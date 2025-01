Empresarios de chiringuitos de Cádiz califican de «muy grave» la falta de Policía Local en las playas

Empresarios de los chiringuitos de las playas de la capital gaditana consideran que es «imprescindible» que una ciudad como Cádiz cuente con vigilancia policial en sus cuatro playas: La Caleta, Santa María, la Victoria y Cortadura .

Consideran «muy grave» la ausencia policial en estos espacios por segundo año consecutivo como consecuencia de la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Cádiz y los sindicatos de la Policía Local de Cádiz, que están negociando desde hace más de un año un nuevo acuerdo regulador y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que mejore sus condiciones laborales.

El presidente en funciones de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), Iván Periano , asegura que «para nosotros es un tema grave y que nos preocupa muchísimo porque las playas requieren de una atención especial».

Manifiesta que «ya pudimos ver el verano pasado, en el que tampoco hubo Policía Local en las playas, momentos de aglomeraciones, inseguridades y circunstancias que hacen absolutamente necesaria la presencia policial para que actúe de forma inmediata, eficaz y sobre el terreno ».

Recordar que desde hace un año no existen los grupos voluntarios de Policía Local que patrullaban por las playas ante la falta de acuerdo con el Ayuntamiento. Ni los de la playa ni los grupos Charly, Omega, Viogen, Mercados o Barrios.

No obstante, desde los sindicatos policiales insisten en que acudirán a las mismas en el momento en el que se les requiera. Eso sí, pueden estar prestando sus servicios en otro punto de la ciudad y no llegar de una manera inmediata al no encontrarse realizando su labor en las arena.

Iván Periano insiste en que « necesitamos una policía especializada, como la teníamos en años anteriores ». Para el representante de los empresarios de la costa gaditana, «el hecho de no poder contar este año nuevamente con estos servicios nos supone un perjucio grave para nuestros negocios».

Ante un nuevo verano sin Policía Local en la playa, desde la asociación se ha solicitado por escrito una reunión con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz porque «necesitamos esa vigilancia».

El representante de los empresarios insiste en que entre los problemas que se dan en las playas durante la temporada están «los robos, consumo de estupefacientes, peleas, botellones, agresiones, juegos de pelota que no están permitidos, aglomeraciones etc...».

Más servicios de salvamento y socorrismo

En su opinión, « hay que ponerle freno a esto porque en una playa urbana como la de Cádiz se necesita atención».

Asimismo, los empresarios no quieren dejar pasar por alto la presencia «testimonial» de los servicios de salvamento y socorrismo en las playas siendo, a su juicio, imprescindible que se amplíen desde ya porque « no solo hay riesgo de ahogamiento en julio o en agosto , sino en el resto de los meses», apunta Iván Periano.

Subrayan que «estamos echando mucho de menos estos servicios en nuestras playas, por lo que estamos a la espera de que nos convoquen desde el equipo de Gobierno para trasladarle todas estas preocupaciones». Y no solo de cara al verano, cuando se espera una mayor afluencia de usuarios y visitantes a las playas gaditanas, sino desde ya.

Más de 30 años en las playas

La Policía Local ha estado presente en las playas de la capital durante más de 30 años velando por la seguridad de los usuarios de las mismas.

La falta de entendimiento con el equipo de Gobierno municipal provocó que este colectivo se plantara ante el Gobierno local demandando una solución a los problemas laborales que sufren desde hace tiempo.

Pero parece que estas negociaciones están atascadas y que por más reuniones que se celebran no se llega al ansiado acuerdo y consenso .

Desde el equipo de Gobierno manifestaban hace unos días que confiaban en que finalmente se solucione esta situación antes de que llegue el verano. Pero para ello queda poco más de un mes, sin que haya muchas esperanzas por parte de la plantilla.