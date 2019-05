Educación Educación esperará a la matriculación para decidir sobre el IES Columela La Junta deja abiertas las puertas a la supervivencia de la unidad de Primero de ESO pero no permitirá la matriculación de los cinco nuevos solicitantes

Nuria Agrafojo Cádiz Actualizado: 13/05/2019 09:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La educación pública se enfrenta a una etapa preocupante. La falta de alumnos en los centros de la capital gaditana es una realidad y las bajas tasas de natalidad de años atrás hacen preveer que estos números pueden incluso empeorar. Por ello, la Delegación Provincial de Educación se está enfrentando este año a un difícil período de escolarización, donde se están comenzando a tomar medidas en las que se están viendo afectados los centros públicos.

Una de las decisiones más polémicas se trata del cierre de una de las unidades de Primero de ESO del IES Columela, el instituto más antiguo de la ciudad. Los responsables educativos, que planificaron el cierre de una de las dos unidades del centro, han dejado las puertas abiertas a su mantenimiento si así se constata al final del proceso de matriculación. No obstante, esto parece difícil, ya que de momento solo hay 26 alumnos procedentes de sus dos centros adscritos (Campo del Sur e Institución Provincial Gaditana), en caso de que todos pasen de curso, aunque a estos habría que sumar los que repiten precisamente Primero de ESO.

Además, los cinco alumnos que han solicitado plaza en el IES Columela aunque les pertenecía otro centro adscrito no podrán matricularse porque no hay vacantes disponibles, algo que también impedirá que la comisión de escolarización pueda reubicar en este instituto a otros que no hayan entrado en la opción preferente.

Sin embargo, fuentes de la Delegación Provincial de Educación aseguraron a este periódico que la decisión definitiva se tomará en el mes de septiembre, cuando se cierre el período de matriculación.

Críticas de la FLAMPA

Por su parte, la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y Flampa Gades han criticado las medidas de Educación, que además también ha cerrado una unidad de tres años en el Colegio La Inmaculada. «Lamentamos que es la escuela pública la que soporta en exclusiva el cierre de unidades causado por la bajada de natalidad, una desproporción, que continúa en Primaria y ESO en una oferta tan desequilibrada que supone un trato discriminatorio para la escuela pública, a la que se le quitan líneas aunque eso suponga, por ejemplo, que no tenga plazas suficientes para escolarizar a todo el alumnado de sus centros de referencia como en el caso del IES Columela», han puntualizado al respecto, añadiendo: «Por este motivo, es muy importante que se mantenga la segunda unidad, para que este alumnado pueda obtener la plaza que solicitó en primer lugar, y por tanto se mantenga la libertad de elección de la que tanto habla el Gobierno andaluz».

Según esta plataforma, hay que tener en cuenta que entre el alumnado del IES Columela se encuentra alumnado de necesidades educativas específicas, por lo que dejar el centro con una única línea y con este tipo de alumnado «supone empeorar la calidad de la educación al reducir los recursos necesarios para la atención del mismo. Desde la Coordinadora de la Escuela Pública mostramos nuestra preocupación e indignación por este recorte, ya que eso supondría dejar con una única línea al centro más antiguo de Cádiz, instituto fundado en el año 1863 y por el que han pasado grandes personajes gaditanos, entre los que se encuentra Manuel de Falla y Antonio Buero Vallejo».