional. El de España y Marruecos, con la excolonia al fondo, no es una excepción. «No es casual que en Marruecos se denomine al Sáhara Occidental 'río de oro' . Es una de las zonas más ricas en pesca del planeta. Es una fuente de fosfatos enorme, y sin fosfatos no puede conservarse ningún alimento en el mundo, ni de origen animal ni de origen vegetal. Es un espacio en el que se produce un gran tráfico de arena del desierto. La arena parece un producto de poco valor pero es esencial para el sector de la construcción en todo el mundo. La arena contiene silicio, fundamental para todos los nuevos equipos tecnológicos. No olvidemos que uno de los lugares donde más tecnológicas se concentran es el Valle del Silicio, en Estados Unidos. Del Sáhara salen grandes cargamentos de arena para regenerar playas en Canarias o en Andalucía... Por usar una palabra de origen árabe, es un gran almacén».

Esta nueva novela de Benjamín Prado/ Juan Urbano incide como las anteriores en las contradicciones de sus personajes. Con la vecindad con Marruecos omnipresente, al autor le llamó la atención otro rasgo real que incluye en la obra: las hijas de Hassan II fueron educadas por hermanas de la organización sanitaria y ultracatólica Salus Infirmorum «pese a ser el Rey uno de los mayores representantes de la religión islámica». La paradoja es de tal calibre que, como recomepensa a su gran labor solidaria en el Norte de África en el último tercio del siglo XX, Salus Infirmorum llegó a recibir, casi al mismo tiempo, la Cruz Pro Ecclesiae et Pontifice, concedida por el Papa Pío XII y la altísima distinción Ouissam Alaouite entregada por el Rey de Marruecos fallecido en 1999.

La escritora fallecida en 2021, en las playas de Rota. LA VOZ «Sin Almudena es triste volver a Cádiz, donde reinaba su alegría» Benjamín Prado era, como Joaquín Sabina, Felipe Benítez Reyes, Miguel Ríos, Leiva, Javier Krahe o el fallecido Ángel González, entre otros muchos, integrante de la ecléctica banda de letras y música, de versos y cuentos, de amistad y vida que Almudena Grandes , y su viudo Luis García Montero, reunieron durante muchos veranos en su adorado refugio de Rota. Para el poeta madrileño, visitar Cádiz sin pasar horas junto a los que se reunían alrededor de la escritora fallecida el pasado año será «muy triste. Esta novela está dedicada a ella. Ella presentó todas las anteriores entregas de Juan Urbano. Ella reinaba en Rota con su alegría. Iba de casa en casa, siempre nos tenía algo preparado para reír, para comer, para decir. Sus paseos por la playa, su ritual de nadar por la tarde hasta la boya... Va a ser muy triste ver Cádiz sin ella», añoraba desde Madrid, este miércoles, en la víspera de su visita, el autor madrileño.