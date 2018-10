ENTREVISTA A LA CANDIDATA DE VOX EN CÁDIZ «Los gaditanos tienen que ser los protagonistas del Ayuntamiento» Con experiencia en política y en gestión municipal, Ana Peral se presenta a las Municipales para «devolver la alegría y la ilusión a los gaditanos ante una ciudad «triste y gris»

Esta gaditana de 54 años nacida en Bornos afirma estar dispuesta a dejarse la piel en los próximos meses para devolver la «ilusión» y la «alegría» que, a su juicio, han perdido los gaditanos en los últimos años ante una ciudad «triste, gris y apática».

Formó parte del equipo de Gobierno de Teófila Martínez durante tres legislaturas ostentando la delegación más cercana a los gaditanos: la de Participación Ciudadana. Asegura que todo lo que sabe lo aprendió de su mano y sentencia que «pasarán muchos años hasta que Cádiz tenga una alcaldesa como ella».

Tras militar en las filas populares, Ana Peral dice que, hoy por hoy, VOX es el partido que mejor representa sus ideales. Aunque en las Elecciones Municipales de 2015 consiguieron tan solo 187 votos, cree que la situación ha cambiado y que los ciudadanos están cansados y demandando un cambio.

¿Por qué ha decidido dar este paso y liderar la candidatura de VOX en Cádiz?

Muy sencillo. Soy una persona inquieta y siempre me ha gustado trabajar por mi ciudad. Se me ha presentado la oportunidad y la he aprovechado.

Después de años en el Partido Popular. ¿Por qué ahora VOX?

Creo que la situación de España en estos momentos no es ni normal ni buena y el partido que más me convence ahora mismo es VOX.

¿Eso significa que le ha defraudado su anterior partido político?

Para nada, pero ahora me siento más afín a VOX porque estoy convencida de que podemos cambiar las cosas en esta ciudad. Una ciudad que ha perdido por completo la alegría, la ilusión, en la que no hay apenas actividad económica y en la que el mantenimiento de sus parques, sus jardines, sus plazas, sus calles o sus equipamientos no existe.

¿Y qué propone VOX para Cádiz?

Además de recuperar esa ilusión para que Cádiz vuelva a ser como antes, queremos dotar al Ayuntamiento de una mayor capacidad de gestión con el objetivo de que sea efectivamente la administración más cercana para los gaditanos. Queremos bajar los impuestos, eliminar determinadas plusvalías y revitalizar económicamente la ciudad porque Cádiz tiene muchas oportunidades. Hay muchos locales vacíos, naves abandonadas en un recinto industrial como es Zona Franca, solares sin uso y proyectos que dependen de otras administraciones que se eternizan en el tiempo. Es el caso de la Ciudad de la Justicia, del Hospital, del albergue juvenil o del pabellón Portillo, por poner varios ejemplos.

¿En qué centrará VOX su campaña para las Elecciones Municipales?

Sin duda en ofrecer un mayor protagonismo a los ciudadanos, que deben ser el verdadero alma del Ayuntamiento. Hubo una época en la que los vecinos eran muy reivindicativos y ahora parece que se les ha dejado un poco apartados. El movimiento vecinal es importantísimo y tiene que existir un canal de comunicación constante entre el equipo de Gobierno y los gaditanos. Es fundamental para conocer lo que sucede en cada barrio, en cada calle y para responder a sus necesidades.

¿Qué opina de las críticas que ha recibido su partido, al que han acusado de xenofobia y machismo?

Pues que es una mentira mayúscula. Para empezar, por el momento soy la única candidata mujer en esta ciudad. ¿Eso es machismo?. Por otro lado, nosotros nos hemos manifestado en contra de la inmigración ilegal, problema que creemos que tiene que resolverse, pero en ningún momento se nos puede catalogar de xenófobos.

¿Cree que su pasado en el Partido Popular hará que le rasque votos a esta formación en la próxima cita electoral?

Estamos muy esperanzados, conformando un buen equipo y hablando con muchos gaditanos que están cansados de la situación que vive la ciudad. Nos gustaría rascar votos no solo al PP sino al resto de los partidos para lograr tener representación en el Ayuntamiento en la próxima legislatura y ser voz de todos esos gaditanos que han llamado a nuestra puertas.

¿Que ha palpado en la calle cuando se ha anunciado su candidatura?

He recibido muchísimas felicitaciones y mensajes de ánimo porque la gente está ya muy harta de la situación en la que está Cádiz. Y, sinceramente, la mayoría de las personas con las que he hablado desde que se conoció que iba a representar a VOX no se ha sorprendido de que volviera a la política porque saben que disfruto trabajando por mi ciudad.

¿Y sus anteriores compañeros de partido? ¿La han felicitado?

No, no se han puesto en contacto conmigo aunque tengo que decir que coincidí en un acto con Juancho, al que admiro y quiero, y me deseó mucha suerte en el momento en el que se enteró que me presentaba como candidata.