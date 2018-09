MUNICIPALIZACIÓN El equipo de Gobierno lamenta que Fran González se ponga «de perfil» Asegura que «el PP y Ciudadanos no tienen rubor a la hora de escenificar su alianza con el PSOE»

El equipo de Gobierno ha asegurado que «PP y Ciudadanos no han tenido ningún tipo de rubor a la hora de escenificar su alianza con el PSOE al ofrecerle una puerta de salida para que Fran González siga manteniéndose de perfil y no se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el PP cuando dirigía la Subdelegación del Gobierno en Cádiz».

Afirmaron que «este equipo de Gobierno no ha pedido al PSOE que retire el recurso por que sí, si no porque el PP decidió una vez usar a las instituciones para sus propios intereses y llevar a los tribunales lo que no han podido sacar adelante en la sesión plenaria que aprobó llevar a cabo la municipalización de los servicios de playas».

A su juicio, «es llamativo» que el PSOE se escude «en que es complicado paralizar el proceso», cuando «complicado fue realizar más de una veintena de informes que avalan que la municipalización contó con todas las garantías».

Insistieron a su vez desde el equipo de Gobierno en que «este verano hemos demostrado que el servicio municipalizado es mucho más eficiente, más cercano y más sostenible que el privatizado, entre otras cosas porque se adapta a los tiempos que necesita la ciudad, asegura unas condiciones laborales dignas y acaba con esas imágenes que sufrimos durante la época del PP en la que los socorristas no contaban siquiera con unas lanchas que arrancaran».

El Equipo de Gobierno afirma que «a la derecha no le interesa que los servicios estén en manos de lo público, por eso utilizaron las instituciones judicializando la vida política como hace siempre e impugnó y denunció lo aprobado en el Pleno para ganar en los tribunales lo que perdió en las urnas de manera democrática».